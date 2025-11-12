FSI DDS – Nâng tầm tiêu chuẩn khôi phục và bảo vệ dữ liệu tại Việt Nam

Theo Hiệp hội An ninh mạng quốc gia Việt Nam, chỉ trong năm 2024 đã ghi nhận hơn 659.000 vụ tấn công mạng, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho doanh nghiệp. Cùng lúc, khảo sát toàn cầu của Acronis và EaseUS cho thấy 64% người dùng từng bị mất dữ liệu ít nhất một lần, trong đó gần 30% sự cố xuất phát từ thao tác nhầm hoặc lỗi kỹ thuật cá nhân.

Những con số này phản ánh rằng dù nhận thức đang được nâng cao, rủi ro mất dữ liệu vẫn hiện hữu ở nhiều cấp độ — từ tấn công mạng, hỏng thiết bị, đến sự chủ quan trong sao lưu và xử lý.

Ở tầm vĩ mô, dữ liệu đang được Việt Nam xác định là hạ tầng chiến lược của nền kinh tế số. Năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3152/QĐ-BKHCN phê duyệt Chiến lược Dữ liệu đến năm 2030, coi dữ liệu là "trung tâm của đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia". Trước đó, Luật Dữ liệu 2024 cùng các Nghị quyết 57-NQ/TW và 71/NQ-CP của Chính phủ cũng khẳng định yêu cầu tạo lập, quản trị và bảo vệ dữ liệu thống nhất, toàn diện trên phạm vi cả nước.

Tuy nhiên, song song với sự quan tâm mạnh mẽ từ Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, dịch vụ bảo vệ – khôi phục dữ liệu chuyên sâu tại Việt Nam vẫn còn phân tán, thiếu những mô hình đạt chuẩn quốc tế có khả năng xử lý toàn diện từ phòng ngừa đến phục hồi sau sự cố.

Chính trong bối cảnh đó, FSI DDS – Trung tâm Khôi phục & Bảo vệ Dữ liệu ra đời như một bước đi mang tính chiến lược, mang công nghệ và quy trình vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản đến Việt Nam, giúp người dùng tiếp cận dịch vụ an toàn, minh bạch và đáng tin cậy, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ dữ liệu trong nước.

Lễ ra mắt Trung tâm Khôi phục và Bảo vệ dữ liệu FSI DDS vào ngày 6/11 có sự góp mặt của đông đảo khách mời đến từ các doanh nghiệp lớn như FPT, Constrexim, BKAV, Taisei, Tribawl,...

Từ công nghệ Nhật Bản đến tiêu chuẩn quốc tế cho dữ liệu Việt Nam

Là kết quả hợp tác giữa FSI – top 10 doanh nghiệp chuyển đổi số uy tín tại Việt Nam – cùng DDS - công ty dẫn đầu thị phần khôi phục dữ liệu tại Nhật Bản suốt 14 năm liên tiếp, FSI DDS được xây dựng như một trung tâm chuyên sâu về khôi phục và bảo vệ dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Toàn bộ quy trình vận hành tại FSI DDS tuân thủ hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001, được công nhận tại 162 quốc gia, đảm bảo dữ liệu khách hàng được xử lý trong môi trường kiểm soát nghiêm ngặt, không bị truy cập hay sao chép trái phép.

Công nghệ phục hồi và thiết bị chuyên dụng được DDS chuyển giao độc quyền, kết hợp cùng hệ thống phòng sạch và phần mềm xử lý dữ liệu chuyên sâu, giúp trung tâm đạt tỷ lệ phục hồi dữ liệu thành công tới 91,5% – tương đương mức cao nhất tại Nhật Bản.

Đặc biệt, các kỹ sư tay nghề hàng đầu của Nhật Bản đang làm việc trực tiếp tại Việt Nam, phụ trách đào tạo, giám sát và kiểm soát chất lượng, đảm bảo khách hàng Việt Nam được thụ hưởng quy trình và chuẩn dịch vụ tương đương Nhật Bản.

Chuyên gia khôi phục dữ liệu hàng đầu từ DDS Nhật Bản trực tiếp qua Việt Nam chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm tới FSI DDS

Khác với các mô hình dịch vụ đơn lẻ, FSI DDS được thiết kế như một hệ sinh thái dữ liệu toàn diện, bao phủ trọn vòng đời dữ liệu – từ lưu trữ, bảo vệ, khôi phục đến tiêu hủy an toàn. Trong giai đoạn đầu, trung tâm cung cấp 5 nhóm giải pháp chuyên biệt: Khôi phục dữ liệu, Bảo vệ dữ liệu, Xóa dữ liệu vĩnh viễn, Pháp y kỹ thuật số và Chống đánh cắp dữ liệu.

Song song đó, hệ thống bảo mật nội bộ tại FSI DDS được phát triển theo mô hình đa lớp, tương tự chuẩn an toàn của ngành hàng không quốc tế. Sự kết hợp giữa công nghệ và quy trình này tạo nên "bức tường bảo vệ ba lớp" cho FSI DDS – ngăn chặn tấn công đầu vào, ngăn lây lan bên trong và ngăn dữ liệu bị đánh cắp khỏi hệ thống, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mọi dữ liệu khách hàng trong suốt quá trình xử lý.

Ông Shinichiro Sekine, Giám đốc DDS Japan, nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ cùng bí quyết tích lũy suốt nhiều năm với các kỹ sư Việt Nam nhằm xây dựng hệ thống phản hồi nhanh, chính xác và hiệu quả cao."

Ông Shinichiro Sekine và bà Đỗ Thu Thuỷ - CEO FSI DDS cam kết chuyển giao và tiếp nhận công nghệ, kỹ thuật và kinh nghiệm từ DDS Japan đến với FSI DDS

Tầm nhìn phát triển tại Việt Nam

Với FSI DDS, khôi phục dữ liệu không chỉ là việc mang lại những tệp tin đã mất, mà là khôi phục niềm tin vào giá trị của dữ liệu. Trung tâm hướng tới xây dựng một mô hình dịch vụ an toàn, minh bạch và gần gũi, nơi mọi người dùng – từ cá nhân đến doanh nghiệp – đều có thể yên tâm giao phó dữ liệu của mình.

Trung tâm FSI DDS được xây dựng theo các tiêu chuẩn bảo mật chặt chẽ, mang lại sự an toàn, minh bạch, rõ ràng cho khách hàng

Trong hành trình đó, FSI DDS đặt mục tiêu chuẩn hóa dịch vụ dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng an toàn thông tin tại Việt Nam.

"Chúng tôi không chỉ khôi phục dữ liệu, mà mong muốn giúp người dùng thay đổi cách nhìn – coi dữ liệu là tài sản quý giá cần được trân trọng và bảo vệ mỗi ngày."

— Bà Đỗ Thu Thủy, CEO FSI DDS, chia sẻ.

Nhằm lan tỏa giá trị đó, FSI DDS hiện triển khai chương trình "Khám dữ liệu miễn phí cùng chuyên gia Nhật Bản", giúp người dùng kiểm tra, đánh giá tình trạng thiết bị lưu trữ và nhận tư vấn trực tiếp về giải pháp bảo vệ dữ liệu.

Đăng ký tại: https://fsidds.com/