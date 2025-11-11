Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ford Ranger giảm giá mạnh tại đại lý: Bản Wildtrak, Raptor giảm tới 120 triệu đồng, bản ‘base’ còn rẻ hơn Hilux

11-11-2025 - 16:30 PM | Thị trường

Mẫu bán tải ăn khách Ford Ranger đang được đại lý giảm 45-120 triệu đồng tùy phiên bản.

Ford Ranger đang được một đại lý tại Hà Nội đang áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt lên tới cả trăm triệu đồng.

Cụ thể, mức giảm lớn nhất là 120 triệu đồng tiền mặt. Theo đó, phiên bản Ranger Wildtrak giá 979 triệu đồng giảm 120 triệu đồng còn 859 triệu đồng, phiên bản Ranger Raptor giá 1,299 tỷ đồng giảm 120 triệu đồng còn 1,179 tỷ đồng.

Ford Ranger giảm giá mạnh tại đại lý: Bản Wildtrak, Raptor giảm tới 120 triệu đồng, bản ‘base’ còn rẻ hơn Hilux- Ảnh 1.

Ranger Wiltrak đang được giảm 120 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó phiên bản, Ranger Stormtrak nhập khẩu giá 1,039 tỷ đồng giảm 75 triệu đồng nay chỉ còn 964 triệu đồng. Ranger XLS 4x4 dẫn động 2 cầu giá 776 triệu đồng giảm 60 triệu đồng còn 716 triệu đồng. Phiên bản giảm giá ít nhất chỉ 45 triệu đồng là Ranger XLS 4x2 dẫn động 1 cầu giá 707 triệu đồng nay chỉ còn 662 triệu đồng.

Ngoài ra, thông tin từ đại lý còn cho biết phiên bản Ranger Sport dẫn dộng 1 cầu đã dừng lắp ráp vài tháng gần đây. Trước đó, xe được định vị giữa bản XLS 4x4 và Wildtrak với giá bán 864 triệu đồng.

Ford Ranger giảm giá mạnh tại đại lý: Bản Wildtrak, Raptor giảm tới 120 triệu đồng, bản ‘base’ còn rẻ hơn Hilux- Ảnh 2.

Phiên bản XLS 4x2 được giảm 45 triệu đồng. Ảnh: Thùy Trag

Như vậy, với giá khởi điểm thực tế chỉ 662 triệu đồng, Ranger đang có giá thấp hơn 2 đối thủ cùng phân khúc bán tải tại Việt Nam là Nissan Navara (685-960 triệu đồng) và Toyota Hilux (668-999 triệu đồng). Đối với mẫu xe còn lại là Mitsubishi Triton có giá niêm yết 655-924 triệu đồng cũng được hãng Nhật Bản khuyến mãi giảm 23-40 triệu đồng tiền mặt.

Tại Việt Nam, Ford Ranger đang tỏ ra "vô đối" trong phân khúc bán tải khi chứng kiến doanh số rất lớn, luôn lọt top 10 xe bán chạy các tháng. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Ranger ghi nhận tới 12.577 chiếc bán ra trong 3 quý đầu năm, trung bình hơn 1.048 xe/tháng, nhiều nhất của Ford. Với việc tiếp tục áp dụng chương trình giảm giá lên tới hơn 100 triệu đồng, doanh số bán hàng của mẫu xe này được dự báo sẽ tiếp tục dẫn đầu phân khúc.

Omoda & Jaecoo tiếp tục giảm giá: Omoda C5 rẻ ngang Sonet, Jaecoo J7 ‘xanh chín’ với CX-5, Tucson

Theo Thùy Trag

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mùa Tết có 'kéo' nổi thị trường ô tô Việt?

Mùa Tết có 'kéo' nổi thị trường ô tô Việt? Nổi bật

OPEC, Nga, Mỹ xưa rồi - đây mới là ‘vựa’ dầu mới của thế giới: Trữ lượng tính bằng đơn vị tỷ thùng, sản lượng không thua OPEC

OPEC, Nga, Mỹ xưa rồi - đây mới là ‘vựa’ dầu mới của thế giới: Trữ lượng tính bằng đơn vị tỷ thùng, sản lượng không thua OPEC Nổi bật

Đột kích một nhà máy, công an triệt phá đường dây sản xuất nước ngọt giả quy mô lớn, tịch thu 25.000 lít hóa chất cùng hàng loạt chai lọ, máy trộn công nghiệp

Đột kích một nhà máy, công an triệt phá đường dây sản xuất nước ngọt giả quy mô lớn, tịch thu 25.000 lít hóa chất cùng hàng loạt chai lọ, máy trộn công nghiệp

15:37 , 11/11/2025
Hình ảnh hàng ngàn chiếc ô tô nhập về cảng TP HCM

Hình ảnh hàng ngàn chiếc ô tô nhập về cảng TP HCM

14:35 , 11/11/2025
Nơi có giải lớn nhất lịch sử xổ số Việt Nam tiếp tục đón tỷ phú Vietlott, vừa "nổ lộc" quá "khủng"

Nơi có giải lớn nhất lịch sử xổ số Việt Nam tiếp tục đón tỷ phú Vietlott, vừa "nổ lộc" quá "khủng"

14:06 , 11/11/2025
Một quốc gia tuyên bố đang sở hữu gần 10% trữ lượng đất hiếm toàn cầu: Gấp đôi Mỹ nhưng mới chỉ sản xuất được 1%, đang xem xét bắt tay với Trung Quốc hay châu Âu

Một quốc gia tuyên bố đang sở hữu gần 10% trữ lượng đất hiếm toàn cầu: Gấp đôi Mỹ nhưng mới chỉ sản xuất được 1%, đang xem xét bắt tay với Trung Quốc hay châu Âu

13:20 , 11/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên