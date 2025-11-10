Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gần 5.900 tỉ đồng cho tuyến kết nối Quốc lộ 51 với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

10-11-2025 - 16:14 PM | Bất động sản

Dự án xây dựng Hương lộ 2 từ Quốc lộ 51 đến đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 15,5 km với tổng vốn đầu tư gần 5.900 tỉ đồng.

Ngày 10-11, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Hương lộ 2 (đoạn 2) từ Quốc lộ 51 đến đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây theo phương thức đối tác công tư PPP.

Gần 5.900 tỉ đồng cho tuyến kết nối Quốc lộ 51 với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây- Ảnh 1.

Dự án Hương lộ 2 (đoạn 1) có chiều dài gần 2 km, điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 51 và điểm cuối tuyến giao đường An Hòa-Long Hưng (xã Long Hưng), sau gần 5 năm thi công vẫn chưa hoàn thành.

Việc đầu tư hoàn chỉnh tuyến Hương lộ 2 đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây nhằm từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông theo quy hoạch tỉnh Đồng Nai. Cạnh đó, tỉnh hình thành tuyến đường ven sông Đồng Nai nhằm thúc đẩy sự phát triển các siêu đô thị hiện đại ven sông, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chia sẻ lưu lượng và giảm tải áp lực giao thông cho Quốc lộ 51.

Dự án Hương lộ 2 có chiều dài khoảng 15,5 km, là dự án nhóm A, công trình cấp 1. 

Dự án được chia thành 3 đoạn, trong đó đoạn 1 đi từ Quốc lộ 51 đến cầu An Hòa 2 dài gần 2 km; đoạn 2 từ cầu An Hòa 2 đến cầu Vàm Cái Sứt dài khoảng 6,2 km; đoạn 3 từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, dài khoảng 7,5 km.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông sẽ đi qua địa bàn các phường, xã gồm: Tam Phước, Long Hưng, An Phước, tỉnh Đồng Nai. Nhu cầu sử dụng đất trên 55,3 ha và có khoảng 244 hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai, dự án được áp dụng theo hình thức PPP, trong đó có vốn ngân sách Nhà nước thanh toán từ nguồn thu sau khi đấu giá đất để thanh toán cho nhà đầu tư. UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án.

Nhà đầu tư lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Donacoop.

Dự kiến thời gian xây dựng công trình dự án từ năm 2025 đến 2028. Thời hạn hợp đồng dự án dự kiến khoảng 6 năm.

Dự án được chia làm hai gói dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 1 là bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Hương lộ 2 (đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây) có tổng vốn đầu tư gần 574 tỉ đồng, từ nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Nai.

Dự án thành phần 2 sẽ đầu tư xây dựng Hương lộ 2 (đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây) với tổng vốn đầu tư trên 5.315 tỉ đồng, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng, chuyển giao (BT), thanh toán từ ngân sách Nhà nước.

Theo Nguyễn Tuấn

Người lao động

