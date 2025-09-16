Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Fitch hạ bậc tín nhiệm của Pháp xuống mức thấp nhất trong lịch sử

16-09-2025 - 08:16 AM | Tài chính quốc tế

Fitch cho biết đã hạ bậc tín nhiệm của Pháp vào cuối ngày 12/9, từ mức AA- xuống A+, do lo ngại về bất ổn chính trị và nợ công gia tăng.

Việc Fitch hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Pháp đã gây áp lực lớn đối với Thủ tướng mới nhậm chức Sebastien Lecornu, trong bối cảnh ông bắt đầu các cuộc đàm phán xây dựng ngân sách. Các dấu hiệu bất ổn xã hội cũng dần xuất hiện khi công đoàn lên kế hoạch đình công phản đối việc cắt giảm chi tiêu, còn giới doanh nghiệp thì đe dọa biểu tình phản đối tăng thuế.

Fitch cho biết đã hạ bậc tín nhiệm của Pháp vào cuối ngày 12/9, từ mức AA- xuống A+, do lo ngại về bất ổn chính trị và nợ công gia tăng. Động thái này đã đưa xếp hạng tín nhiệm của Pháp xuống mức thấp nhất trong lịch sử, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm ông Lecornu làm Thủ tướng thứ năm trong vòng hai năm.

Mặc dù các nhà phân tích nhận định rằng việc hạ xếp hạng đã được dự báo từ trước, nhưng thời điểm xảy ra lại vô cùng bất lợi. Chính phủ Pháp giờ đây rơi vào thế phải chạy đua với thời gian để hoàn thiện dự thảo ngân sách 2026, dự kiến trình lên Quốc hội trước ngày 7/10 và có thể được gia hạn đến 13/10.

Trước tình hình chi phí vay của Pháp ngày càng tăng do lo ngại về khả năng kiểm soát thâm hụt ngân sách, Thủ tướng Lecornu khẳng định rằng ngân sách sắp tới cần định hướng lại tài chính công theo hướng ổn định và bền vững. Ông chưa công bố rõ các ưu tiên ngân sách, nhưng cho biết sẽ thúc đẩy việc trao thêm quyền cho chính quyền địa phương và tinh giản bộ máy hành chính.

Theo P.V

VTV

