'Gã khổng lồ' Thái Lan cầm 10.000ha đất đang nhắm tới 1 trong những tỉnh phát triển nhanh nhất Việt Nam

Chiều 14/8, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong đã tiếp xã giao bà Somhatai Panichewa - Tổng Giám đốc điều hành Amata Việt Nam đến thăm, trao đổi các nội dung liên quan đến việc đầu tư của Tập đoàn tại tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.

Theo đó, tỉnh Phú Thọ mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc, tạo ra đơn vị hành chính mới có quy mô lớn hơn về diện tích, dân số, kinh tế và tài nguyên, hình thành các không gian phát triển mới, đặc biệt là phát triển đô thị - công nghiệp - dịch vụ.



Trong 6 tháng đầu năm và tháng 7 năm nay, kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ có sự phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,09%, đứng vào top 10 các địa phương có tốc độ phát triển nhất cả nước; thu hút hơn 469 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI).﻿

Bà Somhatai Panichewa chúc mừng tỉnh Phú Thọ mới sau hợp nhất, cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh trong thời gian qua, nhất là quá trình triển khai các bước cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư chiến lược giữa UBND tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn Amata ngày 16/5/2025 tại Hà Nội.

Bà Somhatai Panichewa cho biết: Tập đoàn Amata được thành lập năm 1989 là tập đoàn phát triển thành phố công nghiệp hàng đầu của Thái Lan, với 40 công ty con và chi nhánh trực thuộc.

Đến nay, Tập đoàn Amata có 9 dự án khu đô thị công nghiệp tích hợp với trên 10.000 ha ; trên 1.400 đối tác khách hàng đa quốc gia. Hằng năm tạo trên 300 nghìn việc làm và đóng góp 56 tỷ USD vào GDP của các quốc gia.

Tập đoàn có gần 30 năm làm việc tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư bất động sản công nghiệp, với trên 2.500 ha diện tích đất đang được triển khai tại các dự án Amata Biên Hòa 700ha, Long Thành 1.265ha, Hạ Long 4 trên 700ha.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cùng bà Somhatai Panichewa trao đổi đề xuất những nội dung hợp tác đầu tư tại tỉnh Phú Thọ liên quan tới các lĩnh vực thu hút đầu tư có hàm lượng khoa học công nghệ cao, thân thiện với môi trường, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế - xã hội; các dự án trong các lĩnh vực công nghiệp điện tử, viễn thông, công nghệ sản xuất chất bán dẫn, AI, công nghiệp cơ khí sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy; xây dựng và đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp...

Tập đoàn Amata dự kiến đầu tư Khu công nghiệp Đoan Hùng và định hướng phát triển thành mô hình đô thị thông minh giai đoạn 2025-2030, với quy mô sử dụng đất giai đoạn 1 từ 300 - 500ha thuộc các xã Tây Cốc, Đoan Hùng; ngành nghề thu hút đầu tư là công nghiệp ô tô và các ngành phụ trợ; công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp sạch sử dụng năng lượng tái tạo...

Trên tinh thần hợp tác cùng phát triển, tỉnh Phú Thọ cam kết sẽ tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nhanh chóng và hỗ trợ tối đa Tập đoàn Amata trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; kịp thời cùng Tập đoàn để tháo gỡ, giải quyết nhanh chóng các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện và vận hành các dự án; đồng hành cùng Tập đoàn trong việc xúc tiến, mời gọi thu hút đầu tư các dự án thứ cấp.