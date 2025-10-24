FLC sắp họp bất thường vào ngày 11/11 tới đây

Trong thông báo mới nhất, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã có thông tin triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Thời gian họp vào sáng Thứ Ba, ngày 11/11/2025. Địa điểm họp tại Toà nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Thành phô Hà Nội.

FLC cho biết cuộc họp sẽ bao gồm các nội dung như báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; miễn nhiệm và bầu bộ sung thành viên HĐQT Công ty; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

FLC cũng sẽ xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiêm toán Báo cáo tài chính các năm chưa kiểm toán của Công ty tính đến hết năm tài chính 2025; đồng thời thông qua chủ trương xử lý các vẫn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính của công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ công ty (nếu có).

Trước thềm cuộc họp diễn ra, FLC đã công bố đơn từ nhiệm của hai thành viên HĐQT gồm ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Nguyễn Chí Công - người đồng thời giữ chức Phó tổng giám đốc, phụ trách quản trị công ty với lý do không thể sắp xếp thời gian đảm nhiệm công việc. Hai lãnh đạo đề nghị công ty triệu tập ĐHĐCĐ để thông qua việc từ nhiệm, đồng thời được miễn tham gia các cuộc họp HĐQT trong thời gian chờ quyết định.

Như vậy, hiện tại HĐQT Tập đoàn FLC chỉ còn lại 2/5 thành viên. Hồi tháng 12/2024, ông Lê Bá Nguyên – Chủ tịch HĐQT đồng thời là anh vợ của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết – cũng đã nộp đơn từ chức vì không thể thu xếp thời gian tham gia điều hành. Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 8/2025 nhằm miễn nhiệm ông Nguyên bất thành do không đủ tỷ lệ biểu quyết tối thiểu.

Về tình hình kinh doanh, gần đây, FLC bắt đầu khởi động lại một số dự án bất động sản quy mô lớn và tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways từ nhóm nhà đầu tư do ông Lê Thái Sâm làm đại diện.



