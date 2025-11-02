Flora Avenue: Tọa độ an cư và đầu tư đa dạng tại Sun Group Nam Hà Nội

Sự thay đổi nhộn nhịp từng ngày của đô thị Sun Urban City

Ngay từ khi vận hành ổn định, Công viên nước Sun World Hà Nam, tâm điểm giải trí giữa lòng đại đô thị Sun Urban City, đã nhanh chóng trở thành "chất xúc tác" mới cho đời sống du lịch – giải trí khu vực phía Nam Thủ đô, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày.

Không chỉ có công viên nước, trục đại lộ và quảng trường thời đại sau khi chính thức đi vào hoạt động cũng nhanh chóng trở thành không gian công cộng hiện đại bậc nhất vùng. Nơi đây quy tụ chuỗi trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa, từ quảng trường trống Đọi Tam khổng lồ, cầu Long Kiều phun lửa, đường dạo cổng chuông mang âm hưởng dân gian… đến loạt sự kiện nghệ thuật, pháo hoa, đại nhạc hội sôi động được tổ chức đan xen cuối tuần. Đặc biệt, sân khấu nhạc nước dài 1,5 km đã trở thành tâm điểm mới, góp phần khắc họa rõ nét hình ảnh đô thị trẻ hiện đại ngập tràn sức sống lễ hội.

Nhìn dòng người tấp nập đổ về trải nghiệm các tiện ích đô thị, những khách hàng xuống tiền từ giai đoạn đầu như ông Hoàng Giang (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) càng thêm vững tin vào lựa chọn của mình.

"Tôi đã đầu tư một căn townhouse bám trục đại lộ và đang đếm ngược từng ngày để nhận bàn giao, sớm đưa sản phẩm vào khai thác. Lượng khách đổ về ngày càng đông và không khí sôi động hiện nay sẽ tạo nền tảng thuận lợi cho việc khai thác kinh doanh trong tương lai, nhất là khi toàn bộ đô thị hoàn thiện", ông Giang chia sẻ.

Dòng du khách đổ về trục đại lộ và quảng trường Thời đại cuối tuần. (Ảnh: Ánh Dương)

Trong khi đó, theo xu hướng dịch chuyển dòng vốn ra vùng ven Hà Nội, vợ chồng anh Quang Anh và chị Thu Hương (phường Thanh Xuân, Hà Nội) đã quyết định thay đổi chiến lược tài chính: tạm dừng đầu tư vào vàng và rút bớt tiền tiết kiệm để chuyển sang bất động sản. Theo anh chị, trong bối cảnh lãi suất thấp, giá vàng biến động khó lường, thì việc sở hữu một tài sản hữu hình, có khả năng sinh lời và gia tăng giá trị theo thời gian chính là "miếng bánh" tiềm năng không nên bỏ lỡ.

"Chúng tôi đang tìm một sản phẩm vừa có thể khai thác cho thuê, vừa đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài, đồng thời nằm ở vị trí thuận tiện kết nối cả Hà Nội và quê nhà Ninh Bình. Vì vậy, Sun Urban City trở thành lựa chọn phù hợp. Vị trí ngay cửa ngõ phía Nam thủ đô, hạ tầng giao thông đồng bộ di chuyển đi lại chỉ trong khoảng một giờ di chuyển" – Anh Quang Anh, cho biết.

Phân khu Flora Avenue đón tín hiệu tích cực từ thị trường. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Từ những câu chuyện thực tế của nhà đầu tư có thể thấy, song song cùng xu hướng dịch chuyển ra vùng ven, nhu cầu tìm kiếm sản phẩm vừa ở vừa kinh doanh đang trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Nhất là khi thị trường bước vào chu kỳ phục hồi. Đón nhịp thị trường, Flora Avenue, phân khu mới ra mắt của Sun Urban City nhanh chóng gây chú ý.

