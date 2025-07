FPT chốt quyền phát hành hơn 222 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên trên 17.000 tỷ

Ngày 22/7 tới đây, CTCP FPT (mã FPT) sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Theo đó, FPT sẽ phát hành hơn 222 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 20:3 (15%), tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới. Sau khi hoàn tất, FPT sẽ nâng vốn điều lệ lên hơn 17.000 tỷ đồng.

Trong tháng 6 vừa qua, FPT chi hơn 1.800 tỷ đồng để thanh toán cổ tức tiền mặt năm 2024 cho cổ đông với tỷ lệ 10%. Trước đó, tập đoàn công nghệ này đã hoàn tất đợt trả cổ tức lần 1 năm 2024 cũng với tỷ lệ 10% vào giữa tháng 12/2024.Như vậy, tổng cổ tức tiền mặt mà cổ đông FPT nhận được cho cả năm 2024 là 20%.

FPT duy trì chính sách cổ tức ổn định cho cổ đông trong bối cảnh kết quả kinh doanh của công ty tăng trưởng đều đặn. Năm 2024, doanh thu của tập đoàn đạt 62.849 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 11.071 tỷ đồng, tăng lần lượt hơn 19% và 20% so với cùng kỳ 2023. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục của tập đoàn công nghệ này.

Năm 2025, FPT lên kế hoạch kinh doanh tham vọng với mục tiêu doanh thu đạt 75.400 tỷ và lợi nhuận trước thuế 13.395 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 21% so với thực hiện 2024. Nếu hoàn thành, đây sẽ tiếp tục là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục mới. Sau 5 tháng, tập đoàn đã thực hiện 36% kế hoạch doanh thu và 38% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm 2025, FPT ước doanh thu đạt 27.056 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.100 tỷ đồng, lầnlượt tăng 13,1% và 18,2% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.354 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 3.613 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu FPT đang trong nhịp hồi phục và đang giao dịch quanh vùng giá cao nhất kể từ cuối tháng 3. Đóng cửa phiên 10/7, thị giá FPT dừng ở mức 123.900 đồng/cp, vốn hóa thị trường tương ứng gần 184.000 tỷ đồng.