Forbes ước tính con trai út Tổng thống Mỹ Donald Trump đang sở hữu khối tài sản lên tới 150 triệu USD ở tuổi 19

Barron Trump – con trai út Tổng thống Mỹ Donald Trump – được cho là đang sở hữu khối tài sản lên tới 150 triệu USD.

Con số xuất phát từ bảng phân tích mới nhất của Forbes, trong đó ước tính giá trị tài sản của Barron đã vọt lên ngang ngửa hoặc thậm chí vượt nhiều anh chị trong gia đình ông Trump. Điều khiến dư luận càng tò mò là Barron mới chỉ 19 tuổi, và khối tài sản này dường như gắn chặt với cơn sốt tiền số vốn đầy biến động.

Forbes cho biết Barron được hưởng lợi lớn từ dự án tiền số “World Liberty Financial” – nơi gia đình Tổng thống Trump tham gia phát hành token. Nếu ước tính phần chia lợi nhuận và số token mà Barron nắm giữ, giá trị tài sản của cậu có thể chạm ngưỡng 150 triệu USD.

Tuy nhiên, Forbes cũng nhấn mạnh rằng mức 150 triệu USD chỉ là cách tính theo giá thị trường hiện tại của các token, trong khi nhiều phần tài sản còn đang ở trạng thái “khóa”, chưa thể giao dịch. Khi quy đổi về lợi nhuận thực tế, Barron có thể mới chỉ kiếm được khoảng 40 triệu USD trước thuế, và con số sau thuế thậm chí chỉ vào khoảng 25 đến 30 triệu USD.

Được biết, các thông tin hiện nay phần lớn dựa trên các bản cáo bạch tài chính hoặc những phân tích bên ngoài, chưa có sự xác nhận chi tiết nào từ chính Barron. Hơn thế nữa, thị trường crypto vốn nổi tiếng với mức độ biến động dữ dội, chỉ trong vài ngày giá trị token có thể thay đổi hàng chục phần trăm. Việc định giá tài sản dựa trên giá thị trường tại một thời điểm vì thế tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể thổi phồng khối tài sản thực sự.

Ngoài ra, yếu tố thuế và chi phí giao dịch cũng là biến số không nhỏ. Khi một cá nhân chuyển đổi token thành tiền mặt hoặc tài sản truyền thống, họ phải đối diện với nghĩa vụ thuế nghiêm ngặt cũng như nhiều khoản phí pháp lý, tài chính khác. Chính vì vậy, ngay cả khi Barron nắm giữ khối lượng token lớn, con số thực sự quy đổi thành tiền mặt sẵn có có thể thấp hơn nhiều so với các ước tính được truyền thông đưa ra.

Theo: Forbes