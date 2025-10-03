Gần 4% công ty bị "nhốt sàn", cổ đông ồ ạt bán tháo, doanh nghiệp ra động thái mới

Phiên giao dịch 3/10 tiếp tục chứng kiến đà “rơi” tự do của cổ phiếu “họ” Bamboo Capital. Hai mã BCG của Tập đoàn Bamboo Capital và TCD của Tập đoàn Xây dựng Tracodi tiếp tục giảm hết biên độ 7%, “trắng bên mua” cùng áp lực bán “chất sàn” không ngừng gia tăng.

Tại cổ phiếu BCG tính đến thời điểm 14h25, thị giá sụt giảm về 2.800 đồng/cp, khối lượng cổ phiếu dư bán giá sàn lên tới hơn 32 triệu đơn vị, tương đương khoảng 3,6% lượng cổ phiếu lưu hành. Thị giá TCD cũng ghi nhận tình trạng tương tự với lượng dư bán giá sàn lên tới 6,6 triệu đơn vị, thị giá còn 2.100 đồng/cp.

Ngoài ra, các mã BGE và BCR giao dịch trên sàn UPCoM cũng trong sắc thái “xanh lơ”. Thị giá đồng loạt giảm về vùng đáy lịch sử.

Diễn biến nhóm cổ phiếu họ "Bamboo Capital" phiên chiều 3/10

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã công bố về việc sẽ thực hiện chuyển cổ phiếu BCG và TCD từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch kể từ ngày 9/10/2025. Lý do là tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

Tập đoàn Bamboo Capital ngày 3/10 đã có văn bản giải trình về điều này. Theo Bamboo Capital, nguyên nhân chính dẫn tới sự chậm trễ báo cáo tài chính xuất phát từ biến động về nhân sự, trong 9 tháng đầu năm, công ty đã xảy ra nhiều biến động liên quan đến cổ đông lớn và nhân sự cấp cao, bao gồm cả nhân sự phụ trách tài chính – kế toán. Cùng với đó là tiến trình xử lý nghĩa vụ trái phiếu và cơ cấu nợ cần thêm thời gian để hoàn tất thủ tục với các cơ quan chức năng.

Về biện pháp khắc phục, BCG cho biết hiện nay đã cơ bản hoàn thiện bộ máy nhân sự và hoàn tất tiếp nhận bàn giao hồ sơ, đồng thời khẩn trương triển khai các bước tiếp theo.

Để đẩy nhanh tiến độ kiểm toán BCTC, hạn chế rủi ro phát sinh cho doanh nghiệp và cổ đông, Công ty đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán và các bên liên quan để tổng hợp hồ sơ, khắc phục các tồn đọng, hướng tới việc phát hành BCTC kiểm toán năm 2024 và báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 trong thời gian sớm nhất.

Theo đó, BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty dự kiến được phát hành trước ngày 31/12/2025 . Bên cạnh đó, BCG sẽ thu thập tài liệu hồ sơ từ các phòng ban, công ty thành viên để thực hiện BCTC tự lập quý 1, 2/2025. Sau khi BCTC kiểm toán được phát hành, công ty sẽ triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 và tiếp tục thực hiện kiểm toán BCTC bán niên 2025.

Về việc tái cấu trúc các khoản vay và gói trái phiếu, BCG đã gửi văn bản đến các đối tác và trái chủ để thống nhất phương án xử lý và phối hợp triển khai. Một số công ty con và công ty liên kết đã đạt được những tiến độ khả quan. Đồng thời, Công ty tiếp tục làm việc với ngân hàng và các cơ quan chức năng để xử lý, bao gồm việc xử lý tài sản đảm bảo để khắc phục toàn bộ số tiền nợ trái phiếu.

Trước đó, Bamboo Capital dự kiến phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 vào tháng 9/2025 nhưng diễn biến thực tế không như kế hoạch.

Tình hình kinh doanh của Bamboo Capital bị đình trệ trong bối cảnh nhân sự thượng tầng của các công ty trong hệ sinh thái Bamboo Capital liên tục biến động sau thông tin nhà sáng lập Nguyễn Hồ Nam bị khởi tố hồi tháng 3/2025.

Bamboo Capital nhiều lần giải trình việc chậm nộp báo cáo tài chính. Trong văn bản gần nhất, công ty cho biết việc phối hợp với các bên liên quan để giải quyết vấn đề trái phiếu và xử lý nợ là cơ sở quan trọng để hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán. Tuy nhiên, công ty đánh giá tiến độ chưa đạt kỳ vọng do biến động nhân sự ở công ty mẹ lẫn công ty con, liên kết. Bên cạnh đó, thông tin khởi tố cũng tạo sự e ngại cho đối tác và các bên cung cấp dịch vụ.

Theo báo cáo tự lập quý 4/2024, lũy kế cả năm 2024 Bamboo Capital ghi nhận doanh thu đạt 4.372 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 845 tỷ đồng, lần lượt tăng 9 % và 394% so với kết quả năm trước đó.