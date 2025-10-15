Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 10.000 tỷ xây bến du thuyền, phát triển du lịch Đà Nẵng

15-10-2025 - 10:42 AM | Bất động sản

Từ nay đến năm 2031, Đà Nẵng sẽ đầu tư xây dựng 20 bến thủy nội địa dọc các dòng sông Hàn, sông Vĩnh Điện, sông Cổ Cò, sông Cẩm Lệ để phát triển du lịch.

UBND TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh du lịch đường thủy nội địa, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 10.00 tỷ đồng.

Theo đó, dự án phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 từ nay đến năm 2030, trong phạm vi từ cầu Thuận Phước đến cầu Tiên Sơn sẽ đầu tư xây dựng 8 bến thủy nội địa, các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động của bến như đường dẫn, bãi đỗ xe, nhà chờ, nhà soát vé... Cùng với đó, sẽ đầu tư công viên cảnh quan, công trình trên phần đất phía sau bến tương ứng; mua sắm tàu thuyền phục vụ hoạt động du lịch đường thủy, trình diễn hiệu ứng chiếu sáng, show diễn nghệ thuật.

Gần 10.000 tỷ xây bến du thuyền, phát triển du lịch Đà Nẵng- Ảnh 1.

Đà Nẵng sẽ đầu tư gần 10.000 tỷ đồng để phát triển du lịch đường thủy.

Giai đoạn 2 từ năm 2028-2031 được chia làm 2 dự án thành phần. Giai đoạn này sẽ đầu tư xây dựng 8 bến thủy nội địa dọc sông Vĩnh Điện, sông Cổ Cò cùng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động của bến như đường dẫn, bãi đỗ xe, nhà chờ, nhà soát vé; công viên cảnh quan, công trình trên phần đất phía sau bến tương ứng; mua sắm tàu thuyền phục vụ hoạt động du lịch đường thủy.

Cùng với đó, đầu tư xây dựng 4 bến thủy nội địa dọc sông Cẩm Lệ cùng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động của các bến...

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được thành phố có quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất để thực hiện giai đoạn 1 của dự án.

Công trình biểu tượng TPHCM có 'áo mới': Bến thuyền là điểm đến, chi tiết nhỏ nức lòng dân

Theo Nguyễn Thành

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh lô đất sắp được xây 6 tòa chung cư ở khu nhà giàu Hà Nội cứ mưa lớn là ngập

Toàn cảnh lô đất sắp được xây 6 tòa chung cư ở khu nhà giàu Hà Nội cứ mưa lớn là ngập Nổi bật

CBRE: Dù giá lên tới 120 triệu đồng/m2 giao dịch vẫn tốt, điều gì đang xảy ra với chung cư Hà Nội

CBRE: Dù giá lên tới 120 triệu đồng/m2 giao dịch vẫn tốt, điều gì đang xảy ra với chung cư Hà Nội Nổi bật

Chủ tịch Đặng Thành Tâm – Người từng giàu nhất sàn chứng khoán Việt khẳng định: Sẵn sàng góp hàng chục nghìn tỷ để phát triển công nghiệp phụ trợ

Chủ tịch Đặng Thành Tâm – Người từng giàu nhất sàn chứng khoán Việt khẳng định: Sẵn sàng góp hàng chục nghìn tỷ để phát triển công nghiệp phụ trợ

10:41 , 15/10/2025
Hàng triệu người Lâm Đồng sắp đón tin vui: Sẽ đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết dài hơn 140km, quy mô 4 làn xe

Hàng triệu người Lâm Đồng sắp đón tin vui: Sẽ đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết dài hơn 140km, quy mô 4 làn xe

10:31 , 15/10/2025
Thêm dự án lớn của Vincom Retail và AEON gia nhập, thị trường bán lẻ Hà Nội sôi động

Thêm dự án lớn của Vincom Retail và AEON gia nhập, thị trường bán lẻ Hà Nội sôi động

10:29 , 15/10/2025
The 826 EC ghi nhận tỷ lệ hấp thụ ấn tượng, khách ở thực chiếm đa số

The 826 EC ghi nhận tỷ lệ hấp thụ ấn tượng, khách ở thực chiếm đa số

10:00 , 15/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên