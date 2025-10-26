FPT trình diễn giải pháp an ninh mạng chủ động, bảo vệ niềm tin số của Việt Nam tại triển lãm Công ước Hà Nội

Ngày 25/10 tại Hà Nội, Tập đoàn FPT tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) và Triển lãm quốc tế trong khuôn khổ sự kiện. Đây là văn kiện pháp lý đầu tiên của Liên Hợp Quốc về phòng, chống tội phạm mạng, đồng thời đánh dấu cột mốc khi Việt Nam trở thành quốc gia đăng cai ký kết Công ước toàn cầu đầu tiên về an ninh mạng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT, cho biết: “Công ước Hà Nội là bước ngoặt biểu tượng cho thấy Việt Nam không chỉ tham gia, mà còn là quốc gia kiến tạo các sáng kiến toàn cầu. Trong tương lai số, an ninh mạng là vấn đề sống còn. FPT coi bảo vệ an ninh mạng quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu và mô hình công – tư đồng kiến tạo chính là sức mạnh của Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền số.”

Tại triển lãm, đại diện FPT đã giới thiệu nền tảng giám sát bảo mật thông minh bằng AI, hiện được ứng dụng trong một số dự án an ninh quốc gia. Hệ thống có thể phát hiện và ngăn chặn tới 80% sự cố tiềm ẩn nhờ khả năng phân tích hành vi bất thường theo thời gian thực, giúp cơ quan chức năng xử lý nhanh hơn 3–5 lần so với giám sát thủ công.

FPT hiện duy trì hơn 1.500 dự án an ninh mạng mỗi năm, với các trung tâm điều hành (SOC) đạt chuẩn CREST và nhiều chứng nhận quốc tế như ISO/IEC 27001, PCI DSS, SOC 2 Type 2, ISO/SAE 21434. Hệ sinh thái an ninh mạng của FPT bao phủ từ đào tạo, tư vấn, cung cấp sản phẩm đến vận hành giải pháp, theo triết lý “bảo mật chủ động bằng AI”.

Tại khu vực triển lãm, FPT mang đến 8 nền tảng và giải pháp nổi bật, trong đó có:

QaiDora Vision và FPT Camera AI – nền tảng giám sát an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

NightWolf SecureOne – giải pháp an ninh mạng tinh gọn cho doanh nghiệp hiện đại, giúp giám sát tài sản số theo thời gian thực.

Bộ dịch vụ tư vấn, kiểm thử và giám sát vận hành an ninh mạng 24/7, tích hợp AI để tự động phát hiện và xử lý mối đe dọa.

FPT Access Control System – dòng chip quản lý nguồn “Make in Vietnam”, ứng dụng trong thiết bị xác thực căn cước công dân, quản lý an toàn học đường và hỗ trợ lực lượng an ninh di động.

Giải pháp tư vấn sức khỏe từ xa bằng AI, giúp người dùng đo và theo dõi huyết áp thông qua camera điện thoại, dữ liệu được AI phân tích và gửi cảnh báo sớm.

Song song với hoạt động nghiên cứu, Đại học FPT hiện là một trong số ít trường tại Việt Nam có chương trình đào tạo chuyên sâu về an toàn thông tin, góp phần phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao.

Với hệ sinh thái bảo mật chủ động ứng dụng AI, FPT khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp công nghệ Việt trong sứ mệnh xây dựng “lá chắn số” bảo vệ niềm tin và chủ quyền số quốc gia.

Trân trọng cảm ơn các đối tác Vietinbank, PETROVIETNAM, EVN, MB Bank, Agribank, SSI, FPT, VPBank, Gelex, Vietnam Airlines, VIX, BIDV, VIETTEL, OKX, VCCorp đã đồng hành cùng Lễ mở ký "Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng" – nơi cam kết được chuyển hóa thành hành động, vì một không gian mạng an toàn, phát triển và nhân văn.



