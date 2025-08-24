Foxconn tức tốc tuyển công nhân lắp iPhone 17: Trả 100 nghìn đồng/giờ, thưởng thêm gần 30 triệu nếu làm đủ 3 tháng

Foxconn – nhà lắp ráp iPhone lớn nhất thế giới – đang bước vào cao điểm sản xuất khi Apple chuẩn bị cho màn ra mắt iPhone 17. Những ngày qua, các khu nhà máy khổng lồ của tập đoàn tại Trịnh Châu và Thâm Quyến trở thành tâm điểm tuyển dụng, khi Foxconn đưa ra mức đãi ngộ hấp dẫn để thu hút hàng chục nghìn công nhân mới.

Theo SCMP, công ty đã nâng mức lương cho công nhân thời vụ lên tới 28 nhân dân tệ/giờ (gần 100 nghìn đồng), cao hơn gần 20% so với hồi đầu mùa hè, kèm theo khoản thưởng có thể lên đến 8.000 nhân dân tệ (khoảng 28 triệu đồng) nếu làm việc đủ ba tháng. Tại Thâm Quyến, mức trả cho công nhân lắp ráp iPhone cũng được đẩy lên 26 nhân dân tệ/giờ, áp dụng đến hết tháng 11.

Với những chính sách này, Foxconn hy vọng nhanh chóng lấp đầy dây chuyền sản xuất iPhone 17, sản phẩm vốn được dự báo sẽ quyết định phần lớn doanh thu mùa cuối năm của Apple. Tuy nhiên, hãng chỉ đưa ra chế độ lương thưởng hấp dẫn cho công nhân sản xuất iPhone 17, còn vẫn duy trì mức lương thấp hơn cho các sản phẩm khác. Chẳng hạn, một bài đăng cho biết công nhân ở bộ phận tai nghe Bluetooth chỉ được trả 22 nhân dân tệ/giờ.﻿

Cảnh tượng “tuyển quân” rầm rộ tái hiện hình ảnh quen thuộc mỗi năm trước thềm iPhone mới ra mắt, nhưng lần này diễn ra trong bối cảnh khác biệt: Foxconn đang đứng giữa hai trận chiến song song. Một mặt, tập đoàn vẫn phải duy trì công suất khổng lồ để đáp ứng đơn hàng smartphone truyền thống; mặt khác, họ đang chứng kiến sự thay đổi lịch sử trong cơ cấu doanh thu, khi mảng hạ tầng AI và máy chủ lần đầu tiên vượt qua điện thoại thông minh. Reuters cho biết Foxconn kỳ vọng doanh thu từ máy chủ AI sẽ tăng hơn 170% trong quý tiếp theo, cho thấy sự dịch chuyển chiến lược ngày càng rõ rệt.

Từ một công ty lắp ráp thiết bị tiêu dùng giá trị thấp, Foxconn đang tự định hình lại mình như một trụ cột của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Thế nhưng, nghịch lý ở chỗ, để có thể tiếp tục nuôi dưỡng mảng AI siêu lợi nhuận, tập đoàn vẫn phải sống dựa vào những hợp đồng truyền thống với Apple, nơi những chiếc iPhone như iPhone 17 vẫn đòi hỏi hàng trăm nghìn công nhân cật lực làm việc trong vài tháng cao điểm.

Được biết, trong suốt hai thập kỷ, Trung Quốc là trung tâm sản xuất không thể thay thế của Foxconn, với “thành phố iPhone” tại Trịnh Châu mỗi năm có thể huy động tới hàng trăm nghìn công nhân vào mùa cao điểm. Tuy nhiên, sau những đợt gián đoạn sản xuất nghiêm trọng trong đại dịch Covid-19, cùng chính sách kiểm soát nghiêm ngặt của Bắc Kinh khiến Apple từng lao đao vì thiếu iPhone trong mùa mua sắm 2022, Foxconn đã buộc phải đẩy nhanh kế hoạch dịch chuyển.

Ấn Độ đang nổi lên như một “mảnh ghép chiến lược” quan trọng nhất. Foxconn đã cam kết đầu tư hàng tỷ USD vào các nhà máy tại bang Tamil Nadu và Karnataka, biến quốc gia Nam Á này thành cứ điểm sản xuất iPhone lớn thứ hai sau Trung Quốc. Mục tiêu của Apple và Foxconn là đưa tỷ lệ sản xuất iPhone tại Ấn Độ lên 20–25% tổng sản lượng toàn cầu trong vài năm tới.

Theo: SCMP﻿