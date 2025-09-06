Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FTSE Russell thông báo về việc nâng hạng chứng khoán Việt Nam

06-09-2025 - 10:40 AM | Thị trường chứng khoán

FTSE Russell thông báo về việc nâng hạng chứng khoán Việt Nam

Việt Nam hiện đang nằm trong Danh sách theo dõi tính đến tháng 3/2025 và được FTSE đánh giá có khả năng cao được tái phân loại từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp.

Ngày 5/9, FTSE Russell thông báo rằng Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu FTSE tháng 9/2025 sẽ được công bố sau khi thị trường Hoa Kỳ đóng cửa vào Thứ Ba, ngày 7/10/2025.

Việc phân loại các thị trường trong các chỉ số cổ phiếu toàn cầu của FTSE được đánh giá liên tục. Để đảm bảo tính minh bạch, các thị trường đang được xem xét để tái phân loại từ/thành Developed (Thị trường Phát triển), AdvancedEmerging (Mới nổi Nâng cao), Secondary Emerging (Mới nổi Thứ cấp), hoặc Frontier Market (Cận biên) được đưa vào Danh sách theo dõi (Watch List) của FTSE.

Đáng chú ý, Việt Nam hiện đang nằm trong Danh sách theo dõi tính đến tháng 3/2025 và được FTSE đánh giá có khả năng cao được tái phân loại từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp.

FTSE Russell thông báo về việc nâng hạng chứng khoán Việt Nam- Ảnh 1.

Liên quan đến vấn đề nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, Bộ Tài chính cho biết FTSE Russell đánh giá cao những cải cách gần đây. Đặc biệt, Thông tư 68/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 4/11/2024 và Thông tư 18/2025/TT-BTC ban hành ngày 26/4/2025 đã gỡ bỏ cơ chế ký quỹ trước, giúp thị trường tiệm cận hơn với chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, việc triển khai hệ thống công nghệ thông tin KRX, ban hành thông tư mới về đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán cùng hành lang pháp lý cho cơ chế giao dịch mới cũng được đánh giá rất tích cực.

Trong tháng 8 vừa qua, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm tạo trải nghiệm thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia thị trường.

Trước hết, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Trong đó, đáng chú ý là quy định công ty đại chúng phải hoàn tất thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong vòng 12 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, nhằm minh bạch thông tin. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng phối hợp với các bộ ngành để sửa đổi Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn, hướng tới nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở những ngành nghề không liên quan đến an ninh, quốc phòng. Từ đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại các công ty đại chúng sẽ được nâng lên.

Song song, Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước trong việc sửa đổi Thông tư 17/2024/TT-NHNN. Thông tư này dự kiến mang lại nhiều thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài, như: cho phép ủy quyền cho tổ chức tài chính mở, đóng và sử dụng tài khoản thanh toán; không yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự đối với hồ sơ mở tài khoản; không yêu cầu sinh trắc học khi mở tài khoản bằng phương thức điện tử và khi rút tiền; cho phép sử dụng hệ thống SWIFT; giảm thiểu các yêu cầu về chứng từ và chữ ký. Do đó, khi được ban hành, Thông tư sẽ góp phần quan trọng vào việc tạo điều kiện cho dòng vốn quốc tế.

Theo một báo cáo phân tích mới đây của HSBC, Việt Nam đã đáp ứng 7 trong 9 tiêu chí thuộc khung “Chất lượng thị trường” của FTSE. Những tiêu chí định lượng như quy mô vốn hóa, thanh khoản hay sự hiện diện của cổ phiếu quy mô lớn đã đạt. Hai tiêu chí còn lại liên quan đến cơ chế thanh toán và chi phí giao dịch thất bại trước đây từng khiến FTSE xếp loại “hạn chế”, nay đã có tiến triển.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một mã ngân hàng bị khối ngoại bán ròng đột biến trong tuần đầu tháng 9

Một mã ngân hàng bị khối ngoại bán ròng đột biến trong tuần đầu tháng 9 Nổi bật

“Vượt nắng, thắng mưa”, chứng khoán Việt Nam lập đỉnh mới, VN-Index tiến sát mốc 1.700 điểm

“Vượt nắng, thắng mưa”, chứng khoán Việt Nam lập đỉnh mới, VN-Index tiến sát mốc 1.700 điểm Nổi bật

Vì sao cổ phiếu OCH của One Capital Hospitality không được phép giao dịch ký quỹ?

Vì sao cổ phiếu OCH của One Capital Hospitality không được phép giao dịch ký quỹ?

08:48 , 06/09/2025
Thay vì "ngồi canh" bảng điện mỗi ngày, vì sao nhà đầu tư chứng khoán nên chọn chiến lược dài hạn?

Thay vì "ngồi canh" bảng điện mỗi ngày, vì sao nhà đầu tư chứng khoán nên chọn chiến lược dài hạn?

00:27 , 06/09/2025
Vì sao cổ phiếu của Thuduc House bị vào diện cảnh báo?

Vì sao cổ phiếu của Thuduc House bị vào diện cảnh báo?

00:07 , 06/09/2025
VN-Index bất ngờ 'rơi' mạnh từ đỉnh lịch sử

VN-Index bất ngờ 'rơi' mạnh từ đỉnh lịch sử

20:15 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên