Gần 70.000 tỷ đồng trái phiếu dự kiến đáo hạn trong 4 tháng cuối năm

Theo dữ liệu Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC (ghi nhận theo ngày phát hành trái phiếu và ngày thực hiện mua lại từ chuyên trang của HNX; có thể được thay đổi theo việc công bố thông tin trên HNX), tính đến ngày công bố thông tin 31/8/2025, có 37 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 39.357 tỷ đồng và 6 đợt phát hành ra công chúng trị giá 6,332 tỷ đồng trong tháng 8/2025.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, giá trị phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp là 311.725 tỷ đồng và giá trị phát hành ra công chúng là 47.785 tỷ đồng.

Nguồn: VBMA

Ở chiều ngược lại, trong tháng 8, các doanh nghiệp đã mua lại 27.032 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 4 tháng còn lại của năm 2025, ước tính sẽ có khoảng 69.740 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 29.883 tỷ đồng, tương đương 49%.

Về tình hình công bố thông tin bất thường, có 4 mã trái phiếu chậm trả lãi, gốc trị giá 313 tỷ đồng trong tháng 8.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 8/2025 đạt 109.288 tỷ đồng, bình quân đạt 5.204 tỷ đồng/phiên, giảm 9% so với bình quân tháng 7.

Về kế hoạch phát hành trong thời gian tới, HĐQT CTCP Chứng khoán VNDirect đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý III/2025 với tổng giá trị tối đa 250 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và mệnh giá dự kiến 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm với mức lãi suất 7,5%/năm.

Ngoài ra, HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý III/2025 với tổng giá trị tối đa 5.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và mệnh giá dự kiến 1 tỷ đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm với mức lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi.

Ở thị trường sơ cấp, trong tháng 8/2025, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 18 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ với tổng giá trị gọi thầu (GTGT) là 48.000 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu là 23,9%.

KBNN gọi thầu các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm. Trong đó, kỳ hạn 10 năm chiếm 86.8% giá trị trúng thầu (GTTT), đạt 9.950 tỷ đồng. Kỳ hạn 5 năm, 15 năm và 30 năm lần lượt trúng thầu 350 tỷ đồng (tỷ lệ trúng thầu/gọi thầu đạt 14%), 1.105 tỷ đồng (tỷ lệ 9,6%) và 60 tỷ đồng (tỷ lệ 3%). Lãi suất trúng thầu trung bình tăng so với tháng trước.

Tổng giá trị trái phiếu Chính phủ phát hành thông qua đấu thầu trong 8 tháng đầu năm 2025 là gần 238.714 tỷ đồng, tương đương 47,7% kế hoạch cả năm (500.000 tỷ đồng). Trong đó, giá trị trái phiếu Chính phủ phát hành trong quý III đạt 31,1% kế hoạch quý (120.000 tỷ đồng).

Kỳ hạn phát hành bình quân tháng 8 là 10,43 năm, lãi suất trúng thầu bình quân là 3,37%/năm.