Gần 2.200 tỷ đồng xây cầu Trà Khúc 1

09-08-2025 - 09:31 AM | Bất động sản

Ngày 9-8, UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt dự án cầu Trà Khúc 1 với tổng vốn 2.199 tỷ đồng.

Gần 2.200 tỷ đồng xây cầu Trà Khúc 1- Ảnh 1.

Theo đó, cầu Trà Khúc 1 được xây dựng tại phường Nghĩa Lộ và Trương Quang Trọng, thuộc dự án nhóm B, với tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, trong đó, chi phí xây dựng hơn 1.836 tỷ đồng; tiến độ thực hiện dự án từ năm 2025-2027.

Cầu Trà Khúc 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Đây là công trình cấp đặc biệt, thiết kế bằng thép, bê tông cốt thép, bê tông cốt thép dự ứng lực.

Cầu có chiều dài hơn 577m, trong đó cầu chính (phần cầu treo dây võng) dài khoảng 522m, rộng 28m, tải trọng thiết kế HL 93.

Đường đầu cầu thiết kế bảo đảm đường phố chính chủ yếu, vận tốc 60km/giờ. Phần đường đầu cầu phía Bắc bề rộng 28m, vuốt nối vào vòng xoay giao cắt các tuyến đường Trần Văn Trà - Hoàng Sa - Nguyễn Văn Linh - Tế Hanh kéo dài; phần đường đầu cầu phía Nam rộng 28 - 44m, nối với vòng xoay đường Quang Trung - Bà Triệu - Hai Bà Trưng (phường Nghĩa Lộ).

Tại vị trí giao cắt với đường Tôn Đức Thắng sẽ bố trí hầm chui, điều khiển giao thông bằng vạch sơn, biển báo theo quy định.

Hầm chui đường Tôn Đức Thắng có bề rộng 11,5m (bao gồm tường hầm mỗi bên 0,5m); tĩnh không 3,5m; kết cấu hầm bằng bê tông cốt thép.

Việc đầu tư dự án cầu Trà Khúc 1 nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy hoạch được duyệt, cải thiện năng lực vận tải, kết nối giao thông cửa ngõ phía Bắc vào trung tâm đô thị tỉnh Quảng Ngãi về hai hướng sông Trà Khúc.

Theo Nguyễn Trang

Sài Gòn Giải phóng

