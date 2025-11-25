Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FPTS bán thành công gần 1,2 triệu cổ phiếu MSH

25-11-2025 - 09:58 AM | Thị trường chứng khoán

FPTS đã bán ra thành công gần 1,2 triệu cổ phiếu MSH đã đăng ký, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 10,665% vốn tại May Sông Hồng.

CTCP Chứng khoán FPT (FPTS, MCK: FTS, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ của công ty đại chúng gửi đến UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và CTCP May Sông Hồng (MCK: MSH, sàn HoSE).

Theo đó, FPTS đa bán ra thành công gần 1,2 triệu cổ phiếu MSH đã đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ ngày 12/11/2025 đến ngày 20/11/2025.

Sau giao dịch, FPTS đã giảm sở hữu cổ phiếu MSH từ gần 13,2 triệu cổ phiếu xuống còn 12 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 11,728% xuống còn 10,665% vốn tại May Sông Hồng.

FPTS bán thành công gần 1,2 triệu cổ phiếu MSH- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tạm tính giá đóng cửa cổ phiếu MSH trong phiên giao dịch 12/11/2025 là 39.800 đồng/cổ phiếu, ước tính FPTS đã thu về khoảng hơn 47,6 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Trong một diễn biến khác, ngày 2/12/2025 tới đây, May Sông Hồng sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 40%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 25/12/2025.

Với hơn 112,5 triệu cổ phiếu MSH đang lưu hành trên thị trường, ước tính May Sông Hồng sẽ phải chi ra khoảng hơn 450 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức cho cổ đông lần này.

Tính đến 30/9/2025, May Sông Hồng đang có 4 cổ đông lớn. Trong đó, có 3 cổ đông cá nhân là Chủ tịch Bùi Đức Thịnh và 2 con.

Cụ thể, Chủ tịch Bùi Đức Thịnh nắm giữ 26,9 triệu cổ phiếu MSH (tỷ lệ 23,91%), ước tính sẽ nhận về 107,6 tỷ đồng cổ tức. Ông Bùi Việt Quang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (con trai Chủ tịch Bùi Đức Thịnh), sở hữu 12,76 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 11,35%), sẽ nhận về hơn 51 tỷ đồng. 

Bà Bùi Thu Hà- Thành viên HĐQT cũng là con gái của Chủ tịch Bùi Đức Thịnh, nắm giữ 8,69 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,72%), ước tính nhận về 34,7 tỷ đồng.

PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CTCK cập nhật một số nội dung quan trọng trong tiến trình nâng hạng chứng khoán Việt Nam

CTCK cập nhật một số nội dung quan trọng trong tiến trình nâng hạng chứng khoán Việt Nam Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức 24/11– 28/11: Cổ tức tiền mặt cao nhất 8.500 đồng/cp

Lịch chốt quyền cổ tức 24/11– 28/11: Cổ tức tiền mặt cao nhất 8.500 đồng/cp Nổi bật

FPT sẵn sàng làm 'tổng công trình sư' phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo ở Quảng Ninh

FPT sẵn sàng làm 'tổng công trình sư' phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo ở Quảng Ninh

09:58 , 25/11/2025
Vingroup lên kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu nhằm mục đích cơ cấu nợ

Vingroup lên kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu nhằm mục đích cơ cấu nợ

09:55 , 25/11/2025
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 25/11/2025

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 25/11/2025

05:00 , 25/11/2025
VN-Index dự báo sẽ vượt 1.700 điểm, CTCK gọi tên nhóm cổ phiếu kỳ vọng hút tiền mạnh

VN-Index dự báo sẽ vượt 1.700 điểm, CTCK gọi tên nhóm cổ phiếu kỳ vọng hút tiền mạnh

00:01 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên