FPT tham gia liên minh bán dẫn, thúc đẩy hợp tác đại học, doanh nghiệp

Liên minh hỗ trợ thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn (gọi tắt là Liên minh bán dẫn) do Đại học Quốc gia Hà Nội khởi xướng được xây dựng với mục tiêu thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Quyết định số 1017 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050”.

Giai đoạn 1 của Liên minh quy tụ hơn 20 đơn vị trong nước và quốc tế, bao gồm các đại học lớn của Việt Nam như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học FPT, Học viện Kỹ thuật Mật mã,..; các đại học quốc tế uy tín như Sungkyunkwan University (Hàn Quốc), Kumamoto University (Nhật Bản), HSE University (Nga); cùng các doanh nghiệp lớn trong chuỗi bán dẫn như Viettel, FPT, Nisso, MRIV International... Sự tham gia đa dạng này cho thấy quy mô và kỳ vọng lớn đặt vào sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam trong thập kỷ tới.

Theo nội dung hợp tác, các bên tham gia sẽ kết nối mạng lưới cơ sở giáo dục - viện nghiên cứu - doanh nghiệp trong và ngoài nước, chia sẻ phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất, hỗ trợ đào tạo giảng viên nguồn, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu, cũng như tham gia tư vấn chính sách cho Chính phủ trong phát triển hệ sinh thái bán dẫn.

Ông Nguyễn Vinh Quang, Giám đốc FPT Semiconductor, Tập đoàn FPT chia sẻ về việc đào tạo và nghiên cứu bán dẫn ở Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Vinh Quang, Giám đốc FPT Semiconductor, Tập đoàn FPT cho biết, ngành bán dẫn Việt Nam hiện tồn tại hai khoảng trống lớn cản trở tốc độ phát triển. Khoảng trống thứ nhất nằm ở sự hợp tác còn rời rạc giữa các trường đại học và doanh nghiệp. Khoảng trống thứ hai là sự thiếu liên kết giữa chính các doanh nghiệp trong nước, khi mỗi đơn vị đều đang đi theo “con đường riêng”, chưa hình thành được hệ sinh thái hợp tác như mô hình của các quốc gia đi trước. Ông nhấn mạnh rằng sự ra đời của Liên minh chính là điều kiện cần thiết để tạo ra những kết nối thực chất, giúp các bên có thể cùng nhau nắm bắt cơ hội.

Ông Nguyễn Vinh Quang tin rằng với sự đồng hành của Chính phủ, với tinh thần hợp lực của các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo thông qua Liên minh bán dẫn, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để từng bước làm chủ các công đoạn quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn và vươn lên trở thành điểm đến chiến lược trong ngành bán dẫn toàn cầu trong tương lai gần.

Ra mắt liên minh bán dẫn Việt Nam

Đại diện FPT khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng các đại học và viện nghiên cứu trong đào tạo nhân lực và phát triển công nghệ bán dẫn. Hiện FPT, Viện Bán dẫn & Vật liệu tiên tiến (Đại học Quốc gia Hà Nội) và E3 Lab thuộc Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đang xúc tiến thành lập Innovation Center nhằm phát triển các chương trình đào tạo và mang đến những trải nghiệm gắn với môi trường làm việc thực tế cho sinh viên và kỹ sư trẻ. Bên cạnh đó, Tập đoàn đã khai trương Trung tâm Ươm tạo và Phát triển Bán dẫn Việt Nam (V.S.I.C) - hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và các đối tác nhằm tạo môi trường đào tạo nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy khởi nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn.

FPT cũng xây dựng một hệ sinh thái đào tạo toàn diện, từ chương trình cử nhân thiết kế vi mạch tại Trường Đại học FPT, hệ cao đẳng chuyên ngành tại FPT Polytechnic đến hệ liên kết quốc tế BTEC. FPT đồng thời mở rộng hợp tác với các trường kỹ thuật hàng đầu châu Á như Đại học Á Châu (Đài Loan) và Đại học Gachon (Hàn Quốc) - trường đại học đầu tiên của Hàn Quốc chuyên đào tạo bán dẫn - triển khai mô hình liên kết “2+2”, cho phép sinh viên học hai năm tại Việt Nam và hai năm tại cơ sở quốc tế, qua đó nhận bằng kỹ sư bán dẫn theo chuẩn toàn cầu. Những hoạt động này là nền tảng để FPT hiện thực hóa mục tiêu đào tạo 10.000 kỹ sư bán dẫn vào năm 2030, qua đó đóng góp cho mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn của Việt Nam.

Để tham gia vào cuộc chơi công nghệ bán dẫn, FPT đã ấp ủ "giấc mơ chip Việt" trong hơn 10 năm. Dấu mốc đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ để khẳng định vị thế trong công nghiệp bán dẫn của FPT là vào năm 2022, khi FPT chính thức thành lập FPT Semiconductor. Sau ba năm thành lập, FPT Semiconductor đã nghiên cứu và phát triển thành công các dòng chip nguồn PMIC, Power IC được thiết kế 100% bởi kỹ sư Việt Nam và đã xuất khẩu sang những thị trường khó tính nhất như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong giai đoạn tiếp theo, FPT hướng tới phát triển chip MCU, SoC AI-on-Edge, chip IoT và chip Automotive, nhằm từng bước xây dựng hệ sinh thái sản phẩm bán dẫn “Make in Vietnam”. Song song với thiết kế vi mạch, FPT cũng tham gia sâu hơn vào các công đoạn có giá trị cao trong chuỗi cung ứng, như đóng gói và kiểm thử chip.