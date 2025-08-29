Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FPT công bố Giải thưởng AI 1 triệu USD

29-08-2025 - 17:10 PM | Kinh tế số

Tập đoàn FPT công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize, với tổng giá trị 1 triệu USD, tôn vinh những sản phẩm, giải pháp ứng dụng AI do người Việt phát triển, làm chủ.

FPT công bố Giải thưởng AI 1 triệu USD- Ảnh 1.

Theo thông tin từ FPT, Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize dự kiến được trao trong 3 năm liên tiếp, bắt đầu từ năm 2026. Những sản phẩm, giải pháp được trao giải là những sản phẩm AI tạo đột phá cho kinh tế – xã hội, tác động tích cực và bền vững cho cộng đồng.

Giải thưởng do Liên Minh AI Âu Lạc bảo trợ, với sự tham dự của hội đồng chuyên môn gồm các nhà lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ trong nước, quốc tế.

Bên cạnh giá trị tiền thưởng 1 triệu USD, cá nhân, tổ chức đạt giải còn được FPT và Liên minh AI Âu Lạc cố vấn, hỗ trợ kết nối  mở rộng tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế.

FPT công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize vào đúng dịp Quốc khánh 2/9 – kỷ niệm 80 năm ngày lập nước, mang ý nghĩa thiêng liêng, gợi nhắc về khát vọng độc lập, tự cường của dân tộc. Nếu như 80 năm trước, Việt Nam giành lại chủ quyền quốc gia, thì ngày nay, với trí tuệ nhân tạo, FPT mong muốn góp phần giúp Việt Nam kiến tạo chủ quyền công nghệ – một trụ cột mới trong kỷ nguyên số.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng Âu Lạc Grand Prize là động lực thúc đẩy mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội cùng phát triển, ứng dụng AI mạnh mẽ. Giải thưởng ghi nhận những thành tựu tiên phong trong AI, cũng là lời hiệu triệu, khích lệ cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và thế hệ trẻ Việt Nam cùng chung tay kiến tạo trí tuệ nhân tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì chủ quyền công nghệ Việt. Hy vọng rằng, giải thưởng sẽ trở thành biểu tượng của tinh thần sáng tạo và cống hiến, đưa AI Việt Nam vươn tầm thế giới.”

FPT tiên phong nghiên cứu phát triển AI tại Việt Nam từ hơn 1 thập kỷ trước và xác định AI là một trong 5 công nghệ trụ cột trong chiến lược phát triển dài hạn: AI - BÁN (bán dẫn) - XE (công nghệ phần mềm ô tô) - SỐ (chuyển đổi số) - XANH (chuyển đổi xanh). Đến nay, FPT sở hữu đội ngũ hơn 1.000 kỹ sư, chuyên gia AI, phát triển 2 nhà máy Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam và Nhật Bản cùng NVIDIA. Các sản phẩm và giải pháp AI của FPT đã được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực như giáo dục, y tế, giáo dục, ngân hàng, thương mại và quản lý đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của các tổ chức, doanh nghiệp, với hàng trăm triệu lượt sử dụng mỗi tháng.

Ở lĩnh vực đào tạo, FPT có mạng lưới hợp tác nghiên cứu với trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước như Mila, LandingAI…; đưa AI vào giảng dạy từ lớp 1 và đưa AI/robot vào giáo dục phổ thông. Đến nay, tập đoàn đã đào tạo 1.700 sinh viên chuyên ngành AI và đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo kỹ năng AI cho 500.000 người.

Linh Lê

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhận được yêu cầu chuyển khoản 200 triệu đồng từ số điện thoại 0838.606.13, người phụ nữ ngay lập tức trình báo Công an

Nhận được yêu cầu chuyển khoản 200 triệu đồng từ số điện thoại 0838.606.13, người phụ nữ ngay lập tức trình báo Công an Nổi bật

Xu hướng "di cư" trên không gian số của người dùng Việt: rời khỏi mạng xã hội, chuyển sang game và giải trí

Xu hướng "di cư" trên không gian số của người dùng Việt: rời khỏi mạng xã hội, chuyển sang game và giải trí Nổi bật

Giveaway trúng iPhone, nhận quà tiền tỷ: Vì sao nhiều người vẫn mắc bẫy?

Giveaway trúng iPhone, nhận quà tiền tỷ: Vì sao nhiều người vẫn mắc bẫy?

16:55 , 29/08/2025
Tạo ra đoạn prompt dài 100 trang, hãng kiểm toán KPMG tăng hiệu suất làm việc gấp 10 lần

Tạo ra đoạn prompt dài 100 trang, hãng kiểm toán KPMG tăng hiệu suất làm việc gấp 10 lần

16:44 , 29/08/2025
Cảnh báo lừa đảo liên quan chính sách tặng quà 100.000 đồng Quốc khánh 2/9

Cảnh báo lừa đảo liên quan chính sách tặng quà 100.000 đồng Quốc khánh 2/9

15:46 , 29/08/2025
Dự kiến 106.855.575 công dân toàn quốc sẽ được nhận 100.000 đồng quà Tết Độc lập theo 3 CÁCH

Dự kiến 106.855.575 công dân toàn quốc sẽ được nhận 100.000 đồng quà Tết Độc lập theo 3 CÁCH

14:53 , 29/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên