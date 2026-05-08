FedEx lên tiếng về việc hàng bị kẹt: Sẽ miễn phí lưu kho

Thời gian gần đây, trên các hội nhóm, nhiều khách hàng của FedEx phản ánh gặp khó khăn khi xử lý các lô hàng đã về tới kho nhưng bị kẹt, chậm lấy/giao hàng.

Mới đây, FedEx đã lên tiếng về vấn đề này. Theo đó, FedEx cho biết, gần đây FedEx vừa triển khai một quá trình chuyển đổi vận hành nhằm tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động tại Việt Nam.

Trong thời gian vừa qua, do trùng với kỳ nghỉ lễ, lượng hàng hóa tăng cao cùng với việc điều chỉnh hệ thống vận hành nội bộ, hoạt động xử lý đã gặp một số gián đoạn tạm thời, ảnh hưởng đến tiến độ dịch vụ chung.

Hiện tại, toàn bộ đội ngũ FedEx Việt Nam đang tập trung tối đa để ổn định hệ thống vận hành, đồng thời tích cực triển khai các giải pháp nhằm cải thiện tình hình và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong giai đoạn này, FedEx Việt Nam sẽ miễn phí lưu kho để hỗ trợ khách hàng.

Đối với các lô hàng cần giao gấp, FedEx Việt Nam khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp thêm thời gian hoặc cân nhắc phương án thay thế cần thiết.

Kể từ ngày 26/4/2026, Viettel Post đã chính thức đảm nhiệm vai trò Đối tác vận hành mạng lưới toàn quốc (National Network Provider – NNP) của FedEx tại Việt Nam. Viettel Post sẽ đảm nhận các vai trò vận hành then chốt như thu gom, giao nhận hàng hóa đầu–cuối, vận hành kho bãi và tổ chức giao hàng chặng cuối.

Cùng ngày, quan hệ hợp tác kinh doanh giữa FedEx và một đối tác lâu năm là Song Bình đã chính thức kết thúc. Song Bình sẽ không còn cung cấp dịch vụ cho khách hàng FedEx tại các địa điểm của mình.

Hoạt động phối hợp vận hành giữa Viettel Post và FedEx tại Việt Nam hiện vẫn đang được triển khai ổn định theo đúng kế hoạch chuyển giao của hai bên kể từ ngày 26/04/2026.

Theo phạm vi hợp tác hiện tại, Viettel Post đảm nhận hoạt động pick-up (nhận đơn) và delivery (vận chuyển) trong mạng lưới vận hành của FedEx tại Việt Nam. Các nghiệp vụ liên quan tới thông quan quốc tế chưa thuộc phạm vi vận hành của Viettel Post trong giai đoạn này.

Qua rà soát thực tế, các phản ánh về tình trạng hàng hóa chậm xử lý thời gian gần đây chủ yếu liên quan tới các đơn hàng phát sinh trước thời điểm chuyển giao giữa FedEx và đối tác cũ. Đây là các đơn hàng thuộc giai đoạn vận hành trước đó và không nằm trong luồng đơn hàng phát sinh sau thời điểm Viettel Post tiếp nhận triển khai dịch vụ cùng FedEx.

Đối với các đơn hàng phát sinh từ sau ngày 26/04/2026, hệ thống vận hành giữa FedEx và Viettel Post hiện vẫn đang được khai thác bình thường, bảo đảm hoạt động tiếp nhận, luân chuyển và giao nhận hàng hóa theo đúng quy trình phối hợp của hai bên.

Viettel Post đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng FedEx nhằm bảo đảm tính liên tục của dịch vụ, đồng thời hỗ trợ xử lý các vấn đề tồn đọng phát sinh trong giai đoạn chuyển tiếp trước đó để hạn chế tối đa ảnh hưởng tới khách hàng và đối tác.

TGĐ Hóa chất Đức Giang (DGC): HĐQT mới sẽ kế thừa ý chí và chỉ đạo của Chủ tịch cũ

