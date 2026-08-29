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Khối ngoại bất ngờ trở lại giải ngân hơn 1.100 tỷ đồng mua cổ phiếu Việt Nam, tâm điểm một mã ngân hàng

| | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại bất ngờ trở lại giải ngân hơn 1.100 tỷ đồng mua cổ phiếu Việt Nam, tâm điểm một mã ngân hàng

Đáng nói, cổ phiếu ngân hàng được mua ròng nhiều nhất từ khối ngoại không lọt rổ chỉ số của FTSE Russell.

Thị trường chứng khoán vượt mốc 1.800 điểm trong bối cảnh thị trường đón nhận loạt thông tin tích cực, nổi bật là triển vọng nâng hạng FTSE. Dòng tiền vì vậy có xu hướng tập trung vào nhóm blue-chip và các cổ phiếu có vai trò dẫn dắt chỉ số, qua đó hỗ trợ VN-Index duy trì đà tăng. VN-Index kết tuần tại 1.832,12 điểm, (+64 điểm, +3.62%), trong khi thanh khoản duy trì quanh mức trung bình.

Giao dịch khối ngoại là điểm cộng khi bất ngờ trở lại giải ngân mua ròng trong phần lớn thời gian giao dịch tuần qua. Luỹ kế 5 phiên, khối ngoại mua ròng 1.118 tỷ đồng.

Khối ngoại bất ngờ trở lại giải ngân hơn 1.100 tỷ đồng mua cổ phiếu Việt Nam, tâm điểm một mã ngân hàng- Ảnh 1.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 964 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 87 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 67 tỷ đồng trên sàn UPCoM.﻿

Thống kê theo các mã chứng khoán, TCB dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị 713 tỷ đồng, theo sau là FPT (430 tỷ đồng) và VIC (381 tỷ đồng). Các mã VPB (281 tỷ đồng), HPG (230 tỷ đồng) và PNJ (158 tỷ đồng) cũng được mua ròng đáng kể. Ngoài ra, HCM, SHB, VPI và TCH ghi nhận giá trị mua ròng lần lượt 136 tỷ đồng, 124 tỷ đồng, 122 tỷ đồng và 95 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VCB là tâm điểm bán ròng với giá trị 193 tỷ đồng, tiếp đến là CTG (190 tỷ đồng) và POW (183 tỷ đồng). Hai cổ phiếu còn lại trong nhóm bán ròng là TCX (126 tỷ đồng) và BID (114 tỷ đồng).﻿

Khối ngoại bất ngờ trở lại giải ngân hơn 1.100 tỷ đồng mua cổ phiếu Việt Nam, tâm điểm một mã ngân hàng- Ảnh 2.

An Thái

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
khối ngoại

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