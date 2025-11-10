Hải Phòng cấp tốc đẩy tiến độ thành lập KKT chuyên biệt rộng 5.300ha, vốn đầu tư dự kiến hơn 338.000 tỷ đồng trong năm 2025

Mới đây, Ban Chỉ đạo phát triển khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn thành phố họp, cho ý kiến về tình hình phát triển các KKT, KCN, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm 2025, theo Báo Hải Phòng.

Ông Lê Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cho biết, hiện đề án thành lập KKT chuyên biệt Hải Phòng đã được trình Thủ tướng Chính phủ và đang tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo để thành lập.

KKT chuyên biệt Hải Phòng sẽ có kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố với tỷ trọng đóng góp vào GRDP Thành phố khoảng 3 - 4% vào năm 2030 và trên 5% giai đoạn sau 2030.

KKT chuyên biệt có diện tích khoảng 5.300 ha, tại vùng lõi trung tâm vùng công nghiệp động lực phía Tây thành phố, thuộc 6 xã: Thượng Hồng, Nguyễn Lương Bằng, Bắc Thanh Miện, Thanh Miện, Hải Hưng, Bình Giang. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 338.000 tỷ đồng.

Đây là khu vực có vị trí rất thuận lợi, là trung tâm kết nối vùng đồng bằng sông Hồng, nơi có nhiều trung tâm công nghiệp, thương mại, thị trường nội địa rộng lớn và nguồn nhân lực dồi dào; có khả năng kết nối giao thông cả về đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Trong mối quan hệ vùng Việt Nam - Trung Quốc, KKT chuyên biệt nằm trên tuyến đường chính của các hành lang kinh tế: Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Về Khu Kinh tế ven biển phía Nam, hiện đang tập trung lập, phê duyệt Quy hoạch chung KKT, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.

Phối cảnh Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

Hiện trong KKT, có 4 KCN đã thành lập gồm KCN Trấn Dương - Hòa Bình (Khu A); KCN Tân Trào (Giai đoạn 1); KCN Ngũ Phúc (Giai đoạn 1); KCN Sân bay Tiên Lãng (Khu B).

3 KCN đã phê duyệt Quy hoạch phân khu (QHPK) 1/2000 nhưng chưa thành lập gồm Khu công nghiệp Tiên Lãng 2 (giai đoạn 1); Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng (Khu A); Khu công nghiệp Trấn Dương – Hòa Bình (Khu B). Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 đang nghiên cứu QHPK.

Ngoài ra còn có một số CCN như Trân Trào; An Thọ; An Thọ - Chiến Thắng; Nam Am… Các dự án Cảng biển, Logistics và Năng lượng có dự án Khu bến cảng và trung tâm logistics Nam Đồ Sơn; Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng; dự án đầu tư xây dựng cảng biển và trung tâm logistics Tiên Lãng và các Khu đô thị mới Hùng Thắng; Thái Hoà; khu tái định cư.

Về Khu Thương mại tự do thành phố, sau khi có quyết định thành lập vào ngày 13/10/2025, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển Khu Thương mại tự do thành phố Hải Phòng, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ cần triển khai cũng như các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư thực hiện tại Khu Thương mại tự do.

Cùng với đó, thành phố đang tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai các KCN khác trên địa bàn như Tràng Duệ 3, Nam Tràng Cát, Vinh Quang, KCN Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Nomura giai đoạn 2, Tiên Thanh, Xuân Cầu… Tuy nhiên, một số dự án đang bị chậm tiến độ vì GPMB… Ngoài ra, còn có nguyên nhân từ năng lực của chủ đầu tư.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, 2 yếu tố quan trọng cần được quan tâm trong phát triển các KKT, KCN trên địa bàn thành phố là GPMB và thu hút đầu tư. Trong đó, tiến độ GPMB một số dự án đang có dấu hiệu chững lại, chậm so với tiến độ cần được các ngành, các địa phương quan tâm giải quyết dứt điểm.

Về thu hút đầu tư, lấp đầy các KCN, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh vai trò của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng; các ngành thành phố và yêu cầu cần có các giải pháp tích cực, hiệu quả, quyết liệt hơn nữa. Trong đó, chú trọng rà soát năng lực của các nhà đầu tư và kiên quyết thay thế nếu không đáp ứng được yêu cầu. Ban Quản lý Khu Kinh tế cũng cần sớm tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm đáp ứng nguồn nhân lực cho các KCN, KKT.

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thành lập Khu Kinh tế chuyên biệt và hoàn thành Quy hoạch chung Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng trong năm 2025; sớm hoàn thành các thủ tục để khởi công Khu bến cảng và trung tâm logistics Nam Đồ Sơn trong tháng 12/2025.

Về Khu Thương mại tự do, Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển, nhất là về mô hình, điều kiện, tiêu chí lĩnh vực thu hút vào Khu Thương mại tự do; làm rõ các nguồn lực thực hiện, cả nguồn lực ngân sách và nguồn lực doanh nghiệp. Xúc tiến thu hút đầu tư, cùng với thu hút từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, cũng như mở rộng sang Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore...

Trong phát triển Khu Thương mại tự do, cần phát huy tối đa các cơ chế, chính sách ưu việt từ Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng để từ đó lan tỏa sức hấp dẫn của Khu Thương mại tự do thành phố.

Giao UBND Thành phố làm việc với các chủ đầu tư hạ tầng KCN đang triển khai trên địa bàn với các cơ quan, đơn vị và địa phương, xây dựng đường găng tiến độ để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, báo cáo về Ban chỉ đạo để theo dõi, đôn đốc trước ngày 15/11.

Đối với các KCN đang nghiên cứu chưa có quyết định chủ trương đầu tư, giao Đảng ủy UBND thành phố làm việc với các nhà đầu tư, các đơn vị liên quan rà soát lại tiến độ triển khai, đánh giá kỹ lưỡng năng lực nhà đầu tư và nhu cầu phát triển KCN của thành phố, lập đường găng tiến độ để theo dõi, hoàn thành trong tháng 11/2025.

Đối với các KCN đang chậm trễ về giải phóng mặt bằng, Bí thư Thành ủy yêu cầu các địa phương tập trung cao, cần thiết thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi đất và yêu cầu chủ đầu tư tổ chức thi công ngay, chậm nhất sau 1 tháng có mặt bằng... Đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng KCN Tiên Thanh, nếu quá chậm sẽ có biện pháp xử lý thích hợp; tháo gỡ khó khăn cho dự án Sân golf Hải Phòng Sakura và đẩy nhanh tiến độ dự án Sân golf Xuân Đám.