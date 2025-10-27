Five Star Group quyên góp 1 tỷ đồng hỗ trợ lũ lụt, cam kết phát triển gắn kết cộng đồng

Chương trình "The Star of Love" do Five Star Group phát động đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ tập thể cán bộ nhân viên và Ban Lãnh đạo Tập đoàn. Mỗi cán bộ, nhân viên đóng góp 1 triệu đồng, quyên góp được 200 triệu đồng ngay trong ngày đầu. Đặc biệt, Chủ tịch HĐQT – Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Trần Văn Mười ủng hộ thêm 500 triệu đồng, Phó Chủ tịch HĐQT bà Trần Diễm My ủng hộ thêm 300 triệu đồng, nâng tổng mức hỗ trợ lên 1 tỷ đồng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Văn Mười, Chủ tịch HĐQT, Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu chia sẻ xúc động: "Chúng tôi tin rằng, yêu thương và sẻ chia chính là giá trị cốt lõi kết nối con người, doanh nghiệp và xã hội. Mỗi hành động, dù nhỏ bé, cũng có thể mang lại hơi ấm cho những mảnh đời đang chịu nhiều mất mát. Five Star Group sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng trên hành trình lan tỏa yêu thương – vì đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sứ mệnh và niềm tự hào của chúng tôi."

Khoản hỗ trợ được ưu tiên cho những hoạt động thiết thực như: Sửa chữa nhà cửa bị hư hại, sập đổ do thiên tai; cung cấp nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men cho người dân vùng ngập lụt; Hỗ trợ sinh kế cho các hộ dân mất đất, mất mùa; Cấp học bổng và thiết bị học tập cho học sinh vùng lũ; Góp phần tái thiết hạ tầng nông thôn: cầu, đường, trạm y tế, trường học…

Five Star Group không chỉ khẳng định vị thế trong lĩnh vực bất động sản với loạt dự án mang tầm vóc quốc tế, mà còn luôn gắn kết sâu sắc với cộng đồng qua các hoạt động xã hội. Chương trình "The Star of Love" không chỉ dừng lại ở một chiến dịch thiện nguyện, mà là lời khẳng định rõ ràng: doanh nghiệp không thể thành công nếu đứng ngoài những khó khăn của cộng đồng.

Tập đoàn Quốc tế Năm Sao (Five Star Group) là một trong những tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam với hơn 30 năm phát triển, tiên phong kiến tạo những công trình bất động sản đẳng cấp quốc tế.

Dấu ấn tiêu biểu của Tập đoàn là Five Star Eco City – đại đô thị sinh thái quy mô 669 ha tại cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Dự án tích hợp hệ sinh thái giáo dục, y tế, thương mại và không gian xanh, khẳng định triết lý phát triển bền vững và nhân văn.

Five Star Group còn tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng với hai dự án nổi bật tại Phường Vũng Tàu – TP.HCM: Five Star Odyssey và Five Star Poseidon.

Five Star Odyssey tọa lạc tại trung tâm Bãi Sau, ngay trên cung đường Thùy Vân sầm uất, vị trí 4 mặt tiền hiếm có, nằm đối diện Tháp Tam Thắng – biểu tượng mới của thành phố biển, và kề bên Quảng trường Biển Thùy Vân mở rộng – trung tâm sự kiện, du lịch và lễ hội khu vực Bãi Sau. Đặc biệt, Five Star Odyssey là một trong những dự án đầu tiên tại Việt Nam sở hữu đường hầm đi bộ xuyên qua biển, kết nối trực tiếp khu căn hộ – khách sạn với Quảng Trường Công Viên Biển Tam Thắng trên đường Thuỳ Vân. Five Star Odyssey là tổ hợp khách sạn – căn hộ 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, gồm 50 tầng nổi, 4 tầng hầm, hơn 1.000 căn hộ cao cấp và 300 phòng khách sạn. Dự án không chỉ gây ấn tượng bởi vị trí đắc địa và thiết kế hiện đại, mà còn vinh dự nhận giải thưởng "Kiến trúc Căn hộ – Khách sạn Luxury đẹp nhất Châu Á – Thái Bình Dương 2025" từ International Property Awards. Five Star Odyssey đang được xem là biểu tượng mới của Vũng Tàu, góp phần nâng tầm vị thế thành phố trên bản đồ du lịch quốc tế.

Ngay cạnh đó, Five Star Poseidon – tòa tháp đôi cao 43 tầng nổi và 3 tầng hầm, tọa lạc trên khu đất rộng 8.730m², được đánh giá là một trong những tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp nhất khu vực.

Với hơn 1.000 căn hộ cao cấp và 300 phòng khách sạn 5 sao, dự án sở hữu kiến trúc tinh tế "tựa sơn hướng thủy", nhìn thẳng ra Hòn Bà – một trong những địa danh văn hóa – lịch sử nổi bật của Vũng Tàu. Five Star Poseidon được vận hành bởi các thương hiệu quản lý khách sạn 5 sao quốc tế, hứa hẹn mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng chuẩn hoàng gia cho cư dân và du khách.

Với tầm nhìn phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội, Five Star Group đang không ngừng khẳng định vị thế là một trong những tập đoàn bất động sản tư nhân hàng đầu Việt Nam.