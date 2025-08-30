FECON kể câu chuyện về khát vọng metro tại Triễn lãm Quốc Gia

Lần đầu “siêu robot” TBM ra mắt công chúng

Nếu từng đi ngang qua phố Cát Linh hay Văn Miếu và nghe về “siêu robot” khổng lồ đào ngầm dưới lòng đất, thì đó chính là TBM (Tunnel Boring Machine). Với chiều dài hàng chục mét, nặng hàng trăm tấn, TBM có thể khoan xuyên qua các lớp địa chất phức tạp và đồng thời lắp đặt vỏ hầm ngay trong quá trình đào. Nhờ đó, tuyến metro vẫn được thi công ngay giữa lòng thành phố đông đúc mà vẫn đảm bảo an toàn cho công trình phía trên.

Sức hút của TBM không chỉ ở quy mô và độ hiện đại, mà còn bởi nó gắn liền với giấc mơ metro đầu tiên của Hà Nội. Khi những đoàn tàu điện ngầm vận hành, việc di chuyển trong Thủ đô sẽ nhanh chóng, văn minh và thân thiện môi trường hơn. Với nhiều người, metro chính là biểu tượng của một Hà Nội hiện đại, hội nhập cùng thế giới.

Ngay trong ngày khai mạc, hàng trăm khách tham quan đã đổ về gian hàng FECON để tận mắt chiêm ngưỡng mô hình “quái vật” TBM. Không chỉ hào hứng check-in, nhiều bạn trẻ còn đặt câu hỏi cho các kỹ sư FECON về cách vận hành cỗ máy khổng lồ này – điều mà trước đây họ chỉ biết qua báo chí hay video.

Bạn Nguyễn Hoàng Anh, sinh viên năm 3 ngành Xây dựng, chia sẻ : “Chúng em thật sự ấn tượng khi biết rằng những tuyến metro tương lai của Hà Nội đang được đào bằng công nghệ TBM do chính kỹ sư Việt Nam vận hành. Đây là nguồn cảm hứng lớn để chúng em tiếp tục theo đuổi ngành nghề mình đã chọn.”

Không chỉ sinh viên, nhiều khách lớn tuổi cũng bày tỏ sự thích thú khi tận mắt chứng kiến mô hình TBM và lắng nghe câu chuyện về “kỳ quan dưới lòng đất”. Bác Nguyễn Ngọc Vĩ, một cựu quân nhân, chia sẻ: “Tôi rất khâm phục các kỹ sư Việt Nam và mong chờ ngày được trải nghiệm chuyến tàu điện ngầm đầu tiên ở Hà Nội.”

FECON – Người mở đường dưới lòng đất

Đứng sau mô hình “siêu robot” này là FECON – doanh nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm, đã tham gia hơn 600 công trình trên khắp cả nước, trong đó có nhiều dự án trọng điểm Quốc gia.

Tại Metro số 3, những kỹ sư, công nhân FECON đang trực tiếp điều khiển hai robot TBM mang tên “Thần tốc” và “Táo bạo”, liên tục ghi dấu những cột mốc quan trọng như khi robot tiến vào ga ngầm S10 Cát Linh và S11 Văn Miếu. Mỗi mét hầm hoàn thành không chỉ là thành quả kỹ thuật, mà còn là minh chứng cho trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trong việc chinh phục công nghệ tiên tiến của thế giới.

Đại diện FECON cho biết: “Thông qua Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, chúng tôi muốn mang đến không chỉ là công nghệ và mô hình TBM, mà còn là câu chuyện về khát vọng và trí tuệ Việt Nam. Người trẻ có quyền tự hào khi biết rằng công nghệ đào hầm hiện đại bậc nhất thế giới đang được chính kỹ sư Việt Nam làm chủ ngay dưới lòng Thủ đô.”

Trải nghiệm công nghệ – Khơi dậy khát vọng Việt Nam

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” không chỉ là dịp để nhìn lại hành trình 8 thập kỷ của dân tộc, mà còn mở ra khát vọng cho những chặng đường tiếp theo. Với các bạn trẻ, đây là cơ hội để đến gần hơn với công nghệ, để thấy rằng đằng sau những công trình hạ tầng là trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của người Việt.

Gian hàng FECON vì thế không chỉ là nơi trưng bày một mô hình robot, mà còn là không gian trải nghiệm, truyền cảm hứng và khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 5/9, và gian hàng FECON chắc chắn sẽ tiếp tục là “điểm check-in không thể bỏ lỡ” cho những ai yêu công nghệ, mong muốn khám phá và cảm nhận từng nhịp phát triển của hạ tầng Việt Nam.