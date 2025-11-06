Fendi 10 năm kiệt tác nâng tầm phòng tắm

Đánh dấu cột mốc một thập kỷ, Fendi chính thức ra mắt dòng sản phẩm phòng tắm kính cong mang tên Fendi Curvia. Đây không chỉ là bước tiến về công nghệ và thiết kế, mà còn là tuyên ngôn mới về sự tinh tế, tiện nghi và nghệ thuật trong không gian phòng tắm.

10 năm – Một hành trình của chất lượng và uy tín

Kể từ khi thương hiệu được thành lập, Fendi đã xác lập cho mình sứ mệnh kiến tạo giải pháp phòng tắm kính an toàn, bền bỉ và thẩm mỹ cao. Trong suốt hành trình đó, Fendi kiên định với bốn trụ cột làm nên giá trị cốt lõi của thương hiệu: Chất lượng & Uy tín, Thiết kế cải tiến, Lấy khách hàng làm trung tâm và Cam kết an toàn.

Các chứng nhận đạt chuẩn của Phòng tắm kính thế hệ mới Fendi

Fendi là thương hiệu tiên phong tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn sản xuất vách tắm kính ISO 9001:2015, TCCS 01/2016-HN, TCCS 02/2018-HN, và đặc biệt là hợp chuẩn Úc AS 1288:2006 của Hiệp hội Gương & Kính Úc (AGGA). Từ những bộ sưu tập như Fendi Inspire Life, Fendi King Paradise, Fendi Diamond Luxury đến Fendi Majestic, thương hiệu không ngừng cải tiến và nâng cấp vật liệu – từ inox 304 bền chắc đến các dòng vật liệu cao cấp hơn như nhôm mạ Anode, đồng mạ Crom Niken.Song hành với đó là các công nghệ mạ tiên tiến Epoxy, PVD,giúp tăng độ bền, chống ăn mòn và giữ vững vẻ đẹp tinh xảo theo thời gian.

Sản phẩm phòng tắm kính Fendi

Fendi đã hiện diện trong hàng loạt công trình biệt thự, nhà phố cao cấp tại nhiều khu đô thị nổi bật như Splendora, Starlake, Ciputra, Ecopark, Vingroup, Vinaconex, v.v.. Không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm, Fendi còn liên tục nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua hệ thống 9 showroom trưng bày, hơn 500 đại lý chính hãng trên toàn quốc, chế độ bảo hành 5 năm, bảo trì định kỳ hằng năm và dịch vụ hậu mãi tận tâm.

Fendi Curvia – Vẻ đẹp của sự bất toàn

BST Fendi Curvia trong phong cách Wabi - sabi

Lấy cảm hứng từ triết lý Wabi-Sabi Nhật Bản, Fendi Curvia tôn vinh vẻ đẹp của những điều mộc mạc, chân thực và không hoàn hảo. Bởi Fendi không tìm kiếm sự hoàn hảo tuyệt đối – chúng tôi lắng nghe tiếng thở của gỗ, cảm nhận độ sần của đất và trân trọng từng dấu vết thời gian như một phần của câu chuyện nguyên bản.

Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, Fendi Curvia còn chinh phục người dùng nhờ những ưu điểm vượt trội trong công năng. Thiết kế cong không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ tinh tế mà còn giúp mở rộng không gian về thị giác và cảm xúc, mang lại sự thư giãn và kết nối với thiên nhiên. Cấu trúc cong liền khối giúp tiết kiệm diện tích hiệu quả, phù hợp với không gian như nhà phố, biệt thự, chung cư và khu nghỉ dưỡng cao cấp. Bề mặt cong cũng đảm bảo an toàn hơn khi không có các góc nhọn. Lớp kính được phủ phim dán Nano không chỉ giúp chống bám nước, chống bẩn và dễ lau chùi, mà còn tăng cường độ an toàn: trong trường hợp hy hữu xảy ra vỡ kính, lớp phim sẽ giữ chặt các mảnh vỡ, hạn chế nguy cơ gây sát thương cho người sử dụng.

Bộ phụ kiện chất lượng cao kế thừa tinh thần các bộ sưu tập trước đây của Fendi, kết hợp cùng hệ cửa mở, trượt mượt mà, hoàn thiện một sản phẩm vừa mang giá trị thẩm mỹ vượt thời gian, vừa đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sử dụng hiện đại.

Cam kết tiếp tục tiên phong tạo xu hướng

Một thập kỷ đã qua, Fendi tự hào đã góp một phần nhỏ bé trong hành trình kiến tạo không gian phòng tắm cho hàng ngàn gia đình Việt – nơi thẩm mỹ, tiện nghi và an toàn cùng song hành.

Mở ra một thập kỷ mới, Fendi vẫn sẽ không ngừng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi – với khát vọng mang đến những chuẩn mực ngày càng cao hơn cho phòng tắm Việt.

Thông tin liên hệ:

Showroom: 82 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 1900636722 / 0868576689

Website: fendibathroom.com