FIR công bố lợi nhuận đột biến, mạnh tay giảm một nửa hơn 200 tỷ dư nợ

Sau giai đoạn đầy khó khăn với ba quý liên tiếp lợi nhuận sụt giảm, CTCP Địa ốc First Real (HOSE - Mã: FIR) đã chính thức trở lại với bức tranh tài chính "khởi sắc" trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025.

Không chỉ ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng, doanh nghiệp còn thực hiện tái cơ cấu tài chính mạnh mẽ khi giảm đáng kể dư nợ ngân hàng. So với cùng kỳ năm ngoái, hiệu quả hoạt động và cơ cấu vốn của FIR đều cho thấy sự cải thiện rõ rệt.

Trong bối cảnh thị trường chung gặp khó khăn, FIR cho thấy sự chủ động khi sớm cơ cấu tài chính, giảm mạnh dư nợ để ổn định dòng tiền. Đặc biệt, với kỳ vọng từ việc sáp nhập Quảng Nam vào Đà Nẵng, doanh nghiệp có cơ hội hưởng lợi kép, mở ra tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận đột biến trong các quý sắp tới.

Lợi nhuận bật tăng trở lại sau 3 quý trầm lắng

Theo BCTC quý II/2025 (kết thúc ngày 31/3/2025), FIR ghi nhận doanh thu thuần đạt 45,77 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 65,8% so với cùng kỳ năm trước – thời điểm công ty đạt 27,61 tỷ đồng.

Dù giá vốn hàng bán tăng nhẹ lên mức 14,2 tỷ đồng, song biên độ tăng doanh thu mạnh hơn đáng kể đã giúp FIR đạt lợi nhuận gộp 31,57 tỷ đồng – cao gần gấp 2 lần so với con số 19,46 tỷ đồng của quý II/2024. Điều này phản ánh sự cải thiện đáng kể trong hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận của doanh nghiệp trong kỳ.

Báo cáo tài chính CTCP Địa ốc First Real Qúy II/2025. (Ảnh chụp màn hình)

Báo cáo tài chính mới nhất cho thấy, đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản của FIR đạt 1.217 tỷ đồng – giảm nhẹ so với thời điểm cuối tháng 9/2024. Dù quy mô tài sản có sự điều chỉnh, bức tranh kinh doanh của công ty lại ghi nhận những gam màu tươi sáng hơn hẳn.

Doanh thu tăng vọt kỷ lục phản ánh sự hồi phục rõ nét từ thị trường bất động sản. Sau giai đoạn ảm đạm kéo dài suốt ba quý, lợi nhuận sau thuế của FIR cũng tăng trưởng mạnh, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong quá trình trở lại đường đua.

Nếu nhìn lại quý I/2024, FIR từng chịu nhiều sức ép từ thanh khoản thị trường suy yếu và chi phí tài chính leo thang, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận lao dốc gần một nửa so với các kỳ trước.

Trong bối cảnh đó, kết quả kinh doanh quý đầu năm 2025 không chỉ mang tính phục hồi, mà còn thể hiện rõ sự thích ứng linh hoạt và chiến lược điều hành hiệu quả của doanh nghiệp trước những biến động không lường trước của thị trường.

Dư nợ ngân hàng giảm mạnh hơn 200 tỷ đồng, tỷ lệ nợ trên tài sản cải thiện rõ rệt

Một điểm sáng lớn khác trong báo cáo tài chính quý này là việc FIR chủ động giảm mạnh dư nợ ngân hàng. Cụ thể, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến 31/3/2025 giảm còn 469 tỷ đồng, từ mức 597 tỷ đồng cuối tháng 9/2024. Đáng chú ý, dư nợ vay ngân hàng giảm từ khoảng 400 tỷ đồng xuống còn gần 200 tỷ đồng – tương đương giảm hơn một nửa chỉ trong vòng 6 tháng.

So với cùng kỳ năm 2024, tổng nợ phải trả của FIR đã giảm gần 20%. Động thái giảm nợ này vừa giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí tài chính, vừa nâng cao tính an toàn tài chính, tạo dư địa lớn cho các kế hoạch kinh doanh dài hạn.

Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản cũng cải thiện rõ rệt, từ mức 45% cùng kỳ năm trước xuống còn khoảng 38% hiện tại. Đây là một trong những tín hiệu tích cực nhất trong bức tranh tài chính của FIR, đặc biệt trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn đang vật lộn với áp lực nợ vay lớn.

Công ty CP Địa Ốc First Real

Linh hoạt trong cơ cấu tài sản: Giảm khoản phải thu, tăng hàng tồn kho

Trong quý II/2025, cơ cấu tài sản của FIR có sự điều chỉnh theo hướng thận trọng và linh hoạt hơn trước những biến động của thị trường. Tài sản ngắn hạn giảm nhẹ từ 815 tỷ xuống còn 743 tỷ đồng, chủ yếu do công ty thu hẹp lượng tiền mặt và xử lý hiệu quả các khoản phải thu khác, dù khoản phải thu từ khách hàng có tăng nhẹ. Điều này cho thấy doanh nghiệp đã có những bước tiến rõ rệt trong việc kiểm soát dòng tiền và quản lý công nợ.

Ở chiều ngược lại, hàng tồn kho tăng từ 266 tỷ lên 277 tỷ đồng – một động thái phản ánh sự chủ động chuẩn bị nguồn hàng để đón đầu đà hồi phục của thị trường bất động sản. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy FIR đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các hoạt động kinh doanh sắp tới.

Tài sản dài hạn cũng có sự điều chỉnh khi giảm từ 524 tỷ xuống còn 474 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý là khoản phải thu dài hạn được thu hồi đáng kể, giúp cải thiện tính thanh khoản và tái cơ cấu danh mục đầu tư. Trong khi đó, tài sản cố định và bất động sản đầu tư giảm nhẹ theo chu kỳ khấu hao, còn danh mục đầu tư tài chính dài hạn vẫn được duy trì ổn định ở mức khoảng 200 tỷ đồng, cho thấy chiến lược đầu tư dài hạn của FIR không thay đổi.

Đại diện lãnh đạo Green Future và First Real bắt tay hợp tác tại lễ ký kết. Ảnh: Green Future.

Kỳ vọng mới từ các mảng kinh doanh tiềm năng

FIR đã giúp cải thiện mạnh các chỉ số tài chính đồng thời cũng ghi nhận tín hiệu tích cực từ mảng kinh doanh mới – cho thuê xe điện VinFast, triển khai sau hợp tác với Green Future - công ty con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Mảng này dự kiến mang về nguồn thu ổn định và bền vững trong nhiều năm tới bên cạnh bất động sản.

Ngoài ra, công ty cũng vừa nhận bàn giao sổ hồng giai đoạn 3 dự án Đô thị Mới An Phú (Tam Kỳ, Quảng Nam), kỳ vọng đóng góp thêm khoảng 600 tỷ đồng doanh thu trong các quý tới.

Về tài chính, vốn chủ sở hữu tăng nhẹ từ 742 lên 747 tỷ đồng nhờ lợi nhuận giữ lại, thể hiện định hướng tái đầu tư dài hạn. Quý II/2025, FIR phục hồi mạnh mẽ với lợi nhuận tăng vọt, nợ vay giảm hơn một nửa, cơ cấu tài sản – nguồn vốn cải thiện, sẵn sàng bứt phá trong giai đoạn tới.

First Real được thành lập ngày 17/09/2014, là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bất động sản với 10 năm kinh nghiệm. Hiện tại, First Real sở hữu hơn 30 dự án đã và đang triển khai, với 10.000+ sản phẩm giao dịch thành công và quy mô vốn hóa trên 2.000 tỷ đồng. Niêm yết trên sàn HOSE từ năm 2018, First Real luôn kiên định mục tiêu minh bạch, chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững vì cộng đồng.