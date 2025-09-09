Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

FED trước áp lực báo cáo việc làm ảm đạm

09-09-2025 - 08:33 AM | Tài chính quốc tế

Dữ liệu việc làm yếu kém có thể thúc đẩy giới chức Cục Dự trữ Liên bang (FED) cân nhắc giảm lãi suất đến 0,5 điểm % ngay trong tháng này

Báo cáo việc làm ảm đạm mới công bố đã củng cố nỗi lo rằng thị trường lao động Mỹ có thể sắp bước vào giai đoạn suy giảm. Đây là xu hướng đáng lo ngại cho nền kinh tế hàng đầu thế giới, qua đó gia tăng sức ép để Cục Dự trữ Liên bang (FED) bắt đầu cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách trong hai ngày 16 và 17-9.

Dưới thời Chủ tịch Jerome Powell, theo AP, FED vẫn do dự chưa hạ lãi suất (hiện trong phạm vi 4,25% - 4,5%) cho đến khi thấy rõ tác động của các loại thuế nhập khẩu do Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với lạm phát. Giờ đây, các nhà đầu tư cho rằng nhiều khả năng FED cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp sắp tới. Không những thế, theo trang Bloomberg, một số chuyên gia cho rằng dữ liệu việc làm yếu kém có thể thúc đẩy giới chức FED cân nhắc hạ lãi suất mạnh hơn thông thường, tức ở mức 0,5 điểm %, ngay trong tháng này. Tuy nhiên, các chiến lược gia của Tập đoàn Ngân hàng đa quốc gia Standard Chartered (Anh) dự báo rằng tình trạng lạm phát dai dẳng và việc nới lỏng tài khóa khiến FED khó có thể cắt giảm lãi suất mạnh tay sau tháng 9.

Bên cạnh đó, các nhà kinh tế tại Tập đoàn Tài chính Barclays (Anh) cho rằng FED sẽ có 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm 2025 thay vì hai lần như dự báo trước đó. Chi tiết hơn, các nhà kinh tế tại Ngân hàng Bank of America (Mỹ) dự báo FED sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất lần lượt vào tháng 9 và 12.

Một thông báo tuyển dụng tại nhà hàng ở TP Richardson, bang Texas - Mỹ Ảnh: AP

Vào thời điểm này của kinh tế Mỹ, lãi suất đang cao hơn bình thường và lạm phát vẫn vượt mục tiêu 2% của FED. Vì thế, theo đài CNBC, báo cáo việc làm tháng 8 gây không ít lo ngại. Cụ thể, số lượng việc làm phi nông nghiệp ở Mỹ tăng 22.000 trong tháng 8, trong khi khảo sát của hãng Dow Jones (Mỹ) kỳ vọng con số này là 75.000. Ngoài ra, tỉ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%, mức cao nhất kể từ năm 2021.

Báo cáo trên phát đi tín hiệu đủ nghiêm trọng cho nền kinh tế Mỹ, khiến các nhà đầu tư kỳ vọng FED sẽ hành động sớm. Ông Mohamed El-Erian, cố vấn kinh tế trưởng của Tập đoàn Dịch vụ tài chính đa quốc gia Allianz (Đức), cho rằng FED đang chậm trễ trong việc hạ lãi suất khi nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu chững lại, giống như trước đây phản ứng chậm trong việc tăng lãi suất khi lạm phát tăng vọt. Theo ông El-Erian, FED vẫn còn thời gian để sửa sai và có thể cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn.

Trong khi đó, nhà kinh tế trưởng của Công ty tài chính Moody's Analytics (Mỹ) Mark Zandi cảnh báo rằng khi lạm phát vẫn tiếp tục tăng, FED sẽ gặp khó khăn trong việc giải cứu nền kinh tế bằng một chu kỳ nới lỏng mạnh mẽ. Ông David Kelly, chiến lược gia trưởng toàn cầu của Công ty Quản lý tài sản JPMorgan Asset Management (Mỹ), cũng lưu ý việc cắt giảm lãi suất sẽ làm giảm thu nhập từ lãi suất đối với người về hưu, trong lúc khuyến khích doanh nghiệp trì hoãn vay vốn và chờ lãi suất giảm thêm.

Ông nói với đài CNBC hôm 5-9 rằng "toàn bộ lịch sử của thế kỷ XXI cho thấy việc cắt giảm lãi suất không giúp kích thích tăng trưởng kinh tế". Thêm vào đó, việc hạ lãi suất có thể làm dấy lên nỗi lo nguyên nhân FED làm thế là do họ nhìn thấy nguy cơ suy thoái đang đến gần. 

Theo Xuân Mai

Người Lao Động

