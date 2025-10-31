Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

FLC khẳng định đang quyết tâm khắc phục khó khăn đưa Tập đoàn trở lại trạng thái ổn định

31-10-2025 - 13:37 PM | Bất động sản

Hiện FLC đang hoàn thiện BCTC riêng và hợp nhất các năm 2021–2024, cùng các báo cáo liên quan khác.

FLC khẳng định đang quyết tâm khắc phục khó khăn đưa Tập đoàn trở lại trạng thái ổn định- Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) giải trình về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu FLC trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Theo FLC, ngày 22/10/2025, doanh nghiệp nhận được Công văn của HNX thông báo duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu FLC.

Trong văn bản gửi cơ quan quản lý, FLC cho biết vẫn đang phối hợp với đơn vị kiểm toán để hoàn thiện báo cáo tài chính (BCTC) còn tồn đọng. Tuy nhiên, đến nay hai bên chưa thống nhất được ý kiến kiểm toán đối với BCTC năm 2021, dẫn đến việc doanh nghiệp chưa thể phát hành BCTC kiểm toán năm 2021, 2022, 2023, 2024 và bán niên 2025 theo quy định.

Trước những thách thức đặt ra trong thời gian qua, Tập đoàn FLC khẳng định luôn nỗ lực, chủ động, cầu thị và quyết tâm khắc phục khó khăn, từng bước đưa hoạt động của Tập đoàn trở lại trạng thái ổn định, bền vững.

Trong công tác công bố thông tin, doanh nghiệp cho biết đang tích cực thực hiện các biện pháp khắc phục, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành. Hiện FLC đang hoàn thiện BCTC riêng và hợp nhất các năm 2021–2024, cùng các báo cáo liên quan khác. Doanh nghiệp đã tiến hành rà soát, bổ sung hồ sơ, giải trình và hoàn thiện thủ tục cần thiết để khắc phục những tồn tại trong quá trình lập và kiểm toán báo cáo tài chính của các năm trước.

FLC cho biết, ngay sau khi hoàn tất kiểm toán BCTC, Tập đoàn sẽ tiến hành các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định và thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy trình pháp luật.

Doanh nghiệp đồng thời cam kết báo cáo kịp thời tới cơ quan quản lý về tiến độ thực hiện, nhằm đảm bảo minh bạch, tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư.

FLC cũng đề nghị cơ quan chức năng ghi nhận nỗ lực khắc phục của tập đoàn và tạo điều kiện hỗ trợ về thời gian, giúp doanh nghiệp hoàn thiện các công việc còn tồn đọng, từng bước đưa hoạt động công bố thông tin vào nề nếp, ổn định và bền vững theo quy định.

FLC khẳng định đang quyết tâm khắc phục khó khăn đưa Tập đoàn trở lại trạng thái ổn định- Ảnh 2.

Diễn biến thị giá cổ phiếu FLC trước khi bị huỷ niêm yết.

Trên thị trường, FLC từng là một trong những mã thanh khoản cao nhất giai đoạn 2020–2021, song hiện đã rơi khỏi danh mục giao dịch của HoSE. Việc chưa hoàn tất nghĩa vụ công bố báo cáo tài chính kiểm toán vẫn là rào cản lớn nhất nếu FLC muốn khôi phục giao dịch hoặc tiến tới niêm yết trở lại.

Tú An

An Ninh Tiền Tệ

