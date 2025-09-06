FTSE Russell thông báo về việc nâng hạng chứng khoán Việt Nam

Ngày 5/9, FTSE Russell thông báo rằng Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu FTSE tháng 9/2025 sẽ được công bố sau khi thị trường Hoa Kỳ đóng cửa vào Thứ Ba, ngày 7/10/2025.

Việc phân loại các thị trường trong các chỉ số cổ phiếu toàn cầu của FTSE được đánh giá liên tục. Để đảm bảo tính minh bạch, các thị trường đang được xem xét để tái phân loại từ/thành Developed (Thị trường Phát triển), AdvancedEmerging (Mới nổi Nâng cao), Secondary Emerging (Mới nổi Thứ cấp), hoặc Frontier Market (Cận biên) được đưa vào Danh sách theo dõi (Watch List) của FTSE.

Đáng chú ý, Việt Nam hiện đang nằm trong Danh sách theo dõi tính đến tháng 3/2025 và được FTSE đánh giá có khả năng cao được tái phân loại từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp.

Liên quan đến vấn đề nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, Bộ Tài chính cho biết FTSE Russell đánh giá cao những cải cách gần đây. Đặc biệt, Thông tư 68/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 4/11/2024 và Thông tư 18/2025/TT-BTC ban hành ngày 26/4/2025 đã gỡ bỏ cơ chế ký quỹ trước, giúp thị trường tiệm cận hơn với chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, việc triển khai hệ thống công nghệ thông tin KRX, ban hành thông tư mới về đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán cùng hành lang pháp lý cho cơ chế giao dịch mới cũng được đánh giá rất tích cực.

Trong tháng 8 vừa qua, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm tạo trải nghiệm thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia thị trường.

Trước hết, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Trong đó, đáng chú ý là quy định công ty đại chúng phải hoàn tất thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong vòng 12 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, nhằm minh bạch thông tin. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng phối hợp với các bộ ngành để sửa đổi Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn, hướng tới nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở những ngành nghề không liên quan đến an ninh, quốc phòng. Từ đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại các công ty đại chúng sẽ được nâng lên.

Song song, Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước trong việc sửa đổi Thông tư 17/2024/TT-NHNN. Thông tư này dự kiến mang lại nhiều thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài, như: cho phép ủy quyền cho tổ chức tài chính mở, đóng và sử dụng tài khoản thanh toán; không yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự đối với hồ sơ mở tài khoản; không yêu cầu sinh trắc học khi mở tài khoản bằng phương thức điện tử và khi rút tiền; cho phép sử dụng hệ thống SWIFT; giảm thiểu các yêu cầu về chứng từ và chữ ký. Do đó, khi được ban hành, Thông tư sẽ góp phần quan trọng vào việc tạo điều kiện cho dòng vốn quốc tế.

Theo một báo cáo phân tích mới đây của HSBC, Việt Nam đã đáp ứng 7 trong 9 tiêu chí thuộc khung “Chất lượng thị trường” của FTSE. Những tiêu chí định lượng như quy mô vốn hóa, thanh khoản hay sự hiện diện của cổ phiếu quy mô lớn đã đạt. Hai tiêu chí còn lại liên quan đến cơ chế thanh toán và chi phí giao dịch thất bại trước đây từng khiến FTSE xếp loại “hạn chế”, nay đã có tiến triển.