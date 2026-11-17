Nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Trục không gian quốc lộ 1, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản đề xuất Chính phủ cho phép chuyển hoạt động đón trả khách và vận tải hàng hóa tại ga Hà Nội, ga Giáp Bát về ga Phú Xuyên (cách trung tâm khoảng 35km về phía Nam).

UBND TP Hà Nội đang đề xuất tạm dời hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa tại ga Hà Nội về Phú Xuyên nhằm phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Trục không gian quốc lộ 1.

Để duy trì chuỗi cung ứng và không làm đứt gãy nhu cầu đi lại, Tập đoàn Vingroup được đề xuất tự bố trí vốn xây dựng ga tạm, đồng thời tổ chức các tuyến xe buýt miễn phí chạy 24/24 giờ kết nối hành khách từ Phú Xuyên về trung tâm Hà Nội. Đối với mảng hàng hóa, doanh nghiệp sẽ trung chuyển từ Phú Xuyên đến Yên Viên.

Tuy nhiên, Trung tâm điều hành vận tải đường sắt (OCC) vẫn sẽ được duy trì tại ga Hà Nội hiện hữu để bảo đảm an toàn điều hành chạy tàu trong suốt thời gian khai thác ga tạm. Sau khi Tổ hợp ga đường sắt quốc gia Ngọc Hồi hoàn thành, đồng bộ với các hạng mục đường sắt đô thị và công trình liên quan, phương án di chuyển OCC về Ngọc Hồi sẽ tiếp tục được nghiên cứu theo quy hoạch.

Định hướng tái thiết quỹ đất vàng thành đầu mối metro ngầm

Theo Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Tổ hợp ga Ngọc Hồi mới đây, mạng lưới đường sắt quốc gia sẽ được tái cấu trúc mạnh mẽ. Đoạn đường sắt khổ 1 mét chạy xuyên tâm qua khu vực trung tâm lịch sử (ga Hà Nội hiện nay) sẽ dừng vận hành. Thay vào đó, mạng lưới quốc gia sẽ chuyển hướng chạy theo đường vành đai phía Đông và phía Tây.

Dịch vụ hành khách đường sắt quốc gia sẽ được phân bổ về 2 đầu mối chính nằm ngoài lõi trung tâm gồm ga Ngọc Hồi (phía Nam) và ga Yên Viên, Gia Lâm (phía Bắc). Trong đó, tổ hợp ga Ngọc Hồi (hơn 267 ha) được quy hoạch để thay thế hoàn toàn chức năng ga hành khách đầu mối của ga Hà Nội hiện hữu.

Bản đồ mạng lưới đường sắt quốc gia khu vực đầu mối Hà Nội theo Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Tổ hợp ga Ngọc Hồi.

Về phương án sử dụng sau di dời, hành lang đường sắt qua ga Hà Nội được định hướng chuyển đổi phục vụ tuyến Metro số 1 (Yên Viên - Ngọc Hồi). Tuyến metro này sẽ đảm nhận vai trò kết nối hành khách từ trung tâm Thủ đô xuống ga Ngọc Hồi.

Đồng thời, khu vực ga Hà Nội sẽ xây dựng hạ tầng giao thông đa phương thức để kết nối các tuyến Metro số 1 và số 3. Phương án quy hoạch kiến trúc của đơn vị tư vấn quốc tế (AREP) cũng đề xuất giải pháp bảo lưu kết nối ngầm nhằm dự phòng cho tương lai nếu tổ chức tàu chạy xuyên thành phố theo hướng Bắc - Nam.

Trong quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, khu vực ga Hà Nội sẽ tái thiết đô thị theo mô hình TOD. Toàn bộ hạ tầng kỹ thuật được ngầm hóa, không gian mặt đất ưu tiên cho mảng xanh, đi bộ và các tuyến xe điện mặt đất (tramway). Tòa nhà ga lịch sử mặt đường Lê Duẩn được bảo tồn.

Cụ thể, toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, thương mại dịch vụ và đầu mối giao thông khối lượng lớn (tuyến Metro số 1 và số 3) sẽ được ngầm hóa. Tuyến hành lang đường sắt mặt đất hiện hữu được chuyển đổi công năng. Tòa nhà ga lịch sử mặt đường Lê Duẩn được bảo tồn nguyên vẹn.

Khu vực này sẽ đóng vai trò là trung tâm kết nối lõi xanh đô thị, tạo thành hệ sinh thái văn hóa - lịch sử nối từ Hoàng thành Thăng Long, qua quảng trường ga Hà Nội, lan rộng ra Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Công viên Thống Nhất.

Về tổng thể, ga Hà Nội sẽ chuyển mình từ một ga đường sắt nổi thành trung tâm đầu mối metro ngầm hiện đại kết hợp TOD dịch vụ - văn hóa lõi trung tâm.