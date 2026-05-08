Nhựa Tiền Phong sắp phát hành hơn 34 triệu cổ phiếu trả cổ tức

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong, MCK: NTP, sàn HNX) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông.

Theo đó, Nhựa Tiền Phong sẽ phát hành hơn 34,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 342 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025.

Ảnh minh họa

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2026, sau khi có thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của công ty.

Nếu đợt phát hành cổ phiếu nêu trên thành công, vốn điều lệ của Nhựa Tiền Phong sẽ tăng từ hơn 1.710 tỷ đồng lên mức hơn 2.052 tỷ đồng.

Trước đó, Nhựa Tiền Phong cũng đã thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng.

HĐQT giao cho Ban Điều hành công ty chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo cho cổ đông nhận được tiền cổ tức trong quý II/2026.

Trước đó, ngày 20/1/2026, Nhựa Tiền Phong đã chi gần 256,6 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng.

Được biết, các phương án chi trả cổ tức năm 2025 nêu trên đã được các cổ đông của Nhựa Tiền Phong thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2026 diễn ra ngày 28/4/2026 vừa qua.

Ngoài ra, Đại hội cũng đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với doanh thu bán sản phẩm dự kiến đạt 7.330 tỷ đồng; sản lượng tiêu thụ 148.000 tấn và lợi nhuận trước thuế ước đạt 900 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư, Nhựa Tiền Phong dự kiến chi hơn 398,8 tỷ đồng để đầu tư máy móc thiết bị mới; hơn 64,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản và 5 tỷ đồng để tự phòng khác.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp thông qua mức thù lao cho HĐQT năm 2026 với tổng số tiền là 6 tỷ đồng. Đồng thời, thưởng HĐQT 20% số vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2026 nhưng số tuyệt đối không quá 3 tỷ đồng trong trường hợp doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch đặt ra.



