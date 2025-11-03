Flamingo Golden Hill tung đòn bẩy kép giúp nhà đầu tư nhận nhà sớm, sinh lời sớm

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), thị trường quý III/2025 đã ghi nhận dấu hiệu tái cấu trúc mạnh mẽ, với nguồn cung và lượng giao dịch tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ. Niềm tin và tâm lý nhà đầu tư đang trở lại, trong bối cảnh lãi suất hạ nhiệt, chính sách pháp lý được tháo gỡ, và dòng vốn đầu tư quay trở lại thị trường thực.

Quý IV/2025 cũng là thời điểm chuyển nhịp – khi thị trường dần bước từ giai đoạn phục hồi sang tăng trưởng. Đây là điểm khởi đầu của chu kỳ mới, khi những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn sẽ nắm bắt lợi thế vượt trội.

Tiềm năng kép từ vị trí & hạ tầng

Nổi bật tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, Flamingo Golden Hill nằm trên trục Quốc lộ 21A, đối diện quần thể Hồ Tam Chúc, kết nối trực tiếp với Hà Nội, các hành lang cao tốc, trung tâm kinh tế, và chuỗi điểm du lịch tâm linh Tam Chúc – Bái Đính – Tràng An.

Sở hữu tọa độ liên vùng chiến lược, dự án không chỉ hưởng lợi từ sự phát triển của du lịch tâm linh và nghỉ dưỡng, mà còn đón đầu dòng vốn FDI và lực lượng chuyên gia nước ngoài dịch chuyển ra vùng ven, nơi chi phí sinh hoạt hợp lý và hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ.

Flamingo Golden Hill nổi bật trên bản đồ đầu tư phía Nam Hà Nội với vị trí chiến lược.

Đối với các vùng có nền du lịch và công nghiệp tăng trưởng nhanh, mô hình villa nghỉ dưỡng được xem là dòng sản phẩm "hai giá trị trong một tài sản": vừa khai thác du lịch ngắn hạn, vừa cho cộng đồng chuyên gia nước ngoài thuê dài hạn – mang lại dòng tiền kép, ổn định và bền vững. Tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, Flamingo Golden Hill là dự án tiên phong cho dòng sản phẩm này, với hệ thống sản phẩm được thiết kế chỉn chu và hạ tầng đã hoàn thiện giai đoạn đầu, sẵn sàng đi vào khai thác.

Đi theo triết lý "sống giữa thiên nhiên" của chủ đầu tư Flamingo Holdings, mỗi căn villa là một thiên đường nghỉ dưỡng với 8 phòng ngủ, thiết kế mở, tối ưu ánh sáng tự nhiên và gió trời. Đây không chỉ là nơi ở thứ hai cho gia chủ tìm kiếm sự an nhiên, hưởng thụ, mà còn là tài sản đầu tư có khả năng tự vận hành, dễ dàng cho thuê hoặc kinh doanh lưu trú.

Đối với nhà đầu tư yêu thích dòng tiền năng động, dòng sản phẩm villa của Flamingo Golden Hill là giải pháp sinh lời linh hoạt: tầng 1 có thể kinh doanh cafe, nhà hàng, showroom, spa; tầng 2–3 khai thác lưu trú hoặc mô hình Airbnb ngắn hạn. Với quy hoạch mở và những tuyến thương mại sầm uất, các căn villa tại dự án sẽ trở thành sản phẩm hai lợi nhuận trong một tài sản, cân bằng giữa khai thác thương mại và lưu trú.

Các căn villa của Flamingo Golden Hill có thiết kế gần gũi với thiên nhiên và công năng đa dạng.

Đòn bẩy kép: Nhận nhà sớm – Sinh lời sớm

Bước sang giai đoạn thị trường phục hồi, bài toán của nhà đầu tư không còn là "mua rẻ, bán cao", mà là làm sao để tài sản có thể vận hành sớm, tạo dòng tiền ngay trong quá trình trả góp. Hiểu được tâm lý đó, Flamingo Holdings triển khai chính sách tài chính hiệu quả. Một "đòn bẩy kép" giúp rút ngắn thời gian sinh lời và giảm áp lực dòng vốn ban đầu.

Theo chính sách này, nhà đầu tư chỉ cần thanh toán 50% giá trị hợp đồng mua bán để được nhận nhà và khai thác ngay lập tức. Một nửa còn lại được giãn tiến độ trong 36 tháng, với lộ trình thanh toán linh hoạt, tạo dư địa tài chính an toàn. Cơ chế này mang lại hiệu quả kép rõ rệt. Khi nhận nhà sớm, nhà đầu tư có thể đưa tài sản vào vận hành thực tế, cho thuê nghỉ dưỡng, lưu trú cho đối tượng chuyên gia hoặc kinh doanh thương mại, giúp tạo dòng tiền ổn định từ tháng đầu tiên.

Thực tế cho thấy, nếu mỗi căn villa đạt công suất khoảng 60–70%, lợi nhuận từ cho thuê đã có thể bù đắp phần lớn chi phí trả góp hàng tháng. Bên cạnh đó, chính sách đòn bẩy kép còn tạo lợi thế thời gian – yếu tố hiếm có trong giai đoạn đầu chu kỳ tăng trưởng. Khi các dự án cùng khu vực còn đang trong quá trình hoàn thiện hoặc chờ pháp lý, Flamingo Golden Hill đã cho phép nhà đầu tư khai thác ngay khi thị trường bật nhịp trở lại, giúp đón đầu nhu cầu lưu trú và du lịch tăng mạnh tại Tam Chúc – Tràng An trong năm 2026.

Flamingo Golden Hill đã sẵn sàng đi vào khai thác, cùng nhà đầu tư đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới.

Chưa kể, chủ sở hữu còn được hưởng hệ sinh thái đặc quyền như miễn phí dịch vụ trong 30 tháng đầu, 4 thẻ All-In Passport Diamond mở quyền sử dụng hàng trăm tiện ích 5 sao trong hệ thống resort, cùng ưu đãi dành riêng cho khách hàng thân thiết. Những lợi ích này không chỉ gia tăng giá trị trải nghiệm, mà còn củng cố vị thế thương hiệu và tiềm năng khai thác dài hạn của sản phẩm.

Hơn cả một chính sách bán hàng với nhiều ưu đãi, "đòn bẩy kép" của Flamingo Golden Hill là một chiến lược đầu tư thông minh, cho phép nhà đầu tư vừa "làm chủ" tài sản thực, vừa để dòng tiền tự cân bằng, hướng tới mục tiêu lợi nhuận bền vững trong chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản.

Với sự cộng hưởng giữa vị trí – sản phẩm – chính sách tài chính – tiềm năng khai thác, Flamingo Golden Hill là lựa chọn đầu tư đáng cân nhắc dành cho những khách hàng mong muốn sớm nhận nhà, sớm sinh lời trong chu kỳ mới của thị trường.