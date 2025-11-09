G-Dragon: "Tôi kiệt sức, chông chênh"
G-Dragon đã có những khoảnh khắc trải lòng đáng chú ý trong concert tại Hà Nội.
- 09-11-2025HOT: Bắt gặp vợ chồng Phương Nhi thân thiết với SOOBIN, cùng nhau "quẩy" tại concert G-DRAGON!
- 07-11-2025G-DRAGON tập duyệt chăm chỉ giữa trời mưa gió, tất cả đã hoàn thiện chờ fan Việt quẩy hết mình!
- 07-11-2025G-Dragon ở phòng 65 triệu/đêm tại Hà Nội, xịn đến mức chấp nhận đi 40km đến concert?
Concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank D-1 đã khép lại mỹ mãn vào tối 8/11. Bên cạnh những màn trình diễn bùng cháy và "hóa thần", G-Dragon cũng có những giây phút lắng đọng, nghẹn ngào chia sẻ về hành trình đi đến thành công của mình trên sân khấu trong tiết mục A Boy.
Anh tâm sự bản thân đã từng kiệt sức, chông chênh trên chặng đường hoạt động nghệ thuật, nhưng với anh đó cũng là thời tuổi trẻ huy hoàng và rực rỡ nhất. Hiện tại, G-Dragon cho biết anh đã tìm thấy được sự thư thái về cảm xúc lẫn tinh thần, thay đổi tích cực hơn và cười nhiều hơn. Anh khiến các fan vô cùng yên tâm với tuyên bố: "Tôi đã ổn".
Dưới đây là đoạn tâm sự của G-Dragon trong concert:
Tôi là G-Dragon, mọi người hôm nay có vui không? Tôi không biết mọi người đang thấy sao, nhưng hy vọng các bạn đều có 1 đêm tuyệt vời.
Nhìn lại khoảng thời gian ấy, có thể nói đó là 1 giai đoạn chuyển mình. Tôi đã từng kiệt sức, đôi khi thấy thật chông chênh, nhưng đồng thời đó cũng là tuổi trẻ huy hoàng và rực rỡ nhất. Hiện tại, tôi cảm thấy mình thư thái hơn về cả mặt tinh thần lẫn cảm xúc. Tôi đã thay đổi theo hướng tích cực. G-Dragon mà các bạn đang thấy giờ là người cười nhiều hơn 1 chút. Và tôi đã ổn rồi.
Khi có được thời gian cho bản thân, tôi có cảm giác như có ai đó đã cho tôi thời gian để được là chính mình. Lần đầu có thời gian cho bản thân, tôi cố gắng sống 1 cách thoải mái nhất có thể. Tôi không cần phải cố vội vàng, ép bản thân phải làm nhiều như trước. Vì đã phải chạy đua như vậy trong thời gian dài, khi có cơ hội tôi đã lùi lại 1 bước và đi du lịch 1 mình, gặp nhiều người mới, cố gắng sống cuộc sống bình dị.
Trong lúc dành thời gian với bạn bè, bỗng dưng tôi học được nhiều điều mới. Tôi từng sống như 1 chú ếch trong giếng trong 8 năm. Tôi thường tự hỏi có phải mình đang lãng phí thời gian? Sống như vậy có ổn không? Sau cùng, tôi nhận ra khoảng thời gian đó thực sự cần thiết. Nó giúp tôi nhiều hơn những gì ngôn từ có thể diễn tả. Nhờ quãng thời gian đó, tôi tìm lại động lực để bắt đầu những điều mới mẻ. Và cứ thế, từ "Übermensch" xuất hiện rồi lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Đối với tôi, nó giống như 1 câu thần chú, như 1 tấm khiên bảo vệ.
Từ nhỏ tôi đã ngưỡng mộ các ca sĩ và muốn đứng trên sân khấu giống họ và đó là lý do có G-Dragon hôm nay. Nhưng khi ước mơ trở thành hiện thực, tôi nghĩ mình đã phần nào đánh mất niềm khao khát phấn đấu. Hoặc có thể tôi chưa từng thực sự suy nghĩ về điều đó. Tôi chỉ nghỉ ngơi 1 chút, nhưng khi đến lúc trở lại và gặp lại mọi người, tôi không biết mình phải thể hiện mình ra sao nên tập trung vào hình ảnh hay điều gì khác. Nếu không có quãng nghỉ đó, có lẽ tôi vẫn là tôi xưa cũ, lặp lại hình ảnh của mình trước đây. Nhưng bây giờ tôi không còn bận tâm về những điều đó nữa. Tôi tập trung vào bản thân nhiều hơn, quay trở về với bản ngã 1 thuở, tìm lại niềm khao khát ngày trước, có động lực phấn đấu trở lại.
