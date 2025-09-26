Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Forbes tiết lộ bất ngờ về khối tài sản Barron Trump

26-09-2025 - 10:08 AM | Tài chính quốc tế

Forbes ước tính con trai 19 tuổi của Tổng thống Donald Trump có 150 triệu USD, với hàng tỷ token khóa có thể tăng thêm giá trị.

Tiền mã hoá và nguồn thu của gia đình Trump

Giá trị tài sản ròng của đương kim Tổng thống Donald Trump đã tăng hơn 3 tỷ USD trong năm qua, nhưng một trong các con của ông có thể có triển vọng tài chính còn sáng sủa hơn.

Forbes gần đây phân tích các khoản đầu tư và thu nhập của hầu hết thành viên gia đình hạt nhân của ông, cho thấy họ tiếp tục thu lợi, phần lớn nhờ tiền mã hoá và các hợp đồng kinh doanh ở nước ngoài.

Các khoản đầu tư tiền mã hoá trong gia đình dường như bắt nguồn từ Barron. Barron, sinh viên năm 2 tại Đại học New York (19 tuổi), theo Forbes có giá trị tài sản ròng khoảng 150 triệu USD

Chính Barron là người đã hướng cả gia đình đến giá trị của các đợt bán token.

Bên cạnh giá trị ước tính hiện tại, Barron còn giữ hàng tỷ token đang bị khóa và Forbes chỉ tính một phần vì những token này chưa thể giao dịch. Ấn phẩm này ước tính khi các token được mở khóa, Barron có thể thu về tới 525 triệu USD.

Crypto cũng là nguồn thu lớn cho Donald Jr. (47 tuổi) và Eric (41 tuổi), với giá trị lần lượt được Forbes ước tính ở mức 500 triệu USD và 750 triệu USD.

Hai anh em đồng sở hữu liên doanh khai thác tiền mã hoá American Bitcoin và là cổ đông trong World Liberty Financial; họ cũng đã đi Trung Đông vào tháng 5 để ký thỏa thuận cấp phép một sân golf mang tên Trump tại Qatar.

Forbes tiết lộ bất ngờ về khối tài sản Barron Trump- Ảnh 1.

Ông Donald Trump ăn mừng lễ nhậm chức năm 2025 của mình cùng vợ Melania và các con Barron, Don Jr., Eric, Ivanka và Tiffany

Vị trí các thành viên khác và nguồn thu phụ

Dù Barron chưa kiếm nhiều hơn 2 anh trai, cậu đang có lợi thế so với chị cả Ivanka (43 tuổi). Forbes ghi nhận tài sản cá nhân của Ivanka ở mức 100 triệu USD). Tuy nhiên, chồng của Ivanka, Jared Kushner, là người giàu thứ 2 trong danh sách gia đình Trump.

Jared, 44 tuổi, đã vượt mốc một tỷ USD trong năm 2025 nhờ quỹ cổ phần tư nhân Affinity Partners, công ty bất động sản gia đình Kushner Companies và sự hậu thuẫn từ các nhà đầu tư Trung Đông mà ông thiết lập mối quan hệ khi là cố vấn Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Barron cũng kiếm được nhiều hơn mẹ mình trong năm nay; Melania, 55 tuổi, được cho là thu khoảng 20 triệu USD từ những hoạt động thường thấy của cựu Đệ nhất phu nhân (sách, diễn thuyết, một phim tài liệu) và cả một meme coin riêng.

Chị gái Barron, Tiffany (31 tuổi), cùng chồng Tiffany là Michael Boulos (28 tuổi) không được Forbes đưa vào danh sách. Dù Tiffany tốt nghiệp Đại học Luật Georgetown và chưa công khai sự nghiệp, Boulos là một doanh nhân đến từ một gia đình giàu có.

Forbes tiết lộ bất ngờ về khối tài sản Barron Trump- Ảnh 2.

Các thành viên gia đình ông Trump trong lễ diễu hành nhậm chức. Hàng ghế đầu, từ trái sang phải: Barron, Viktor Knavs, Don Jr., Eric, Lara, Ivanka và Tiffany

Tất nhiên, đứng đầu danh sách vẫn là Donald: Forbes xếp ông ở vị trí dẫn đầu với giá trị tài sản ròng 7,3 tỷ USD. Mức tăng khoảng 3 tỷ USD so với năm trước đã đưa ông lên vị trí số 201 trong danh sách Forbes 400, tăng 118 bậc so với 2024.

Nỗ lực tiền mã hoá của ông, chia giữa World Liberty Financial và một meme coin, được cho là đóng góp 2 tỷ USD, trong khi hoạt động cấp phép quốc tế đem về một khoản lớn khác.

Theo PEOPLE, một nguồn xã hội cho biết Barron đã dành kỳ nghỉ hè gặp gỡ đối tác, phát triển dự án công nghệ và thiết lập các thỏa thuận, lên kế hoạch khởi nghiệp riêng.

“Barron đã tích cực làm việc cho lợi ích tài chính của bản thân và dành thời gian với những người mà cậu tham gia cùng trong lĩnh vực đó,” nguồn tin nói về kế hoạch mùa hè của cậu.

Một nguồn chính trị thân cận gia đình Trump nói với PEOPLE vào tháng 1 rằng Barron “quan tâm tới kinh doanh nói chung, phát triển bất động sản, kiếm tiền và tham gia vào các dự án thành công.”

Nguồn tin trên bổ sung: “Cậu ấy có ý tưởng riêng và hiểu những gì những người cùng tuổi muốn. Cậu khá có tinh thần doanh nhân, sáng dạ và không ngại để đưa sự nghiệp của mình vào guồng.”

Theo People
Theo Hải Yến

