Ferrari sắp ra mắt siêu xe điện lần đầu tiên sau 77 năm: Tăng tốc chỉ sau 2,5 giây, chạy được 600 km/sạc

Ferrari vừa chính thức hé lộ chi tiết về mẫu xe điện đầu tiên (EV) trong lịch sử 77 năm của hãng, đánh dấu bước ngoặt lớn nhất kể từ khi thương hiệu ra đời năm 1947.

Theo Reuters, mẫu xe điện của Ferrari dự kiến ra mắt vào quý II năm 2026, được sản xuất tại nhà máy Maranello mới trị giá hơn 200 triệu euro, mà hãng gọi là “E-Building”. Dây chuyền được thiết kế để sản xuất linh hoạt cả xe điện, hybrid và động cơ đốt trong – cho phép Ferrari giữ bản sắc cơ khí truyền thống trong khi chuyển dịch dần sang kỷ nguyên không phát thải.

Điều khiến giới chuyên môn chú ý là Ferrari muốn tự thiết kế toàn bộ hệ thống điện, bao gồm động cơ, inverter và pin, thay vì mua từ nhà cung cấp bên ngoài như nhiều hãng xe khác. Họ cho biết mục tiêu là tạo ra “âm thanh, cảm xúc và khả năng tăng tốc đặc trưng” – yếu tố khiến xe Ferrari khác biệt. Theo Giám đốc điều hành Benedetto Vigna, việc tự phát triển công nghệ pin và phần mềm kiểm soát năng lượng giúp hãng điều chỉnh được “dấu ấn cảm xúc” của chiếc xe – thứ mà động cơ điện thường bị chỉ trích là “vô hồn”.

Ferrari cũng xác nhận rằng chiếc EV đầu tiên sẽ không đánh đổi cảm xúc lấy công nghệ. “Chiếc xe vẫn sẽ mang lại trải nghiệm Ferrari đích thực – âm thanh, độ phản hồi, cảm giác lái – dù không còn động cơ xăng,” Vigna nói.

Hệ thống âm thanh nhân tạo được tinh chỉnh để tạo “tiếng gầm riêng” cho mô-tơ điện, dựa trên tần số cộng hưởng tự nhiên của các linh kiện cơ khí, thay vì mô phỏng tiếng máy giả tạo.

Theo các nguồn tin của Reuters, mức giá khởi điểm của mẫu EV Ferrari sẽ vượt 500.000 euro, cao hơn cả SF90 Stradale hybrid hiện nay. Với mức giá này, Ferrari không nhắm vào cuộc đua sản lượng mà tập trung củng cố định vị thương hiệu – nơi khách hàng sẵn sàng trả tiền cho sự “hiếm có và độc quyền”. Vigna từng khẳng định, “Ferrari không bao giờ sản xuất nhiều hơn nhu cầu thị trường – đó là công thức giữ cho giá trị và cảm xúc của thương hiệu luôn vượt trội”.

Về hiệu năng, chiếc Ferrari EV được kỳ vọng có thời gian tăng tốc 0–100 km/h dưới 2,5 giây, vận tốc tối đa trên 330 km/h và phạm vi hoạt động khoảng 600 km theo tiêu chuẩn WLTP. Công nghệ sạc nhanh 800 V giúp xe nạp 80 % pin trong khoảng 20 phút. Pin được bố trí sát sàn xe, giúp hạ trọng tâm và cải thiện độ bám đường.

Sự ra đời của mẫu EV này diễn ra trong bối cảnh ngành ô tô châu Âu đang chịu áp lực lớn từ các hãng xe Trung Quốc trong mảng xe điện, cùng các quy định khí thải khắt khe hơn của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, Ferrari không chịu áp lực phải “điện hóa bằng mọi giá” như các thương hiệu phổ thông. Họ được EU cấp ngoại lệ khí thải cho các nhà sản xuất nhỏ đến năm 2035, cho phép quá trình chuyển đổi diễn ra chậm hơn nhưng tinh tế hơn.

Giới phân tích đánh giá, việc Ferrari tự phát triển công nghệ pin và mô-tơ thay vì dựa vào đối tác như Rimac hay Bosch cho thấy hãng muốn làm chủ DNA điện khí hóa của riêng mình, thay vì đánh mất bản sắc trong quá trình chuyển đổi. “Ferrari đang đi con đường ngược với Tesla – thay vì nói về dữ liệu hay tầm hoạt động, họ nói về cảm xúc và trải nghiệm”, tờ Financial Times bình luận.

Theo: Reuters, Financial Times