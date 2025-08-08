Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gã khổng lồ công nghệ Đức lên kế hoạch rót gần 4.500 tỷ đồng vào Việt Nam, lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định: “Lựa chọn lý tưởng”

08-08-2025 - 10:23 AM | Tài chính quốc tế

SAP, công ty phần mềm lớn của Đức chuyên về các giải pháp doanh nghiệp, vừa thành lập SAP Labs Vietnam với kế hoạch đầu tư hơn 150 triệu euro (tương đương hơn 4.425 tỷ VND) trong vòng 5 năm tới vào trung tâm đổi mới sáng tạo số này.

Gã khổng lồ công nghệ Đức lên kế hoạch rót gần 4.500 tỷ đồng vào Việt Nam, lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định: “Lựa chọn lý tưởng”- Ảnh 1.

Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế số phát triển nhanh nhất Đông Nam Á với tốc độ tăng trưởng ước tính đạt 20% trong năm 2024, đóng góp 18,3% vào GDP – cao gấp ba lần so với mức tăng trưởng kinh tế trung bình cả nước. Thông qua SAP Labs Việt Nam, công ty không chỉ hướng đến phát triển phần mềm mang tiêu chuẩn quốc tế mà còn mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng địa phương phát triển mạnh mẽ trong môi trường số toàn cầu ngày càng kết nối và phụ thuộc lẫn nhau.

SAP Labs Việt Nam có trụ sở tại The Nexus ngay trung tâm TP.HCM và là trung tâm thứ hai tại Đông Nam Á (sau Singapore). Việt Nam đồng thời cũng là một trong số 20 quốc gia trên toàn cầu được SAP đầu tư trung tâm R&D, thể hiện rõ cam kết đầu tư dài hạn của SAP tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời củng cố cam kết trong việc nâng cao năng lực số của địa phương và đưa Việt Nam trở thành một thị trường công nghệ năng động hàng đầu khu vực. Trung tâm mới này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển sản phẩm của SAP, đặc biệt trong các lĩnh vực cốt lõi như chuỗi cung ứng số bền vững và giải pháp doanh nghiệp thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo.

“SAP Labs Việt Nam không chỉ là một trung tâm nghiên cứu và phát triển mà còn là chất xúc tác không thể thiếu trong quá trình chuyển đổi số tại một trong những thị trường công nghệ sôi động nhất châu Á”, ông Thomas Saueressig - Thành viên Ban Điều hành SAP SE, phụ trách mảng Dịch vụ & Triển khai Khách hàng – cho biết: “Thành tích nổi bật của Việt Nam trong đổi mới công nghệ cùng lực lượng kỹ sư phần mềm ngày càng phát triển đã đưa TPHCM trở thành lựa chọn lý tưởng cho trung tâm SAP Labs tiếp theo của chúng tôi.”

Kể từ tháng 9/2024, SAP Labs Việt Nam đã tuyển dụng hơn 200 nhân viên và dự kiến sẽ mở rộng lên 500 nhân sự vào năm 2027, trong đó riêng năm 2025 sẽ tuyển thêm 350 người. Bên cạnh việc tìm kiếm nhân sự cấp cao, công ty cũng đang hợp tác chặt chẽ với các trường đại học hàng đầu tại TP.HCM nhằm ươm mầm tài năng công nghệ trẻ, đồng thời mở ra con đường phát triển nghề nghiệp trong các lĩnh vực tiên tiến như phân tích dữ liệu, AI và kỹ thuật phần mềm.

“Chúng tôi không đơn thuần chỉ mở một văn phòng mà còn hướng đến mục tiêu lớn hơn - xây dựng một hệ sinh thái dành cho các nhân tài, qua đó kết nối các chuyên gia công nghệ sáng tạo và am hiểu công nghệ nhất của Việt Nam, hợp tác chặt chẽ với các trường đại học để tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài cho thế hệ trẻ dẫn đầu đổi mới sáng tạo tiếp theo”, ông Manik Saha - Tổng Giám đốc SAP Labs Singapore & Việt Nam - cho biết.

Kế hoạch đầu tư này phản ánh tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng của Việt Nam trong hoạt động toàn cầu của SAP, cũng như nhu cầu ngày một cao về đổi mới sáng tạo mang tính địa phương tại các thị trường chủ chốt như Hàn Quốc và Nhật Bản.

“Tốc độ chuyển đổi số nhanh chóng của Việt Nam cùng lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ đã đưa Việt Nam trở thành một trụ cột quan trọng trong tầm nhìn toàn cầu của SAP về tăng trưởng dài hạn đi đôi với đổi mới sáng tạo toàn diện”, ông Việt Nguyễn - Tổng Giám đốc SAP Việt Nam - chia sẻ thêm.

