Founder Bông Biêng - Đàm Hoàng Việt sau 8 lần khởi nghiệp thất bại, đúc kết: Đừng đoán thị trường, hãy thấu hiểu nó!

Trên hành trình hơn 10 năm gắn bó với ngành F&B, Đàm Hoàng Việt - Tổng Giám đốc, Nhà sáng lập Black Pearl Việt Nam, đã đưa doanh nghiệp của mình đi từ một start-up nhỏ bé trở thành hệ sinh thái F&B với ba thương hiệu nổi bật: Mr. Good Tea, Đô Đô và Bông Biêng.

Nếu Mr. Good Tea từng “làm mưa làm gió” tại Hải Phòng từ năm 2015, thì Đô Đô ra đời năm 2021, gắn liền khách hàng độ tuổi học trò và tinh thần tươi trẻ. Đến năm 2024, Bông Biêng xuất hiện như một làn gió mới, trà sữa hương hoa, ứng dụng công nghệ pha chế tự động và mang hơi thở của “thời trang sống”.

Hiện tại, Đô Đô đã có hơn 70 cửa hàng, Mr. Good Tea khoảng 25-30 cửa hàng, và Bông Biêng sở hữu 5 cửa hàng tại Hà Nội.

Trong buổi trò chuyện, ông Đàm Hoàng Việt chia sẻ về hành trình khởi nghiệp F&B nhiều thăng trầm, từ 8 lần thất bại đầu tiên đến khi tạo dựng 3 thương hiệu vững vàng trong lòng khách hàng trẻ. Anh nói về cách “dệt hương” thành trải nghiệm, đưa thời trang vào ly trà sữa, và triết lý làm thương hiệu chậm mà chắc.

Nhìn lại 10 năm trước, đâu là lý do khiến anh quyết định dấn thân vào thị trường F&B?

Trước khi đến với F&B, tôi đã làm nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau khi đi du học về, tôi từng có 5 năm làm việc trong ngành ngân hàng, công việc ổn định, môi trường tốt. Nhưng càng làm, tôi càng cảm thấy không tìm thấy hứng thú hay hình dung được con đường dài hạn cho bản thân.

Lúc ấy, tôi muốn mình được làm chủ một điều gì đó thật sự. Chính thôi thúc đó đã đưa tôi đến con đường khởi nghiệp. Tôi bắt đầu thử nhiều mô hình và đều thất bại. Mỗi lần như vậy, tôi lại tìm cơ hội khác.

Khoảng thời gian đó, tôi lập gia đình. Vợ tôi là người rất thích uống trà sữa, lúc nào cũng háo hức thử thương hiệu mới dù lúc đó không có nhiều, thị trường còn xanh. Chính thói quen nhỏ ấy lại trở thành “chất xúc tác” đầu tiên khiến tôi nghĩ đến việc dấn thân vào ngành F&B.

Tôi bắt đầu mở những cửa hàng đầu tiên, nhỏ thôi, nhưng cũng lần lượt thất bại. Mãi đến khi tôi hiểu vì sao mình thất bại, hiểu khách hàng hơn, hiểu cách vận hành một thương hiệu F&B thực thụ, thì tôi mới tạo ra được Mr Good Tea, vào năm 2015. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được “hơi thở” của thành công, khi mọi nỗ lực bắt đầu được đền đáp bằng sự tin tưởng của khách hàng, doanh thu và cả lợi nhuận.

Vậy trong 10 năm đó, anh từng thất bại bao nhiêu lần và có bao nhiêu lần thật sự thành công?

Tôi nghĩ phải có đến khoảng 8 lần thất bại. Những mô hình đó thường chỉ tồn tại nửa năm hay một năm rồi đóng cửa, nên không nhiều người biết đến. Nhưng chính những lần thất bại ấy giúp tôi tích lũy được vô số bài học.

Thành công đầu tiên là Mr Good Tea mô hình đầu tiên tôi cảm nhận được sự đón nhận thật sự từ khách hàng. Sau đó, vẫn có thêm vài dự án không thành công, nhưng tôi coi đó là điều bình thường trong hành trình khởi nghiệp.

Anh đã đặt những “viên gạch đầu tiên” trong hành trình khởi nghiệp F&B như thế nào, từ vốn, cửa hàng cho đến đội ngũ ban đầu?

