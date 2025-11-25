FPTS bán thành công gần 1,2 triệu cổ phiếu MSH

CTCP Chứng khoán FPT (FPTS, MCK: FTS, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ của công ty đại chúng gửi đến UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và CTCP May Sông Hồng (MCK: MSH, sàn HoSE).

Theo đó, FPTS đa bán ra thành công gần 1,2 triệu cổ phiếu MSH đã đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ ngày 12/11/2025 đến ngày 20/11/2025.

Sau giao dịch, FPTS đã giảm sở hữu cổ phiếu MSH từ gần 13,2 triệu cổ phiếu xuống còn 12 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 11,728% xuống còn 10,665% vốn tại May Sông Hồng.

Ảnh minh họa

Tạm tính giá đóng cửa cổ phiếu MSH trong phiên giao dịch 12/11/2025 là 39.800 đồng/cổ phiếu, ước tính FPTS đã thu về khoảng hơn 47,6 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Trong một diễn biến khác, ngày 2/12/2025 tới đây, May Sông Hồng sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 40%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 25/12/2025.

Với hơn 112,5 triệu cổ phiếu MSH đang lưu hành trên thị trường, ước tính May Sông Hồng sẽ phải chi ra khoảng hơn 450 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức cho cổ đông lần này.

Tính đến 30/9/2025, May Sông Hồng đang có 4 cổ đông lớn. Trong đó, có 3 cổ đông cá nhân là Chủ tịch Bùi Đức Thịnh và 2 con.

Cụ thể, Chủ tịch Bùi Đức Thịnh nắm giữ 26,9 triệu cổ phiếu MSH (tỷ lệ 23,91%), ước tính sẽ nhận về 107,6 tỷ đồng cổ tức. Ông Bùi Việt Quang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (con trai Chủ tịch Bùi Đức Thịnh), sở hữu 12,76 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 11,35%), sẽ nhận về hơn 51 tỷ đồng.

Bà Bùi Thu Hà- Thành viên HĐQT cũng là con gái của Chủ tịch Bùi Đức Thịnh, nắm giữ 8,69 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,72%), ước tính nhận về 34,7 tỷ đồng.