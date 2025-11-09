Tuyến cao tốc hơn 19.600 tỷ đồng, dài 51 km nối TP.HCM với Tây Ninh sẽ khởi công phần đường chính vào tháng 3/2026

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông), Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT) được chia thành 4 dự án thành phần.

Đến nay, Dự án thành phần 1 có 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ quan tâm (trong đó có 02 nhà đầu tư nước ngoài).

Cụ thể, 3 nhà đầu tư gồm: Liên danh Công ty cổ phần Tổng công ty Đầu tư Xây dựng 194 và Công ty cổ phần Lizen (Việt Nam), Tập đoàn China Harbour Engineering Company Limited (Trung Quốc) và Liên danh Tổng công ty Cầu đường Trung Quốc - Tập đoàn CT (China Road and Bridge Corporation và Công ty cổ phần Đầu tư Metro Star, Việt Nam).

Nhằm đảm bảo tiến độ cho dự án, Ban giao thông cũng đang yêu cầu các nhà đầu tư (đã nộp hồ sơ) làm rõ hồ sơ quan tâm để đủ cơ sở đánh giá về năng lực kinh nghiệm, tài chính và tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư.

Dự kiến thời gian thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khoảng 3 tháng (từ tháng 11/2025 đến tháng 01/2026).

Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt, Ban Giao thông đang thực hiện trình thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán. Dự kiến tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công và dự kiến khởi công trong tháng 11/2025.

Dự án thành phần 3 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua TP.HCM đang thực hiện phê duyệt phương án bồi thường, bắt đầu chi trả tiền cho người dân trong tháng 11/2025 và bàn giao mặt bằng từ cuối tháng 11/2025.

Dự án thành phần 4 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua tỉnh Tây Ninh đã bàn giao mặt bằng đợt 1 cho chủ đầu tư, phần còn lại sẽ bàn giao vào cuối năm 2025.

Với tiến độ thực hiện như hiện tại, Ban Giao thông cho biết sẽ đảm bảo tiến độ khởi công phần đường chính vào tháng 3/2026.

Dự án cao tốc TP.HCM – Mộc Bài có chiều dài gần 51 km, giai đoạn 1 đầu tư 4 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h, tổng mức đầu tư 19.617 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà đầu tư thu xếp 9.943 tỷ đồng, còn vốn Nhà nước tham gia 9.674 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 2.872 tỷ đồng và ngân sách TP. Hồ Chí Minh 6.802 tỷ đồng).

Dự án có điểm đầu kết nối với đường Vành đai 3 - TP.HCM thuộc huyện Củ Chi, Tp.HCM; điểm cuối giao với Quốc lộ 22 (Km53+850) thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Công trình sau khi hoàn thành được kỳ vọng kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 22 hiện hữu. Đồng thời, kết nối đồng bộ với các tuyến đường Vành đai 3, Vành đai 4, phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài - TP.HCM - cảng Cái Mép - Thị Vải. Từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và Tây Ninh nói riêng, cũng như các tỉnh vùng Đông Nam bộ nói chung.