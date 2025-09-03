FPT thành lập liên doanh tại Nhật Bản, tiến vào ngành ô tô

Hợp tác giữa FPT và Smart Holdings đã được nâng tầm thông qua việc thành lập công ty liên doanh, trong đó FPT và Smart Holdings lần lượt giữ 49% và 51% cổ phần. Sự hợp tác này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số trong ngành sản xuất Nhật Bản, đặc biệt ở các xu hướng: phương tiện định nghĩa bằng phần mềm (SDV), dịch vụ di chuyển tích hợp (Mobility as a Service) và mục tiêu trung hòa carbon. Liên doanh được thừa hưởng năng lực công nghệ chuyên sâu trong các lĩnh vực AI, kỹ thuật số và mô hình ngôn ngữ – thị giác của FPT và kinh nghiệm sâu sắc trong ngành sản xuất Nhật Bản cũng như mạng lưới đối tác sâu rộng với các tập đoàn ô tô hàng đầu của Smart Holdings.

Trong giai đoạn đầu, FST-Japan sẽ tập trung phát triển các dự án với một tập đoàn ô tô lớn, sau đó sẽ mở rộng sang các khách hàng khác trong ngành ô tô. Những lĩnh vực trọng điểm của FST-Japan bao gồm số hóa bản vẽ thiết kế, nâng cao chất lượng đề xuất giải pháp, và hỗ trợ các nhà sản xuất đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, chi phí và tiến độ. Trong 5 năm tới, công ty dự kiến sẽ tạo ra cơ hội kinh doanh trị giá khoảng 20 triệu USD (tương đương 3 tỷ yên).

Ông Đỗ Văn Khắc, Phó Tổng Giám đốc FPT Software kiêm Tổng Giám đốc FPT Japan, Tập đoàn FPT, khẳng định: “Việc thành lập liên doanh nằm trong chiến lược dài hạn của chúng tôi với mục tiêu thúc đẩy quá trình số hóa ngành công nghiệp Nhật Bản, đặc biệt là lĩnh vực ô tô. Kết hợp năng lực công nghệ toàn cầu của FPT với chuyên môn sâu rộng của Smart Holdings mang đến cho chúng tôi vị thế và khả năng để cung cấp các giải pháp thông minh và mang tới tác động mạnh mẽ, giúp tối ưu vận hành, tăng tốc quá trình chuyển đổi sang các hệ thống thế hệ mới và bền vững”.

Ông Koichiro Sato, Chủ tịch kiêm CEO Smart Holdings, nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tạo ra giá trị mới bằng cách kết hợp kinh nghiệm toàn cầu và nguồn nhân lực đẳng cấp thế giới với năng lực triển khai trực tiếp và chất lượng Nhật Bản, từ đó mang đến những dịch vụ tiên tiến cho các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là các khách hàng trong ngành ô tô.”

FST-Japan không chỉ thừa hưởng nền tảng vững chắc mà FPT đã gây dựng tại Nhật Bản, mà còn khai thác sức mạnh từ mạng lưới toàn cầu – đặc biệt trong lĩnh vực ô tô, một trong năm trụ cột chiến lược của tập đoàn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm về công nghệ ô tô, FPT đã thành lập một công ty thành viên chuyên biệt trong lĩnh vực này vào năm 2023 và hiện đang sở hữu mạng lưới 5.000 kỹ sư toàn cầu, hợp tác với các hãng ô tô, nhà sản xuất linh kiện và nhà sản xuất chip trên thế giới.

Cam kết mang đến những giá trị vượt trội của FPT được khẳng định qua việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 26262, ISO/SAE 21434, A-SPICE Level 3, và TiSAX. Nhờ đó, FPT đã trở thành đối tác tin cậy trong quá trình chuyển đổi số của ngành ô tô thế hệ mới.