Foxconn đầu tư thêm 400 tỷ đồng vào nhà máy Bắc Ninh

Foxconn đầu tư thêm 400 tỷ đồng vào nhà máy Bắc Ninh

Công ty Công nghệ ShunSin (ShunSin Technology Holdings Limited) của Đài Loan (Trung Quốc), thuộc hệ sinh thái của Foxconn, vừa công bố việc đầu tư thêm vào công ty con ở Việt Nam.

Theo thông tin từ ShunYun với sàn chứng khoán Đài Loan (TWSE), khoản đầu tư này là 15 triệu USD (khoảng 400 tỷ đồng) vào công ty con là Công nghệ Shunyun Bắc Giang. Khoản đầu tư tăng vốn này ﻿có mục đích đầu tư dài hạn (long-term equity investment).

﻿ Tính đến thời điểm hiện tại của công bố thông tin, giá trị lũy kế của số cổ phần mà ShunYun nắm giữ tại Shunyun Technology Bắc Giang 2.242 tỷ đồng, tương đương 78%.

Theo giới thiệu của chính mình, Công nghệ Shunyun Bắc Giang chủ yếu sản xuất module thu phát quang, hoạt động chính tại KCN Quang Châu, tỉnh Bắc Ninh.

Hiện nay, Foxconn là nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới, đồng thời lắp ráp thiết bị cho một số công ty. Foxconn được coi là nhà thầu lớn nhất của Apple. Cụ thể, Foxconn là đối tác lắp ráp iPhone lớn nhất của Apple.

Trong các sản phẩm được Foxconn sản xuất, nổi bật nhất có Iphone, Ipad và Ipod (Apple), Kindle (Amazon), PlayStation (Sony)… Đây đều được coi là những sản phẩm của các tập đoàn hàng đầu thế giới, với số lượng người dùng vô cùng đông đảo.

Trong một báo cáo năm 2024 gửi tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh), Foxconn cho biết họ "nhận thấy Việt Nam là một thị trường tiềm năng, môi trường đầu tư ổn định và thủ tục đầu tư thuận lợi". Foxconn cũng nói rằng họ muốn mở rộng đầu tư vào Bắc Giang, dựa trên vào chiến lược dịch chuyển khỏi Trung Quốc của tập đoàn và nhu cầu thực tế của các khách hàng lớn".

Tính đến giữa tháng 2/2025, Foxconn có hơn 17 năm đầu tư ở Việt Nam, và có hơn 94.000 nhân sự. Tỉnh Bắc Ninh là một trong những nơi có nhiều nhà máy của tập đoàn này.﻿

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh, trước tác động từ chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, nhiều doanh nghiệp FDI tại tỉnh vẫn duy trì tăng trưởng tích cực. Các tập đoàn lớn như Foxconn, Luxshare, Samsung tiếp tục mở rộng sản xuất, khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các sản phẩm chủ lực tiếp tục tăng mạnh so cùng kỳ như phụ tùng máy tính tăng gấp 7,9 lần; máy tính xách tay, Ipad tăng gấp 2,6 lần.

Công ty Fukang có doanh thu 9 tháng đầu năm 2025 ước đạt 151.331 tỷ đồng , gấp 2,36 lần; Công ty Fuyu có doanh thu 9 tháng đầu năm 2025 ước đạt 133.462 tỷ đồng, tăng 81,2%; Công ty Fulian đạt doanh thu 9 tháng năm 2025 là 33.281 tỷ đồng . Đây là 3 công ty lớn của Foxconn tại Bắc Ninh.

Foxconn tức tốc tuyển công nhân lắp iPhone 17: Trả 100 nghìn đồng/giờ, thưởng thêm gần 30 triệu nếu làm đủ 3 tháng

