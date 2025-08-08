Gặp Chủ tịch nước, Tổng thống Angola đề nghị Việt Nam hỗ trợ trong lĩnh vực nuôi sống hơn 39 triệu dân

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço. Ảnh: VGP

Sáng 7/8 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Angola, sau lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Angola, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço.

Angola đề nghị Việt Nam hỗ trợ phát triển trồng lúa

Tại cuộc hội đàm, đánh giá cao vai trò và các thế mạnh của Việt Nam, Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço đề nghị Việt Nam hỗ trợ Angola phát triển nông nghiệp, đặc biệt về trồng lúa, cây ăn quả, nhằm góp phần bảo đảm an ninh lương thực bền vững cho Angola.

Nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy trao đổi thương mại song phương, Tổng thống Angola mong có thêm các sản phẩm của Việt Nam hiện diện tại thị trường Angola, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, sản xuất tại Angola. Tổng thống Angola đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, khai khoáng, luyện kim…

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Angola là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Phi. Chủ tịch nước cho rằng hai nước còn nhiều dư địa để đẩy mạnh hợp tác, và cùng nhau xây dựng mối quan hệ "đối tác hợp tác cùng phát triển" Việt Nam - Angola trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu như quốc phòng, an ninh, phát huy và đa dạng hóa hình thức hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như hợp tác về chuyên gia y tế, giáo dục, nông nghiệp.

Mục tiêu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Angola lên 1 tỷ USD

Hai nhà lãnh đạo chứng kiến việc ký kết văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành Việt Nam và Angola. Ảnh: TTXVN

Tại tọa đàm, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các cơ quan của Angola tạo điều kiện, dành ưu đãi để các doanh nghiệp Việt Nam sớm cụ thể hóa các dự án, kế hoạch đầu tư trong các lĩnh vực dầu khí, năng lượng, cũng như khai thác, chế biến khoáng sản, công nghiệp luyện kim…

Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đồng thời tăng cường hợp tác giữa hệ thống ngân hàng hai nước và thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác kinh tế nền tảng nhằm mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD trong thời gian tới.

Hơn nữa, để đẩy mạnh hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương, quốc tế và khu vực, Chủ tịch nước đề nghị Angola hỗ trợ Việt Nam tăng cường hiện diện, mở rộng hợp tác thực chất với Liên minh châu Phi, ủng hộ các ứng cử của Việt Nam vào các tổ chức quốc tế.

Đặc biệt, nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng mời Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống Angola đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Nhiều văn kiện giữa Việt Nam – Angola được ký kết

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam với Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Angola. Ảnh: TTXVN

Ngay sau khi kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Angola. Hai nhà lãnh đạo đã đồng chủ trì gặp gỡ báo chí và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác, bao gồm:

- Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam và Angola.

- Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Angola.

- Bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng chưởng lý Angola.

- Ý định thư về hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Angola.

- Kế hoạch hành động về hợp tác nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Angola.

- Thỏa thuận hợp tác giữa Đài truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình quốc gia Angola.

- Bản ghi nhớ về hợp tác dầu khí giữa Tổng công ty Thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam và Công ty Thăm dò khai thác dầu khí Angola (Sonangol E&P).

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Công nghiệp và Thương mại Angola đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

