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FPT Retail bị phạt 400 triệu đồng

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FPT Retail bị phạt 400 triệu đồng

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt 400 triệu đồng do 2 hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo nguồn tin từ Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia, thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2026 của Bộ Công Thương, ngày 31 tháng 7 năm 2026, đơn vị này đã ban hành Quyết định số 235/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (Mã số doanh nghiệp: 0311609355) với tổng số tiền 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng) về 02 hành vi:

- Không đăng ký hoặc không đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định;

- Gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà Công ty bán, cung cấp.

Quá trình làm việc, doanh nghiệp đã tích cực phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu và chủ động triển khai các biện pháp để khắc phục hành vi vi phạm.

Trên website, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết việc xử lý các hành vi vi phạm nêu trên góp phần tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh; đồng thời phòng ngừa vi phạm và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Theo Thuý Hạnh

Nhịp sống thị trường

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