FujiMart lan tỏa "Mỹ vị" với chương trình thịt heo và thịt hộp SPAM nhập khẩu Hoa Kỳ

Từ ngày 26/8 đến 15/9, FujiMart Việt Nam hân hạnh phối hợp cùng Hiệp hội Xuất khẩu thịt Hoa Kỳ (USMEF), Hội đồng Tiếp thị Ngô bang Indiana (Indiana Corn Marketing Council) và Liên minh Đậu nành bang Indiana (Indiana Soybean Alliance), chính thức tổ chức "Lễ hội thịt heo và thịt hộp Mỹ", đồng loạt áp dụng tại 12 siêu thị trên địa bàn Hà Nội, nhằm mang đến cho người tiêu dùng Thủ đô nguồn thực phẩm chất lượng cao với mức giá ưu đãi.

Chương trình không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng của mối quan hệ hợp tác thương mại nông sản giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, mà còn mở ra cơ hội để người tiêu dùng Thủ đô tiếp cận nguồn thực phẩm cao cấp, an toàn và giàu dinh dưỡng với chi phí tối ưu.

Đón tiếp đoàn công tác cấp cao từ Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ ( USDA )

Trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi "Thịt heo và thịt hộp SPAM Mỹ", ngày 10/9, tại siêu thị FujiMart 89 Lạc Long Quân, FujiMart Việt Nam đã vinh dự đón tiếp đoàn đại diện cấp cao đến từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng tập đoàn đối tác chiến lược. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực hợp tác thương mại nông sản song phương, gồm ông Benjamin Henderson, Tùy viên Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cùng các thành viên đại diện đến từ USDA, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và đối tác chiến lượ c.

Nhân dịp lễ hội này, người dân thủ đô có cơ hội trải nghiệm các loại sản phẩm thịt heo Mỹ .

Chuyến thăm là dịp để hai bên cùng trao đổi về tiềm năng hợp tác lâu dài, đồng thời khẳng định cam kết của FujiMart trong việc đưa các sản phẩm thịt heo đạt chuẩn Hoa Kỳ đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Đại diện siêu thị FujiMart Việt Nam chia sẻ: "Với sứ mệnh mang tới những giá trị cao quý nhất cho cộng đồng, FujiMart luôn nỗ lực tìm hiểu, kết nối và chọn lọc những sản phẩm tốt bậc nhất trên toàn cầu để giới thiệu tới khách hàng Việt Nam. Nhờ sự đồng hành của Đại sứ quán Hoa Kỳ và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), chúng tôi tự hào là một trong những chuỗi bán lẻ tiên phong đưa thịt heo và thịt hộp SPAM chuẩn Hoa Kỳ đến gần hơn với các gia đình Việt. Chúng tôi mong rằng đây sẽ là lựa chọn ý nghĩa và tiện lợi cho bữa cơm hàng ngày của người tiêu dùng Việt Nam."

Chương trình phủ sóng tại 12 siêu thị FujiMart

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để khách hàng khắp Hà Nội có thể tiếp cận chương trình, FujiMart triển khai đồng loạt tại 12 chi nhánh, bao gồm FujiMart Lê Duẩn, Hoàng Cầu, Tây Sơn, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Phú - Ba Đình, 89 Lạc Long Quân, Chính Kinh, Lê Văn Lương, Trung Yên, Lê Đại Hành, Ngọc Khánh và Tân Mai.

Sự phủ sóng rộng khắp này khẳng định cam kết của FujiMart trong việc mang lại sự tiện lợi tối đa cho khách hàng khi tìm kiếm nguồn thực phẩm nhập khẩu chính ngạch.

Ưu đãi hấp dẫn cho các sản phẩm thịt heo Mỹ đông lạnh

Siêu thị tận tâm chuẩn bị các món ăn thử cho khách hàng .

Trong sự kiện lần này, khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm các phần thịt heo nhập khẩu Hoa Kỳ được ưa chuộng, với mức giá ưu đãi hấp dẫn như nạc vai heo Mỹ cuộn và nạc vai heo Mỹ cắt lát mang thương hiệu Snake River Farm, sườn cánh buồm heo Mỹ thương hiệu IBP, cùng nạc vai heo Mỹ cắt lát và sụn non heo Mỹ.

Đây đều là những phần thịt quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Nạc vai heo Mỹ phù hợp cho các món kho, xào. Sườn cánh buồm heo Mỹ lý tưởng cho các món nướng, sốt chua ngọt. Sụn non heo Mỹ giòn sần sật thường được dùng để nấu canh, hầm hoặc lẩu.

Bên cạnh dòng thịt tươi đông lạnh, chương trình còn giới thiệu thịt heo Mỹ đóng hộp SPAM, thương hiệu có lịch sử lâu đời và là biểu tượng của sự tiện lợi cao cấp. Với nhiều hương vị khác nhau, SPAM vừa có thể ăn nhanh trực tiếp, vừa có thể biến tấu đa dạng trong các món cơm chiên, sandwich, món hầm và salad, mang lại trải nghiệm ẩm thực đa văn hóa ngay tại nhà.

Nhiều quà tặng kèm theo hóa đơn mua hàng

Song song với ưu đãi giảm giá trực tiếp trên sản phẩm, FujiMart còn dành tặng khách hàng chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Cụ thể, hóa đơn mua sản phẩm thịt heo và thịt hộp SPAM Mỹ có giá trị từ 109.000 đồng sẽ được tặng 2 hộp sữa chua uống Morinaga 190ml, còn hóa đơn từ 159.000 đồng sẽ được tặng 3 hộp sữa chua uống Morinaga 190ml.

Chương trình "Thịt heo và thịt hộp SPAM Mỹ" là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của FujiMart trong việc đa dạng hóa nguồn cung thực phẩm nhập khẩu, đồng thời mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ẩm thực chuẩn quốc tế ngay tại các siêu thị gần nhà.

Mọi thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng vui lòng theo dõi tại website: https://fujimart.vn/uu-dai/le-hoi-thit-heo-my/