Khi bắt đầu mô hình được coi là thành công đầu tiên, vốn của tôi gần như cạn kiệt. Sau 8 lần thất bại, tiền không còn nhiều, nhưng tôi có một thứ quý giá hơn, đó là trải nghiệm. Những bài học đó giúp tôi bước vào lần khởi nghiệp mới với tâm thế tỉnh táo và thực tế hơn, không còn mơ mộng như trước.

Cửa hàng đầu tiên rất nhỏ, chỉ khoảng 15m², nằm trong một con phố nhỏ. Tôi chọn vị trí ấy vì chi phí rẻ, nhưng tin rằng nếu sản phẩm đủ tốt, khách hàng sẽ tìm đến mình.

Đội ngũ khi đó chỉ có vài người. Tôi cũng làm tất cả mọi việc,từng việc lớn đến những việc rất nhỏ. Tôi luôn nghĩ chẳng có công việc nào là không xứng đáng, vì mỗi việc nhỏ đều mang mình đến gần hơn với những khách đầu tiên - những người đã giúp tôi tin rằng con đường này là đúng.

Trong thời gian đầu, anh gặp phải những khó khăn gì khi bước chân vào thị trường F&B?

Khó khăn lớn nhất của tôi là chinh phục khách hàng. Làm sao để họ biết đến mình, ghé thử lần đầu đã là chuyện khó, nhất là khi cửa hàng chỉ nằm trong một con phố nhỏ, lưu lượng người qua lại không nhiều. Nhưng khó hơn nữa là làm sao để họ quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè. Đó là thử thách thực sự, nhưng cũng là niềm vui lớn nhất. Khi bắt đầu thấy khách quay lại, thấy quán đông dần lên mỗi ngày, tôi biết rằng những nỗ lực của mình đang có kết quả.

Còn những vấn đề như dòng tiền hay nhân sự, giai đoạn đó tôi không quá bận tâm. Cửa hàng nhỏ, chi phí thấp; nếu thiếu người thì tôi tự làm, nhờ người thân hỗ trợ. Với tôi, điều đáng trăn trở nhất lúc ấy chỉ là: làm sao để khách hàng tin và quay lại với mình lần nữa.

Nhìn lại hành trình đó, đâu là sai lầm đắt giá nhất và đâu là quyết định táo bạo nhất mà anh từng đưa ra?

Sai lầm đắt giá nhất của tôi là quá tự tin và thiếu kiểm chứng thị trường. Khi còn trẻ, tôi nghĩ mọi thứ đều màu hồng. Tôi tin rằng nếu mình thích một sản phẩm, khách hàng của mình cũng sẽ thích, nhưng hoàn toàn không phải vậy.

Cái tôi cá nhân không thể tồn tại trong kinh doanh. Tôi hiểu ra rằng, kinh doanh phải xoay quanh khách hàng, chứ không phải quanh cảm xúc hay sở thích của chính mình. Nếu mình không đặt khách hàng ở trung tâm, thì họ cũng sẽ chẳng đặt mình vào lựa chọn của họ.

Còn quyết định táo bạo nhất, có lẽ là khi tôi chỉ có một hai cửa hàng nhưng đã quyết định ra nước ngoài tìm nguồn nguyên liệu mới. Lúc đó, tôi nhận thấy ở Đài Loan và Trung Quốc bắt đầu rộ lên xu hướng sữa tươi trân châu đường đen, trong khi ở Việt Nam hoàn toàn chưa có thương hiệu nào làm. Tôi tự mình sang Đài Loan, sang Trung Quốc để tìm hiểu, thử sản phẩm và nhập nguyên liệu về. Việc ấy rất tốn kém, rủi ro, nhưng tôi tin nếu mình mang được trải nghiệm mới nhất đến cho khách hàng, thì cơ hội sẽ đến. Và đúng vậy, chính quyết định liều lĩnh đó đã tạo ra bước ngoặt, mở ra hướng phát triển mới cho các thương hiệu của tôi sau này.

Tính đến thời điểm hiện tại, anh đang sở hữu bao nhiêu thương hiệu trong hệ sinh thái F&B của mình?

Hiện tại tôi có ba thương hiệu: Mr Good Tea, Đô Đô và Bông Biêng. Mỗi thương hiệu ra đời ở một giai đoạn khác nhau, hướng đến nhóm khách hàng riêng, nhưng đều cùng chia sẻ một triết lý, tạo ra sản phẩm chất lượng và trải nghiệm đáng nhớ cho người trẻ Việt.