"Übermensch" không phải điều có thể thấy rõ bằng mắt thường. Nó là khái niệm trừu tượng mang tính triết lý, nhưng nhờ đó tôi cố gắng tiến bước mỗi ngày dù khó hay dễ, dù vui hay buồn. Với tư duy đón nhận, tôi coi đó là cơ hội để tận hưởng, học hỏi và phát triển nhiều nhất có thể. Tôi đã từng thất bại, từng vấp ngã. Trước đây, tôi thường bị ám ảnh phải làm theo khuôn mẫu, cứ nghĩ rằng phải làm thế này, phải làm thế kia. Dù giờ vẫn còn nhiều tham vọng, nhưng tôi đã hiểu 1 điều mình không thể làm được tất cả mọi thứ. Dần dần tôi cũng chấp nhận điều đó, suy nghĩ nhẹ nhàng hơn. Nhờ vậy, tôi có thể tận hưởng mọi thứ.
Cuộc sống và con tim giờ đã vui trở lại, tôi có nhiều điều muốn làm hơn. Tôi nghĩ mình đã tìm lại vẻ hồn nhiên, trong sáng. Vì vậy, tôi cười nhiều hơn.
Khoảnh khắc tâm sự sâu lắng của G-Dragon trên sân khấu
Anh tâm sự bản thân đã từng kiệt sức, chông chênh nhưng giờ nhìn lại đó cũng thời tuổi trẻ huy hoàng và rực rỡ nhất với anh
Sau đó G-Dragon cũng nhắc đến BIGBANG và hành trình gần 20 năm đồng hành cùng nhau. Anh cũng ẩn ý về việc cân nhắc mang BIGBANG tour về Việt Nam: "Chúng ta đang đứng ở trang đầu tiên của lịch sử. Tất cả chúng ta đã cùng nhau đi qua, cùng nhau bỏ lỡ nhưng bất kể là gì đi nữa chúng ta cũng là 1 phần của khoảnh khắc lịch sử đó. Đã 19 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Thế nhưng tôi vẫn không thể nào quên về ấn tượng khi chúng ta lần đầu gặp nhau, lần đầu đứng chung sân khấu, lần đầu phát hành album, lần đầu thực hiện tour diễn... Năm sau chúng ta lại đứng chung sân khấu, lại trở về làm BIGBANG. Năm sau là kỷ niệm 20 năm chặng đường hoạt động của chúng ta. Tôi biết người hâm mộ đang rất mong chờ ngày tôi và đồng đội đứng trên sân khấu concert 20 năm. Tôi hy vọng các bạn có thể tận hưởng những ngày tuyệt vời ấy vào năm sau cùng chúng tôi".
G-Dragon trải lòng về BIGBANG, đồng thời hướng đến kỷ niệm 20 năm ra mắt cùng các đồng đội
Cũng trong concert G-Dragon khiến fan Việt "xỉu up xỉu down" với chia sẻ "cực ngọt" rằng: "Thời tiết tốt hay xấu cũng không quan trọng. Chỉ cần được ở cùng khán giả là đủ rồi". Ông hoàng Kpop còn vô cùng biết cách nịnh người hâm mộ khi đang đứng thì bị muỗi cắn, nhưng vẫn vẫn cười và nói: "Mỗi lần ở Hà Nội, cảm giác đều... đặc biệt".
G-Dragon bị muỗi cắn nhưng vẫn nịnh fan Việt
G-Dragon và cả BIGBANG đã trải qua nhiều giai đoạn sóng gió. Năm 2023, G-Dragon bị điều tra cáo buộc sử dụng ma túy. Trên show Son Suk-hee’s Questions, G-Dragon tâm sự anh bị sốc tâm lý và thậm chí có ý định giải nghệ vào thời điểm đó. Tuy nhiên, đến tháng 12 cùng năm, anh được được tuyên bố vô tội và lấy lại danh dự.
Trong khi đó, BIGBANG từng đối mặt với khoảng thời gian đen tối vì bê bối đời tư của 2 cựu thành viên Seungri và T.O.P. Cả hai đều rời nhóm sau khi có hành vi vi phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức. Seungri bị loại bỏ khỏi giới giải trí và đi tù vì dính líu đến vụ Burning Sun chấn động, trong khi T.O.P cũng từng bị truy tố vì sử dụng chất cấm cùng nhiều lý do khác.
Phụ nữ số