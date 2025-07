First Real: Doanh thu quý III tăng vượt bậc 205%, khẳng định đà phát triển ổn định

Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận vượt bậc nhờ thị trường khởi sắc

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần quý III/2025 đạt hơn 43,09 tỷ đồng, tăng tới 205% so với mức 14,15 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Cùng kỳ, báo cáo tài chính riêng cũng ghi nhận doanh thu tăng mạnh lên 42,88 tỷ đồng, cao hơn 29,7 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 227% so với quý III/2024. Đây là kết quả của sự phục hồi đáng kể từ thị trường bất động sản, đặc biệt là khu vực miền Trung – nơi FIR có lợi thế về quỹ đất và năng lực triển khai dự án.

Lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt gần 15 tỷ đồng, tăng 13,7 tỷ đồng (1.139 %), tức tăng hơn 12 lần so với cùng kỳ năm trước (1,2 tỷ đồng). Lũy kế 9 tháng đầu năm tài chính (1/10/2024 – 30/6/2025), FIR đạt 17,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 67% so với cùng kỳ năm trước, thể hiện xu hướng tăng trưởng ổn định và bền vững. Đáng chú ý, đây không còn là sự bứt phá mang tính đột biến nhất thời, mà là sự tiếp nối của xu hướng phục hồi rõ rệt sau nhiều quý tái cơ cấu.

Báo cáo tài chính CTCP Địa ốc First Real Qúy III/2025. (Ảnh chụp màn hình)

Tối ưu cấu trúc tài chính, giảm áp lực nợ vay

Tiếp nối thành công từ quý trước, First Real tiếp tục duy trì chiến lược tối ưu hóa cấu trúc tài chính. Tính đến cuối tháng 6/2025, tổng dư nợ vay ngắn và dài hạn hợp nhất chỉ còn 170,5 tỷ đồng, giảm hơn 206 tỷ đồng so với đầu năm tài chính (tại thời điểm 30/9/2024 là hơn 377 tỷ đồng).

Cụ thể, nợ vay ngắn hạn giảm từ 297 tỷ đồng xuống còn 154,7 tỷ đồng, trong khi nợ vay dài hạn giảm từ 80,1 tỷ đồng xuống còn 15,8 tỷ đồng.

Điều này không chỉ làm nhẹ gánh chi phí tài chính mà còn cho thấy FIR đang vận hành với dòng tiền thực và khả năng thanh khoản ổn định. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm đạt 204,38 tỷ đồng, cao gấp gần 8 lần cùng kỳ năm trước.

Hàng tồn kho tại thời điểm 30/6/2025 đạt 303,2 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước (266,2 tỷ đồng), cho thấy công ty đã chuẩn bị nguồn hàng dồi dào để đáp ứng nhu cầu thị trường trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có những tín hiệu phục hồi tích cực.

Tổng tài sản của First Real tại thời điểm 30/6/2025 đạt 1.251 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý trước (1.217 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu đạt 759,9 tỷ đồng, tăng so với mức 748 tỷ đồng đầu năm, thể hiện sự tích lũy và phát triển ổn định của doanh nghiệp.

Tăng trưởng ổn định, hướng tới hiệu quả bền vững

Không còn là một cái tên chỉ gắn với các "con số giật gân" của lợi nhuận từng quý, FIR hiện đang chuyển mình thành một doanh nghiệp đề cao hiệu quả vận hành, kiểm soát rủi ro và duy trì ổn định tài chính. Việc kiểm soát chi phí, giảm nợ vay, quản lý dòng tiền chặt chẽ và sở hữu nguồn cung bất động sản có sẵn cho phép công ty chủ động hơn trước biến động thị trường.

Trong bối cảnh các chính sách vĩ mô tiếp tục hỗ trợ thị trường bất động sản, FIR đang đứng trước cơ hội tăng trưởng ổn định, hướng đến mục tiêu trung và dài hạn thay vì những con số đột biến ngắn hạn. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm một cổ phiếu tăng trưởng bền vững có thể xem FIR như một "ứng viên" đáng chú ý trong nửa cuối năm tài chính.