Sau một thập kỷ gắn bó với ngành F&B, anh thấy thị trường đã thay đổi như thế nào so với 10 năm trước?

Tôi chia hành trình này thành hai giai đoạn: 5 năm đầu tiên, thị trường thay đổi theo từng năm. Mỗi năm lại xuất hiện một trào lưu mới, một “trend” thịnh hành khác. 5 năm gần đây, tốc độ còn nhanh hơn, thị trường thay đổi theo từng quý, thậm chí từng tháng. Sự cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều.

Khách hàng ngày nay đã trải qua một chu trình dài trải nghiệm các thương hiệu trà sữa, nên khẩu vị và hành vi tiêu dùng trở nên tinh tế, phức tạp và khắt khe hơn. Họ không chỉ quan tâm đến hương vị, mà còn đến trải nghiệm, hình ảnh, thông điệp. Trong khi đó, các thương hiệu mới đều có đội ngũ chuyên nghiệp, hệ thống bài bản và nguồn lực tài chính mạnh, khiến “cuộc chơi” ngày càng khó.

Theo tôi, để một thương hiệu có thể sống sót và mở rộng, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sản phẩm. Sản phẩm là thứ đại diện cho thương hiệu. Một sản phẩm tốt sẽ tự giữ chân khách hàng và tạo ra doanh thu bền vững. Marketing giỏi đến mấy cũng chỉ như mượn lửa tạm thời. Nếu sản phẩm không đủ tốt mà marketing quá tốt, đó lại là “khủng hoảng nhân đôi.”

Sau Đô Đô và Mr. Good Tea, điều gì khiến anh và đội ngũ quyết định tạo ra một thương hiệu hoàn toàn mới như Bông Biêng?

Tôi nghĩ mỗi thương hiệu đều có một vòng đời và một “vùng chạm” riêng. Mr. Good Tea hướng đến tệp khách hàng trung lưu, còn Đô Đô phục vụ phân khúc bình dân. Nhưng thị trường thì không bao giờ đứng yên.

Khi đối diện với sự thay đổi của thị trường, doanh nghiệp thường có ba hướng đi: mở rộng danh mục sản phẩm trong thương hiệu hiện có, phát triển dòng sản phẩm mới (brand extension), hoặc xây dựng một thương hiệu hoàn toàn mới. Tôi đã cân nhắc cả ba và nhận ra lựa chọn thứ ba là con đường phù hợp nhất.

Bởi tôi nhìn thấy một khoảng trống rất rõ: nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là Gen Z, đang tìm kiếm những trải nghiệm mang tính cá nhân, cao cấp và thể hiện gu sống. Họ không chỉ mua để uống, mà còn để thể hiện thẩm mỹ và cảm xúc. Vì thế, thay vì “add-on” vào Đô Đô hay Mr. Good Tea, tôi quyết định tạo ra Bông Biêng - một thương hiệu độc lập dành riêng cho thế hệ này.

Cái tên “Bông Biêng” cũng khá đặc biệt. Cảm hứng của nó đến từ đâu,, thưa anh?

Thú thật, khi nghe lần đầu, tôi không thích cái tên đó. Nhưng trong quá trình nghiên cứu thị trường, khi nhắc đi nhắc lại, tôi bắt đầu thấy nó thú vị.

“Bông Biêng” gợi nên cảm giác nhẹ nhàng và bay bổng như mây.

“Bông” là sự êm dịu, thư giãn, giống như hậu vị trà và hương hoa lan trong khoang miệng.

“Biêng” tách từ “xanh biêng biếc”, vừa gợi màu xanh thuần khiết của trà, vừa mang nét phiêu bồng, thăng hoa. Cái tên đại diện cho tinh thần mà tôi muốn gửi gắm: một thương hiệu trà sữa gắn với cảm xúc, với sự tinh tế và cái đẹp.

Anh và đội ngũ đã đặt những “viên gạch đầu tiên” cho Bông Biêng như thế nào, từ ý tưởng sản phẩm đến hình ảnh thương hiệu?

Bông Biêng là thương hiệu mà chúng tôi dành nhiều tâm huyết nhất, mất đến 18 tháng để nghiên cứu và phát triển, trong khi những dự án trước đây chỉ mất khoảng 3 đến 6 tháng để ra thị trường.

Mọi thứ bắt đầu từ một câu hỏi rất đơn giản: “Nếu trà sữa không chỉ để uống, mà còn để truyền cảm hứng thì nó sẽ trông như thế nào?”.

Với thế hệ trẻ hôm nay, một ly trà không chỉ để giải khát, mà là một phần trong phong cách sống: cách họ lựa chọn hương vị để thể hiện tâm trạng, chọn màu cốc để hợp outfit, hay chọn một góc quán để lưu lại khoảnh khắc riêng. Họ quan tâm đến thẩm mỹ, cảm xúc và sự đồng điệu. Và Bông Biêng ra đời từ chính những rung động nhỏ bé đó, để biến mỗi ly trà thành một trải nghiệm mang dấu ấn cá nhân.

Chúng tôi tạo ra những mẫu sản phẩm đầu tiên, test vị giác, so sánh các thiết kế bao bì, lựa chọn concept hình ảnh và cuối cùng định hình được hướng đi: Bông Biêng là thương hiệu trà sữa đi song hành cùng thời trang. Với thế hệ trẻ, họ không chỉ “uống trà sữa” mà còn muốn sở hữu một trải nghiệm, muốn được “nhận diện” khi cầm trên tay sản phẩm mà họ yêu thích.

Sau nhiều năm gắn bó với F&B, tôi nhận ra một điều: Muốn xây dựng thương hiệu bền vững thì không thể làm kiểu “ăn xổi”. Phải thật sự lắng nghe thị trường, dám đầu tư bài bản và hiểu khách hàng đến tận cùng. Chính sự thấu hiểu ấy đã giúp chúng tôi tạo ra một thương hiệu phù hợp, vừa có gu vừa có cảm xúc như Bông Biêng.

Việc định vị Bông Biêng là “trà sữa hương hoa” và gắn với khái niệm “thời trang sống” chắc hẳn đòi hỏi đầu tư lớn?

Chúng tôi không muốn hình ảnh chỉ dừng ở “đẹp”, mà phải có thần thái, có câu chuyện - để mỗi bức hình, mỗi video đều thể hiện tinh thần “thời trang sống” mà Bông Biêng theo đuổi.

Vì thế, với Bông Biêng, chúng tôi đầu tư không chỉ tiền bạc mà cả tâm huyết, trí tuệ và cảm xúc.

Mỗi chiến dịch đều được xây dựng như một bộ lookbook thời trang, nơi mọi chi tiết, từ người mẫu, màu sắc đến câu chuyện đều có dụng ý. Bông Biêng không chỉ bán trà, mà bán cảm hứng sống, bán một lối thẩm mỹ dành cho người trẻ yêu cái đẹp và muốn được thể hiện bản thân.

Vì sao anh chọn định vị Bông Biêng là “trà sữa hương hoa” và gắn liền với thời trang? Anh tin điều gì khiến sự kết hợp giữa F&B và thời trang có thể chạm tới giới trẻ?

Tôi tin rằng cảm xúc là ngôn ngữ chung nhất của giới trẻ, và thời trang là phương tiện mạnh mẽ nhất để biểu đạt cảm xúc ấy.

Với Bông Biêng, chúng tôi chọn định vị sản phẩm cốt lõi là “trà sữa hương hoa”, vì hoa mang trong mình sự tinh tế, mềm mại và cảm xúc. Mỗi sản phẩm của Bông Biêng được phát triển với tinh thần đó: hương vị phải thanh nhẹ, dễ chịu, nhưng vẫn có chiều sâu và để lại dư vị riêng.

Còn thời trang, với chúng tôi, là “ngôn ngữ hình ảnh” thể hiện tinh thần thương hiệu: có gu, tinh tế và biết tận hưởng. Khi kết hợp giữa trà sữa - một sản phẩm quen thuộc với thời trang - biểu tượng của phong cách sống, chúng tôi muốn mang đến một trải nghiệm cảm xúc hoàn toàn mới, để khách hàng không chỉ uống mà còn “sống cùng” thương hiệu.

Đó là lý do tôi gọi Bông Biêng là “thời trang sống”, một phong cách, một cảm xúc, và cũng là một cách thể hiện bản sắc cá nhân.

