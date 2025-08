Five Star Property gắn kết thương hiệu với trách nhiệm cộng đồng

Cam kết đồng hành vì một thế hệ trẻ bản lĩnh và nhân văn

Ngày 26/7 vừa qua, Five Star Property – thương hiệu uy tín trong lĩnh vực tư vấn và phân phối bất động sản – chính thức ký kết, trở thành nhà tài trợ đồng hành của cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025. Hành động này thể hiện định hướng chiến lược rõ ràng trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội (CSR) song hành cùng hoạt động kinh doanh của Five Star Property.

Việc lựa chọn đồng hành cùng Hoa hậu Sinh viên Việt Nam là lời khẳng định cam kết dài hạn của Five Star Property trong hành trình kiến tạo giá trị xã hội và phát triển con người. Với quy mô tổ chức trên toàn quốc, cuộc thi năm nay thu hút hàng ngàn thí sinh là nữ sinh viên ưu tú từ các trường đại học, cao đẳng tham gia, không chỉ mang theo vẻ đẹp hình thể mà còn thể hiện tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

Bà Hoàng Minh Thuý, Phó Tổng Giám đốc Five Star Property cho biết, doanh nghiệp tin vào sức mạnh của thế hệ trẻ – những người đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển tương lai của đất nước. Do đó, việc đồng hành cùng cuộc thi không chỉ tạo điều kiện để tôn vinh nét đẹp và tài năng của nữ sinh, mà còn là một phần trong chiến lược phát triển bền vững mà doanh nghiệp đang theo đuổi: kết nối giá trị thương hiệu với các hoạt động cộng đồng mang tính truyền cảm hứng.

Five Star Property ký kết trở thành Nhà tài trợ đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.

Bên cạnh những tiêu chí về ngoại hình, Hoa hậu Sinh viên Việt Nam còn là hành trình lan tỏa các giá trị về nhân ái, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm xã hội – những yếu tố cũng chính là kim chỉ nam trong văn hóa vận hành của Five Star Property. Ở góc nhìn của một doanh nghiệp bất động sản, sự đồng hành lần này chính là cầu nối giữa hình ảnh một thương hiệu chuyên nghiệp với tinh thần phụng sự cộng đồng, hướng đến cái đẹp toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần.

Khẳng định vị thế bằng chuyên nghiệp, minh bạch và giá trị bền vững

Trước khi được biết đến với vai trò đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng quy mô lớn, Five Star Property đã ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản Việt Nam trong vai trò là đơn vị tư vấn phát triển và phân phối nhiều dự án uy tín. Doanh nghiệp được sáng lập và vận hành bởi đội ngũ lãnh đạo nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, từng đảm nhiệm các vị trí chủ chốt tại nhiều tập đoàn hàng đầu, mang đến tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu thành lập.

Five Star Property không đơn thuần là đơn vị môi giới bất động sản, mà được định vị là đối tác đồng hành lâu dài của nhà đầu tư và khách hàng trên hành trình tìm kiếm sản phẩm phù hợp, hiệu quả và sinh lời bền vững. Từ nghiên cứu thị trường, chọn lọc sản phẩm, định hướng chiến lược truyền thông đến tư vấn pháp lý, hỗ trợ giao dịch và hậu mãi, mỗi bước đi của Five Star Property đều được vận hành theo tiêu chuẩn rõ ràng, đặt yếu tố minh bạch và tận tâm lên hàng đầu.

Khác biệt của Five Star Property nằm ở mô hình 5S: Special – sản phẩm bất động sản độc đáo; Signature – tư vấn cá nhân hóa; Superior – dịch vụ vượt trội; Satisfied – trải nghiệm hài lòng; và Share – tinh thần sẻ chia với cộng đồng, thể hiện qua những hoạt động như đồng hành cùng Hoa hậu Sinh viên Việt Nam.

Được vận hành bởi đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, Five Star Property định hình vị thế bằng giá trị thực và dịch vụ vượt chuẩn.

Trên thị trường bất động sản nhiều biến động, Five Star Property kiên định với con đường phát triển dựa trên giá trị thực – lấy sự chuyên nghiệp làm nền tảng, minh bạch làm kim chỉ nam, tận tâm làm điểm tựa và bền vững làm đích đến. Dù mới thành lập chưa lâu, doanh nghiệp đã nhanh chóng khẳng định vị thế qua hàng loạt thành tích ấn tượng tại các dự án lớn.

Trong đó có thể kể đến: Top 1 sàn phân phối tại dự án The Matrix One Premium – Giai đoạn 1, Top 2 đại lý xuất sắc nhất tháng 6 tại Vinhomes Wonder City, Top 3 đại lý có tỷ lệ ký hợp đồng mua bán cao nhất tại Vinhomes Golden City…

Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho năng lực triển khai hiệu quả, chiến lược phát triển bài bản và sự tin tưởng ngày càng lớn từ các chủ đầu tư chiến lược hàng đầu Việt Nam như MIK Group, Sun Property, Masterise Homes, Vinhomes, Xuân Cầu Holdings, Eurowindow Holding… cũng như cộng đồng nhà đầu tư cá nhân trên toàn quốc.

Không chỉ dừng lại ở việc phân phối, lan tỏa giá trị từ các sản phẩm bất động sản chất lượng, Five Star Property còn không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng thông qua các chương trình đào tạo nội bộ, nâng cao năng lực đội ngũ, ứng dụng công nghệ và phát triển cộng đồng khách hàng bền vững.

Việc đồng hành cùng Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 không chỉ là một bước tiến trong chiến lược truyền thông thương hiệu mà còn là cột mốc thể hiện rõ ràng bản sắc doanh nghiệp – một thương hiệu gắn liền với triết lý phát triển bền vững, nhân văn và tôn trọng những giá trị đích thực của con người.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Bất động sản Five Star (Five Star Property)

Trụ sở chính: Tầng 2 tòa Home City, 177 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline: 098 296 5969.