G-Dragon: "Tôi kiệt sức, chông chênh"

Dưới đây là đoạn tâm sự của G-Dragon trong concert:

Tôi là G-Dragon, mọi người hôm nay có vui không? Tôi không biết mọi người đang thấy sao, nhưng hy vọng các bạn đều có 1 đêm tuyệt vời.

Nhìn lại khoảng thời gian ấy, có thể nói đó là 1 giai đoạn chuyển mình. Tôi đã từng kiệt sức, đôi khi thấy thật chông chênh, nhưng đồng thời đó cũng là tuổi trẻ huy hoàng và rực rỡ nhất. Hiện tại, tôi cảm thấy mình thư thái hơn về cả mặt tinh thần lẫn cảm xúc. Tôi đã thay đổi theo hướng tích cực. G-Dragon mà các bạn đang thấy giờ là người cười nhiều hơn 1 chút. Và tôi đã ổn rồi.

Khi có được thời gian cho bản thân, tôi có cảm giác như có ai đó đã cho tôi thời gian để được là chính mình. Lần đầu có thời gian cho bản thân, tôi cố gắng sống 1 cách thoải mái nhất có thể. Tôi không cần phải cố vội vàng, ép bản thân phải làm nhiều như trước. Vì đã phải chạy đua như vậy trong thời gian dài, khi có cơ hội tôi đã lùi lại 1 bước và đi du lịch 1 mình, gặp nhiều người mới, cố gắng sống cuộc sống bình dị.

Trong lúc dành thời gian với bạn bè, bỗng dưng tôi học được nhiều điều mới. Tôi từng sống như 1 chú ếch trong giếng trong 8 năm. Tôi thường tự hỏi có phải mình đang lãng phí thời gian? Sống như vậy có ổn không? Sau cùng, tôi nhận ra khoảng thời gian đó thực sự cần thiết. Nó giúp tôi nhiều hơn những gì ngôn từ có thể diễn tả. Nhờ quãng thời gian đó, tôi tìm lại động lực để bắt đầu những điều mới mẻ. Và cứ thế, từ "Übermensch" xuất hiện rồi lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Đối với tôi, nó giống như 1 câu thần chú, như 1 tấm khiên bảo vệ.

Từ nhỏ tôi đã ngưỡng mộ các ca sĩ và muốn đứng trên sân khấu giống họ và đó là lý do có G-Dragon hôm nay. Nhưng khi ước mơ trở thành hiện thực, tôi nghĩ mình đã phần nào đánh mất niềm khao khát phấn đấu. Hoặc có thể tôi chưa từng thực sự suy nghĩ về điều đó. Tôi chỉ nghỉ ngơi 1 chút, nhưng khi đến lúc trở lại và gặp lại mọi người, tôi không biết mình phải thể hiện mình ra sao nên tập trung vào hình ảnh hay điều gì khác. Nếu không có quãng nghỉ đó, có lẽ tôi vẫn là tôi xưa cũ, lặp lại hình ảnh của mình trước đây. Nhưng bây giờ tôi không còn bận tâm về những điều đó nữa. Tôi tập trung vào bản thân nhiều hơn, quay trở về với bản ngã 1 thuở, tìm lại niềm khao khát ngày trước, có động lực phấn đấu trở lại.

"Übermensch" không phải điều có thể thấy rõ bằng mắt thường. Nó là khái niệm trừu tượng mang tính triết lý, nhưng nhờ đó tôi cố gắng tiến bước mỗi ngày dù khó hay dễ, dù vui hay buồn. Với tư duy đón nhận, tôi coi đó là cơ hội để tận hưởng, học hỏi và phát triển nhiều nhất có thể. Tôi đã từng thất bại, từng vấp ngã. Trước đây, tôi thường bị ám ảnh phải làm theo khuôn mẫu, cứ nghĩ rằng phải làm thế này, phải làm thế kia. Dù giờ vẫn còn nhiều tham vọng, nhưng tôi đã hiểu 1 điều mình không thể làm được tất cả mọi thứ. Dần dần tôi cũng chấp nhận điều đó, suy nghĩ nhẹ nhàng hơn. Nhờ vậy, tôi có thể tận hưởng mọi thứ.

Cuộc sống và con tim giờ đã vui trở lại, tôi có nhiều điều muốn làm hơn. Tôi nghĩ mình đã tìm lại vẻ hồn nhiên, trong sáng. Vì vậy, tôi cười nhiều hơn.