Theo anh, đâu là điểm mạnh cốt lõi giúp Bông Biêng khác biệt và có thể trụ vững giữa một thị trường F&B nói chung, và ngành trà sữa cạnh tranh khốc liệt nói riêng?

Điểm mạnh cốt lõi của Bông Biêng là dám đi ngược lại thị trường để tạo ra một xu hướng mới. Chúng tôi nhìn thấy khoảng trống thị trường ở nhóm khách hàng yêu thích gu trà thanh vị - nhẹ nhàng, tinh tế và dễ chịu.

Trong bối cảnh phần lớn thương hiệu tập trung vào vị đậm và mạnh, Bông Biêng chọn một hướng khác, nhẹ nhàng, tinh tế, hương thơm như một bản nhạc dịu dàng trong ngày bận rộn. Chính sự “đi ngược” này lại trở thành lợi thế cạnh tranh đặc biệt của chúng tôi.

Và tín hiệu cho thấy Bông Biêng đang đi đúng hướng là khách hàng sẵn sàng xếp hàng chờ 30 phút, thậm chí cả tiếng để mua. Trong hành trình xây dựng thương hiệu, việc có những ý kiến khen chê là điều khó tránh. Với tôi, đó là dấu hiệu cho thấy thương hiệu đang được quan tâm và có sức ảnh hưởng nhất định. Điều quan trọng không phải là phản ứng tức thời, mà là cách chúng tôi lắng nghe, điều chỉnh và tiếp tục đi lên một cách bền vững.

Với những drama như vậy, Bông Biêng xử lý khủng hoảng như thế nào?

Thật ra là không phải xử lý gì (cười).

Bông Biêng được định vị là “trà sữa hương hoa”. Anh có thể chia sẻ thêm về triết lý “dệt hương” này không?

Bông Biêng không chỉ tạo ra một ly trà sữa, mà là một tấm vải cảm xúc được dệt nên từ nhiều lớp hương, hoa nhài, hoa mộc, hoa trà. Chúng tôi gọi đó là “dệt hương” để kết nối với tinh thần thời trang.

Giống như mỗi tấm vải trong may mặc có texture riêng - độ dày, độ mềm, cảm giác sờ chạm khác nhau, thì trong Bông Biêng, mỗi tầng hương cũng có sắc thái riêng, tạo nên chiều sâu cảm xúc.

Triết lý “dệt hương” là cầu nối giữa hai thế giới: đồ uống đánh thức vị giác và thời trang khơi gợi cảm xúc thị giác và cảm hứng sống.

Có người cho rằng giá sản phẩm của Bông Biêng đang ở phân khúc cao. Anh phản hồi như thế nào?

Tôi ghi nhận điều đó. Bông Biêng nằm ở phân khúc cao của thị trường, nhưng khi khách hàng thực sự trải nghiệm, họ sẽ thấy sản phẩm xứng đáng với giá trị mà chúng tôi mang lại. Vì mọi chi tiết, từ ly, túi, tem, nắp, phụ kiện, concept cửa hàng, cho đến cách vận hành, đều được đầu tư rất kỹ lưỡng.

Chúng tôi không bán một ly trà sữa, mà bán một trải nghiệm trọn vẹn. Và khi khách hàng hiểu được điều đó, họ sẽ nhìn nhận giá trị của Bông Biêng bằng sự đồng cảm, chứ không chỉ bằng giá tiền.

Lý do gì khiến anh đầu tư mạnh vào thiết kế bao bì, biến ly và túi thành “phụ kiện sưu tập”?

Vì bây giờ là thời đại của kinh tế trải nghiệm. Bao bì không còn là túi nilon dùng một lần, mà là một phần của câu chuyện thương hiệu. Khách hàng chia sẻ rất nhiều hình ảnh về packaging của Bông Biêng, bởi họ cảm thấy có thể kể câu chuyện của mình thông qua sản phẩm.

Với tôi, đầu tư vào bao bì không phải là chi phí, mà là một chiến lược. Đó là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái trải nghiệm khách hàng mà chúng tôi đang xây dựng.

Anh nhìn nhận vai trò của thiết kế trong thương hiệu Bông Biêng như thế nào?

