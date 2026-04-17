FPT ảnh hưởng thế nào khi Bộ Công an nắm 50,17% cổ phần FPT Telecom?

Phụng Tiên | 17-04-2026 - 00:08 AM | Doanh nghiệp

Khi Bộ Công an được Chính phủ giao nhiều nhiệm vụ trọng yếu, đặc biệt là các đề án liên quan đến hạ tầng quốc gia và chuyển đổi số, các doanh nghiệp có liên quan sẽ được hưởng lợi.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP FPT (mã CK: FPT), khi được hỏi về mảng FPT Telecom đã chuyển giao sang phía nhà nước (Bộ Công an) sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Tập đoàn, ông Nguyễn Thế Phương - Phó Tổng Giám đốc cho biết: “Khi chuyển từ phương pháp hợp nhất toàn bộ sang hợp nhất vốn chủ sở hữu, chúng ta sẽ không hợp nhất doanh thu và chi phí nữa nhưng vẫn hợp nhất phần lợi nhuận. Do đó, lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ về cơ bản là giữ nguyên.

Về giá trị mang lại cho cổ đông của FPT, có thể thấy rằng đến thời điểm hiện tại, phía Bộ Công an chủ yếu tham gia ở cấp độ quản trị thông qua việc cử đại diện vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trong khi đó, hoạt động điều hành hàng ngày vẫn được giao cho đội ngũ điều hành của FPT Telecom.

Mô hình này cho thấy sự tin tưởng vào năng lực quản trị của FPT Telecom, vốn đang được đánh giá cao nhờ áp dụng phong cách và văn hóa quản trị đặc trưng của FPT. Chính yếu tố này được kỳ vọng sẽ tạo ra giá trị bền vững và hiệu quả hơn cho doanh nghiệp.”

Bên cạnh đó, FPT Telecom cũng đang đứng trước những cơ hội tăng trưởng đáng kể. Khi Bộ Công an được Chính phủ giao nhiều nhiệm vụ trọng yếu, đặc biệt là các đề án liên quan đến hạ tầng quốc gia và chuyển đổi số, các doanh nghiệp có liên quan sẽ được hưởng lợi.

Hiện tại, FPT Telecom đang tham gia một đề án cung cấp dịch vụ báo cháy cho doanh nghiệp và hộ gia đình theo chương trình của Bộ Công an. Những dự án như vậy được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy kết quả kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

Lãnh đạo FPT nói: “Tóm lại, chúng ta yên tâm, các anh cứ tiếp tục quản trị theo cách của các anh, trong khi khối lượng công việc và cơ hội phát triển dự kiến sẽ gia tăng. Điều này tạo cơ sở để kỳ vọng vào sự tăng trưởng tích cực trong tương lai.”

[ĐHĐCĐ FPT] Ông Trương Gia Bình: FPT trong tương lai có thể sánh vai với các tập đoàn AI hàng đầu thế giới

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và vợ con tiếp tục mở thêm một công ty phim ảnh mới

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tự hào doanh thu Vingroup tương đương 2,6% GDP Việt Nam: Những ông lớn nào làm được điều tương tự?

Phó Chủ tịch Hội đồng Ngũ cốc Mỹ sang Việt Nam chào hàng một loại "vàng lỏng"

00:05 , 17/04/2026
Lần đầu tiên không còn bị kiểm toán nghi ngờ, bầu Đức nhắn lời đặc biệt đến 54.129 cổ đông

00:04 , 17/04/2026
Ông Trương Gia Bình, Nguyễn Bá Dương, Trần Đình Long và Trịnh Tiến Dũng đã thảo luận lập Liên minh nội địa làm đường sắt

00:03 , 17/04/2026
Các 'huyền thoại' ngành sản xuất của Việt Nam như Hòa Phát, Tân Á Đại Thành, Bitis, KIDO đang làm bất động sản ra sao?

00:03 , 17/04/2026