Sống phong cách - Kết nối thịnh vượng

Được kiến tạo để trở thành biểu tượng của phong cách sống thời thượng và cơ hội đầu tư bứt phá, Flora Avenue hội tụ đa dạng dòng sản phẩm, đáp ứng trọn nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, từ người trẻ khởi nghiệp, gia đình hiện đại, chuyên gia quốc tế đến nhà đầu tư chiến lược.

Đối với dòng sản phẩm cao tầng, Park Residence và Road Residence gây ấn tượng với quỹ căn hộ thiết kế đa năng, chiều cao được nâng lên gần 5m, tạo không gian rộng thoáng, tối ưu công năng, mang đến giá trị sử dụng cao hơn hẳn so với mặt bằng thị trường cùng phân khúc. Trong khi đó, chiếm phần lớn diện tích toàn phân khu là dòng sản phảm thấp tầng với những dãy nhà phố, biệt thự thời thượng. Bộ sưu tập 410 mẫu thiết kế độc bản mang đến dấu ấn riêng cho từng công trình. Mỗi căn nhà phố, biệt thự sở hữu mặt tiền rộng từ 4–8m, phong cách kiến trúc Indochine tinh tế, sang trọng, phản ánh gu thẩm mỹ thượng lưu cũng như cá tính riêng của chủ nhân.

Không gian sống sinh thái, đa tầng tiện ích. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Đặc biệt, các dãy nhà phố, biệt thự này nằm dọc trục đại lộ hoa rộng hơn 10ha ngay trung tâm phân khu, cũng chính là trục tiện ích chiến lược. Vị trí đắc địa giúp chủ nhân linh hoạt khai thác kinh doanh các mô hình cửa hàng, boutique hoặc dịch vụ lưu trú cao cấp, mở ra biên độ lợi nhuận hấp dẫn.

Bao quanh phân khu là 4 đại công viên quy mô lớn gồm: Công viên Thể thao, Công viên Sun World, Công viên Sinh thái và Công viên Văn hóa, tạo nên chuỗi tiện ích liên hoàn hiếm có. Hưởng lợi trực tiếp là các căn hộ cao tầng, với vị trí "một bước xuống phố, vài phút tới công viên". Chủ nhân có thể khai thác cho thuê ngắn ngày, đón dòng khách du lịch và cư dân đổ về.

Ngoài ra, hệ tiện ích nội khu cũng là điểm nhấn đặc biệt của Flora Avenue, được phát triển đồng bộ và toàn diện nhằm phục vụ mọi nhu cầu của cư dân. Phân khu quy hoạch trường học liên cấp đạt chuẩn quốc tế, nơi nuôi dưỡng tri thức và tương lai thế hệ trẻ; trung tâm chăm sóc người cao tuổi với không gian thư giãn, trị liệu và sinh hoạt cộng đồng riêng biệt; cùng chuỗi tiện ích đa dạng.

Tọa độ đầu tư hiếm có phía Nam thủ đô. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Điểm vượt trội khác của Flora Avenue chính là hội tụ những giá trị sống cốt lõi. Dự án thừa hưởng lợi thế hạ tầng giao thông kết nối nội – ngoại khu thuận tiện với tuyến đường 32-36m, dễ dàng di chuyển đến Vành đai 5, cao tốc và các trục đường huyết mạch của khu vực… Đặc biệt, sự kết nối liền mạch tới Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 cùng hệ thống giáo dục chất lượng cao ngay gần dự án giúp cư dân được chăm sóc toàn diện sức khỏe, tri thức và tinh thần, ba yếu tố cốt lõi đảm bảo cuộc sống chất lượng.

Các chuyên gia đánh giá, giá trị bất động sản tại Flora Avenue sẽ tăng trưởng vượt trội khi Sun Urban City vận hành đồng bộ, hình thành hệ sinh thái đô thị kiểu mẫu phía Nam Thủ đô. Đây là tọa độ kinh doanh hiếm có, khi chưa bàn giao sản phẩm mà đã có triệu lượt khách sẵn sàng.