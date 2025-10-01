Ford làm xe bán tải điện mà… không hẳn là bán tải: 'Dáng xe lạ, cabin rộng hơn RAV4, trải nghiệm chưa từng có ở bất cứ đâu'

Ford mới đây đã khiến ngành công nghiệp xe hơi dấy lên sự tò mò khi thông báo kế hoạch sản xuất một mẫu xe bán tải điện cỡ trung. Được biết, mẫu xe này sẽ chính thức ra mắt vào năm 2027 và sẽ được xây dựng trên một nền tảng xe điện đa dụng hoàn toàn mới. Đặc biệt, hãng xe Mỹ này còn tiết lộ về một cách tiếp cận đột phá trong việc lắp ráp xe - sử dụng cách thức sản xuất mới thay vì dây chuyền lắp ráp truyền thống.

Tuy nhiên, điều khiến giới mộ điệu không khỏi thắc mắc là Ford không hề giới thiệu một mô hình thô nào của chiếc xe điện này. Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast của Verge, CEO Jim Farley đã phần nào giải đáp những thắc mắc đó.

CEO Ford, Jim Farley, đã tiết lộ thông tin mới về mẫu xe bán tải điện giá 30.000 USD (792 triệu đồng) sắp ra mắt của hãng, được mô tả không chỉ là một xe tải thông thường. Ảnh: Ford

Theo ông Farley, mẫu xe mới này "thực sự không phải là một chiếc bán tải" như mọi người thường nghĩ. Ông mô tả chiếc xe sẽ có kiểu dáng hoàn toàn mới, "có không gian rộng rãi hơn một chiếc RAV4, mẫu xe hơi bán chạy nhất tại Mỹ, không tính đến khoang chứa đồ phía trước và thùng xe bán tải. Nó rất nhanh, dẫn động cầu sau, vô cùng thú vị khi lái và sở hữu một trải nghiệm số hóa mà theo như chúng tôi biết, chưa từng có ở bất cứ đâu, kể cả ở Trung Quốc".

Các đại lý của Ford đã có cơ hội nhìn thấy phiên bản preview của mẫu xe mới này và mô tả nó "sáng bóng và tràn ngập khí động học", kích thước gần giống với mẫu Maverick hơn là Ranger. Tuy nhiên, Ford đã từ chối việc gọi chiếc xe điện này là Maverick điện.

Ford đang chấp nhận nhiều rủi ro với Universal EV Platform - nền tảng mới cho một loạt xe ô tô điện giá cả phải chăng bắt đầu từ năm 2027, từ cấu trúc thân xe ba phần đến việc loại bỏ bất kỳ thành phần nào không cần thiết. Ảnh: Ford

Trong khi đó, một sự trùng hợp thú vị là Ford cũng đã đăng ký bảo hộ thương hiệu "Ranchero" áp dụng cho phương tiện cơ giới, xe điện và xe bán tải. Điều này khiến nhiều người liên tưởng đến chiếc Ranchero - đối thủ của Chevrolet El Camino trong quá khứ. Đây là một mẫu xe bán tải dựa trên nền tảng xe con, thay vì khung gầm rời (body-on-frame) truyền thống. Có thể chiếc xe mới của Ford cũng sẽ theo hướng này.

Cách mô tả của Ford khiến nhiều người liên tưởng đến Ranchero. Ảnh: Mecum Auctions

Dù vậy, một đại diện của Ford cho biết: "Các đơn đăng ký thương hiệu nhằm bảo vệ tên tuổi, thiết kế và biểu tượng đại diện cho sản phẩm và dịch vụ của Ford. Chúng tôi thường xuyên nộp đơn đăng ký thương hiệu trong quá trình kinh doanh bình thường, nhưng chúng không nhất thiết là chỉ báo về các kế hoạch kinh doanh hay sản phẩm mới".

Một hình dung về hình dáng của mẫu bán tải điện mới của Ford. Ảnh: Motor1

Ford Maverick, nằm bên dưới Ranger, hiện tại đã là một hiện tượng thành công lớn của Ford. Một trong những lý do là Ford đã khiến nó trở nên giống như một thành viên tự nhiên trong gia đình xe "Built Ford Tough". Maverick được xây dựng trên cơ sở gầm bệ chung với mẫu Escape và có thiết kế tương tự như những chiếc bán tải Ford lớn hơn. Nó cũng thể hiện được một số tính năng của xe bán tải, bao gồm sự tiện dụng của thùng xe và khả năng chịu tải. Dù vậy, nếu mẫu xe mới sắp tới có thiết kế giống xe hơi hơn, phản ứng của công chúng có thể sẽ khác.