Với tôi, thiết kế là một phần linh hồn của thương hiệu. Ở Mr. Good Tea hay Đô Đô trước đây, chúng tôi tập trung hoàn toàn vào việc tạo ra một sản phẩm ngon. Nhưng với Bông Biêng, ngoài việc sản phẩm phải ngon và phù hợp, thì việc nó được đựng trong cái gì, được chụp thế nào, xuất hiện ra sao trong các campaign cũng quan trọng không kém.

Với Bông Biêng, sản phẩm chiếm 5 điểm, thiết kế chiếm 5 điểm. Hai yếu tố này song hành để tạo nên một trải nghiệm hoàn chỉnh, nơi khách hàng không chỉ “uống” mà còn cảm nhận, ngắm nhìn và mang theo cảm xúc về cái đẹp.

Anh có lo lắng khi chi phí đầu tư cho hình ảnh nhận diện, các chiến dịch của thương hiệu Bông Biêng quá lớn so với một mô hình F&B không?

F&B vốn là ngành có biên lợi nhuận không cao, đặc biệt khi sử dụng nguyên liệu tốt và tạo ra trải nghiệm cao cấp thì lợi nhuận càng bị thu hẹp. Tuy nhiên, tôi tin rằng Bông Biêng phải đi đúng với ngôn ngữ của mình. Nếu muốn khách hàng tin rằng đây là một thương hiệu có thẩm mỹ, tinh tế và sống đẹp, thì mọi chi tiết, từ sản phẩm đến truyền thông đều phải thể hiện đúng tinh thần đó. Không thể làm kiểu nhanh, rẻ, hay đại trà được.

Tất cả các chiến dịch của Bông Biêng đều nằm trong mô hình tài chính đã được tính toán cho tầm nhìn dài hạn, chứ không phải là “đốt tiền” để tạo sự ồn ào nhất thời. Mỗi bước đi đều có mục tiêu rõ ràng, để khách hàng ghi nhớ, yêu mến và quay lại.

Hiện Bông Biêng đã có 5 cửa hàng tại Hà Nội. Anh đánh giá thế nào về tốc độ nhân rộng này?

Thành thật mà nói, tốc độ này chậm hơn một chút so với kỳ vọng. Nhưng đó là chủ ý của tôi. Khi làm mô hình cao cấp, không thể mở vội. Mỗi cửa hàng phải đủ lớn, đủ chỉn chu, có không gian và mặt bằng mang đúng tinh thần thương hiệu. Nếu làm nhanh, khách hàng sẽ có trải nghiệm không đồng nhất và đó là điều tối kỵ với một thương hiệu cao cấp như Bông Biêng.

Với anh, đâu là thách thức lớn nhất trong quá trình vận hành và phát triển Bông Biêng?

Khó nhất chính là giữ chất lượng sản phẩm khi nhân chuỗi. Với Bông Biêng, mùi trà là linh hồn, rất nhẹ, như hương nhài trong thanh trà. Chỉ cần sai lệch vài giây về thời gian, nhiệt độ hay quy trình, mùi hương có thể biến mất hoặc biến thành mùi khác.

Để làm được điều đó, chúng tôi phải xây dựng quy trình vận hành cực kỳ chặt chẽ: từ chọn nguyên liệu, bảo quản, pha chế đến đào tạo nhân sự. Đó là thách thức lớn nhất trong giai đoạn đầu, nhưng cũng là điều bắt buộc nếu muốn thương hiệu này phát triển bền vững.

Với góc nhìn của anh, đâu là yếu tố quan trọng nhất tạo nên thành công của Bông Biêng đến hiện tại?

Tôi nghĩ đó là chiến lược sản phẩm gắn với cảm xúc. Trong một thị trường mà ai cũng có thể mở quán, cạnh tranh chủ yếu bằng khuyến mãi hay giá rẻ, thì Bông Biêng chọn một hướng khác, làm sản phẩm có chiều sâu cảm nhận.

Khách hàng của chúng tôi không chỉ tìm vị ngon, mà tìm một “feeling” rất riêng, cảm giác nhẹ nhàng, thư thái khi cầm ly Bông Biêng và nhấp từng ngụm trà. Đó chính là thứ khiến họ quay lại, không phải vì giá, mà vì cảm xúc.

Anh có kế hoạch đưa Bông Biêng ra ngoài Hà Nội, ví dụ như TP.HCM hay các địa điểm khác trên cả nước không?

