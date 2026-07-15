Five Star Group triển khai thi công tổ hợp căn hộ – Khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế Five Star Odyssey

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu giai đoạn thi công của tổ hợp 55 tầng tọa lạc trên cung đường biển Thùy Vân, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc và nghỉ dưỡng mới của Vũng Tàu.

Tọa lạc tại trung tâm Bãi Sau – khu vực sôi động bậc nhất Vũng Tàu, Five Star Odyssey hưởng trọn lợi thế kết nối của một tổ hợp ven biển hiếm hoi. Từ đây, cư dân và du khách có thể nhanh chóng tiếp cận bãi biển Thùy Vân, các trung tâm thương mại, bến du thuyền, sân golf và chuỗi dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hiện hữu của thành phố.

Trong bối cảnh Vũng Tàu đang chuyển mình mạnh mẽ cùng không gian phát triển mới của TP.HCM, quỹ đất ven biển trung tâm ngày càng trở thành tài sản khan hiếm. Nằm trên trục đường biển Thùy Vân danh tiếng, tổ hợp Căn hộ - Khách sạn 5 sao Five Star Odyssey không chỉ sở hữu lợi thế chiến lược về kết nối, vị trí mặt tiền biển rộng lớn và ngay cạnh tháp Tam Thắng cũng là điểm nhấn không thể thiếu giúp Five Star Odyssey sớm trở thành điểm đến ấn tượng không thể bỏ lỡ. Đồng thời, kiến trúc độc đáo cùng dịch vụ chuẩn quốc tế sẽ góp phần định hình chuẩn sống và nghỉ dưỡng cao cấp cho du khách khi đến Vũng Tàu.

Five Star Odyssey - Tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế

Được phát triển theo mô hình tích hợp căn hộ hạng sang và khách sạn, Five Star Odyssey sở hữu quy mô 55 tầng với hơn 1.200 căn hộ và phòng khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế. Tổ hợp được định vị trở thành một trong những biểu tượng mới của đô thị du lịch Vũng Tàu, thể hiện chiến lược phát triển các sản phẩm chất lượng cao và bền vững của Five Star Group. Công trình nổi bật với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh ngọn hải đăng vươn cao giữa thành phố biển, tạo dấu ấn nhận diện mới trên đường chân trời Vũng Tàu. Chất lượng và tiến độ thi công được đảm bảo bởi tổng thầu Sol E&C và tư vấn giám sát Artelia.

Đáng chú ý, bên cạnh việc triển khai thi công kết cấu cho tòa tháp Five Star Odyssey, Five Star Group đồng thời còn khởi công Đường Hầm Qua Biển Số 4 trên trục đường Thùy Vân. Việc tham gia phát triển hạ tầng kết nối ven biển thể hiện định hướng kiến tạo giá trị bền vững của Five Star Group và góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm tại khu vực Bãi Sau.

Tại buổi lễ, SOL E&C - Tổng thầu Thiết kế và Xây dựng công trình cho biết, doanh nghiệp sẽ cung cấp giải pháp toàn diện từ thiết kế đến thi công và bàn giao trọn gói.

Với kinh nghiệm triển khai nhiều công trình quy mô lớn, đặc biệt là các tổ hợp siêu cao tầng có hầm sâu sát biển, SOL E&C khẳng định năng lực làm chủ các biện pháp thi công phức tạp và cam kết tập trung tối đa nguồn lực để bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng công trình.

"Với tư cách là Tổng thầu thiết kế và xây dựng, chúng tôi sẽ tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh tiến độ để đưa công trình về đích thành công với chất lượng cao nhất. Các tiêu chuẩn về an toàn lao động và vệ sinh môi trường sẽ luôn được đặt ở mức nghiêm ngặt nhằm kiểm soát tối đa tác động đến cảnh quan lân cận và hoạt động du lịch của thành phố", đại diện SOL E&C nhấn mạnh.

Đồng hành tư vấn giám sát thi công là Artelia - một trong những đơn vị uy tín đa quốc gia. SOL E&C cùng Artelia cam kết sẽ áp dụng các giải pháp thi công tối ưu dành cho công trình siêu cao tầng có hầm sâu sát biển, đồng thời kiểm soát chặt chẽ an toàn lao động và tác động môi trường trong suốt quá trình triển khai.

Về phía Five Star Group, việc triển khai thi công tổ hợp 55 tầng trên trục biển Thùy Vân là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển đa lĩnh vực của Five Star Group. Với sự tập trung đầu tư, Five Star Group cũng vừa được Hubexo Asia Awards 2026 (tiền thân là BCI Asia Awards) vinh danh và trao thưởng dành cho Five Star Odyssey. Giải thưởng này không chỉ ghi nhận năng lực phát triển của Five Star Group mà còn khẳng định tầm nhìn kiến tạo những công trình mang giá trị biểu tượng, có khả năng nâng tầm diện mạo đô thị và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về kiến trúc, quy hoạch và phát triển bền vững.

Bà Trần Diễm My – Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Quốc tế, Phó Chủ tịch HĐQT Five Star Group đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng Hubexo Asia Awards 2026.

Với vị trí ven biển trung tâm, quy mô 55 tầng cùng sự đồng hành của Tổng thầu Thiết kế và Xây dựng SOL E&C, tư vấn giám sát Artelia, Five Star Odyssey được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc mới trên đường chân trời Vũng Tàu, đồng thời gia tăng sức hút của thành phố trên bản đồ du lịch – nghỉ dưỡng cao cấp của khu vực.