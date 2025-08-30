FPT eID chinh phục cấp độ cao nhất trong chuẩn quốc tế ISO/IEC 30107-3 về chống giả mạo sinh trắc học

Với thành tích mới này, FPT trở thành một trong số ít đơn vị tại Việt Nam đồng thời sở hữu chứng chỉ PAD của cả iBeta và BixeLab ở hai cấp độ, đáp ứng chuẩn mực quốc tế và sẵn sàng đối phó với những kịch bản gian lận tinh vi nhất hiện nay.

ISO/IEC 30107-3 là bộ tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng để đánh giá khả năng của hệ thống sinh trắc học trong việc phát hiện và ngăn chặn giả mạo khuôn mặt. Trong đó, Presentation Attack Detection (PAD) Level 2 đòi hỏi hệ thống phải được kiểm thử trong khoảng 6–8 tuần, với nhất 5 loại tấn công giả mạo tinh vi như mặt nạ silicon, mặt nạ 2D, 3D, video deepfake,... và cho phép tỷ lệ xâm nhập dưới 1%. Do đó, PAD là một thử thách lớn cho các giải pháp nhận diện sinh trắc học vì có quy trình tỉ mỉ, tính chặt chẽ và yêu cầu kỹ thuật cao.

Kết quả kiểm định cho thấy FPT eID vượt xa ngưỡng yêu cầu, đạt độ chính xác vượt trội với tỉ lệ sai số cực thấp - chỉ 0.02% trong việc phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận, đồng thời vẫn duy trì khả năng nhận diện chính xác đối với người dùng hợp lệ.

Chứng chỉ PAD Level 2 mà FPT eID vừa đạt được càng trở nên đặc biệt khi được kiểm định bởi iBeta – phòng thử nghiệm được Viện Tiêu chuẩn Kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ (NIST) công nhận. Đơn vị này áp dụng chuẩn ISO/IEC 30107-3 để đánh giá hiệu năng hệ thống PAD và được biết đến là phòng thí nghiệm có yêu cầu khắt khe nhất trong lĩnh vực kiểm thử chống giả mạo sinh trắc học.

FPT eID cho phép xác minh danh tính khách hàng ngay lập tức, mọi lúc mọi nơi, với tỉ lệ chính xác lên tới hơn 99%

Trước đó, FPT eID cũng đã đạt đồng thời hai chứng chỉ từ BixeLab (Úc) - phòng thí nghiệm sinh trắc học được ủy quyền bởi Liên minh FIDO (FIDO Alliance): chứng chỉ ISO/IEC 30107-3 Level 1, 2 về công nghệ chống giả mạo sinh trắc học khuôn mặt và ISO/IEC 19795-2 về công nghệ so sánh khuôn mặt giúp giảm thiểu rủi ro gian lận, tăng độ tin cậy trong định danh khách hàng và bảo vệ người dân khi thực hiện các giao dịch tài chính số trong bối cảnh lừa đảo ngày càng tinh vi.

Hiện nay, FPT eID cho phép xác minh danh tính khách hàng ngay lập tức, mọi lúc mọi nơi, với tỉ lệ chính xác lên tới hơn 99%. Giải pháp đã ghi nhận hơn 100 triệu lượt xác thực thành công, phục vụ cho 200+ khách hàng là các tổ chức tài chính, ngân hàng, chứng khoán và doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước. FPT eID cũng được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế như Top 10 Sao Khuê, Giải thưởng Make in Vietnam, Giải bạc Stevie Awards,...

Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến diễn ra 24/7, các hình thức gian lận ngày càng tinh vi. Quyết định 2345/QĐ-NHNN về triển khai xác thực sinh trắc học chính thức có hiệu lực, đặt ra yêu cầu cấp thiết cho các tổ chức tài chính trong việc tăng cường bảo mật. Trong 6 tháng đầu năm 2025, dù số vụ khách hàng bị lừa đảo trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng có xu hướng giảm theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an lại cảnh báo nhiều thủ đoạn mới liên quan đến xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Các đối tượng sử dụng AI và deepfake để giả mạo khuôn mặt trong quá trình eKYC hoặc giao dịch trực tuyến, tạo ra một dạng rủi ro bảo mật đặc biệt nghiêm trọng cho hệ thống ngân hàng và tài chính.

Ông Phan Thanh Toàn, Giám đốc Trung tâm Nền tảng Định danh số FPT IS, Tập đoàn FPT, nhấn mạnh: "Việc FPT eID liên tiếp đạt các chứng chỉ quốc tế uy tín trong lĩnh vực sinh trắc học không chỉ khẳng định chất lượng giải pháp mà còn thể hiện chiến lược đầu tư bài bản, dài hạn của FPT trong định danh số. Trong bối cảnh ngành Ngân hàng Việt Nam có các quy định mới nhằm siết chặt yêu cầu xác thực sinh trắc học, FPT eID cam kết sẽ cùng các tổ chức tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp triển khai các giải pháp eKYC an toàn, chính xác và tin cậy, giúp đảm bảo tuân thủ pháp lý đồng thời nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận và bảo vệ quyền lợi khách hàng ở mức cao nhất".

Với nền tảng công nghệ lõi được khẳng định bằng loạt chứng chỉ toàn cầu cùng hơn 37 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, FPT đang góp phần thiết lập chuẩn mực mới cho bảo mật sinh trắc học tại Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ Việt trên bản đồ số hóa toàn cầu.