TP.HCM chắc chắn là một thị trường siêu tiềm năng, và tôi rất mong sớm có Bông Biêng ở đó. Tuy nhiên, hiện tại, chúng tôi muốn làm thật tốt thị trường Hà Nội trước.

Bông Biêng không phải mô hình có thể copy - paste dễ dàng. Mỗi cửa hàng đều được thiết kế theo một concept trải nghiệm riêng, như “cửa hàng của hoa”, “cửa hàng của cát”, “cửa hàng của nước”… Từng không gian đều cần nhiều thời gian nghiên cứu và thử nghiệm. Chắc chắn chúng tôi sẽ có mặt ở TP.HCM, nhưng thời điểm cụ thể xin được giữ bí mật một chút.

Nếu mô tả con đường khởi nghiệp F&B của mình bằng ba cụm từ, anh sẽ chọn những từ nào?

Tôi sẽ chọn thách thức, thú vị và xứng đáng.

Thách thức, vì mỗi ngày trong ngành này đều là một bài toán mới. Thị trường thay đổi liên tục, hành vi khách hàng cũng tiến hóa không ngừng. Muốn tồn tại, buộc phải sáng tạo, linh hoạt và không ngừng học hỏi.

Thú vị, bởi cảm giác tạo ra một sản phẩm ngon, một thiết kế đẹp hay một chiến dịch truyền thông tinh tế, rồi nhìn thấy khách hàng kết nối và yêu thương thương hiệu, đó là niềm vui rất đặc biệt.

Và cuối cùng, xứng đáng. Nếu làm đúng, làm đủ và kiên trì, ngành F&B này sẽ trả lại rất nhiều, không chỉ là tài chính, mà còn là danh tiếng, cộng đồng và một sự nghiệp mà tôi thật sự tự hào.

Nhìn lại hành trình của mình, anh rút ra bài học lớn nhất gì?

Bài học lớn nhất của tôi là: Đừng đoán thị trường, hãy thấu hiểu nó. Trước đây, tôi từng làm theo cảm tính, thấy người khác làm gì thì mình cũng làm theo. Nhưng kết quả là hoặc thị trường đã có sẵn, hoặc khách hàng chẳng cần sản phẩm đó.

Kinh nghiệm giúp tôi hiểu rằng: thị trường này chưa bao giờ sai, chỉ có mình chưa hiểu đủ sâu. Phải nghiên cứu, thử nghiệm, lắng nghe phản hồi và cải tiến liên tục, đó là cách duy nhất để tồn tại.

Theo anh, cái khó nhất khi bước vào thị trường F&B là gì?

Cái khó nhất là tìm được chỗ đứng thực sự trong một thị trường đã quá đông và dễ bị sao chép. F&B là ngành rất dễ gia nhập, chỉ cần một chút vốn là có thể mở quán, nhưng cũng rất dễ chết yểu. Cách tôi vượt qua là luôn tìm những khoảng trống chưa ai làm tốt, thay vì chạy theo xu hướng.

Tôi từng “chạy theo trend” liên tục, cho đến khi nhận ra mình đang “mỏi chân” mà vẫn không bao giờ vượt qua được người dẫn đầu. Từ đó, tôi chọn đi chậm mà chắc, tập trung vào giá trị cốt lõi của thương hiệu.

Nếu gửi một lời nhắn đến các bạn trẻ muốn khởi nghiệp trong ngành F&B, anh sẽ nói gì?

Tôi muốn chia sẻ ba điều: Làm thật, đừng làm theo trend. Hãy bắt đầu khi bạn thật sự yêu ngành này và sẵn sàng sống cùng nó ít nhất 3-5 năm. Thị trường không bao giờ sai. Thất bại đến vì mình chưa hiểu khách hàng. Hãy nghiên cứu, thử nghiệm và cải tiến liên tục.

Xây thương hiệu là hành trình dài. Một thương hiệu tồn tại 5 hay 10 năm, như Mr. Good Tea, không đến từ một chiến dịch bùng nổ, mà từ sự kiên trì và định hướng rõ ràng: bạn phục vụ ai, và vì điều gì.

Và lời nhắn cuối cùng của tôi là: Hãy cứ làm đi, đừng sợ thất bại. Nhưng trước khi làm, hãy chuẩn bị nghiêm túc, như đang chuẩn bị cho một tình yêu lâu dài.

Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của anh!

Bài viết: Minh Nguyệt - Thiết kế: Hà Mĩ