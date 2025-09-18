FPT hoàn thành tăng vốn điều lệ lên hơn 17 nghìn tỷ đồng, cổ đông nước ngoài nắm 41%

Công ty Cổ phần FPT (FPT Corporation) vừa có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó có việc tăng vốn điều lệ từ 14.813 tỷ đồng lên 17.035 tỷ đồng.

Trước đó, từ tháng 7, FPT đã thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 20:3 (15%), tương ứng cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới. Với hơn 1,48 tỷ cổ phiếu đang lưu hành; dự kiến FPT phát hành thêm hơn 222 triệu cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán.

﻿Sau thay đổi, vốn điều lệ của FPT tương đương 1,7 tỷ cổ phiếu, với vốn nước ngoài nắm giữ 41%, tư nhân 53,4%, và nguồn vốn ngân sách nhà nước 5,7%.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2025, FPT ghi nhận doanh thu 32.683 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6.166 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,4% và 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 4.432 tỷ đồng, tăng trưởng 20,7%, EPS (Earning Per Share) đạt 3.007 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 19,6% so với năm trước.

Khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ công nghệ thông tin trong nước và Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 61% doanh thu và 46% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn, tương đương 20.128 tỷ đồng và 2.834 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 11,3% và 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

Dịch vụ Viễn thông ghi nhận doanh thu đạt 9.030 tỷ đồng, tăng trưởng 13,4% và lợi nhuận trước thuế đạt 2.017 tỷ đồng, tăng 18,9%.

Khối Giáo dục của FPT ghi nhận doanh thu tăng trưởng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3.537 tỷ đồng.