Gặp gỡ "nam thần khẩu trang" gần 1m9 được săn đón trong buổi tổng hợp luyện, diện sơ mi trắng còn gây sốt cỡ này!

Ngày 21/8 tại Quảng trường Ba Đình diễn ra buổi Tổng hợp luyện lần đầu tiên. Dù đến 20 giờ mới chính thức bắt đầu, nhưng nhiều người dân đã có mặt từ sớm, chọn cho mình vị trí đẹp để dõi theo những khoảnh khắc đầy trang nghiêm và khí thế.

Trong khối văn hóa – thể thao, hàng loạt nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực đã tụ hội về thủ đô Hà Nội để tham gia diễu hành. Loạt hình ảnh ghi lại cho thấy các nghệ sĩ diện áo dài truyền thống rực rỡ, tay cầm quốc kỳ, tỏa sáng trên phố. Trong dàn sao tham gia, sự xuất hiện của Nam vương Du lịch Thế giới 2025 - Hưng Nguyễn - nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Với chiều cao gần 1m9, gương mặt góc cạnh cùng visual mạnh mẽ, Hưng Nguyễn nổi bật giữa đường phố rợp cờ hoa. Diện mạo chỉn chu trong outfit sơ mi trắng, cà vạt đen cùng nụ cười thân thiện khiến ngoại hình của anh được khen ngợi là "không có điểm nào chê". Không chỉ gây sốt bởi góc nghiêng điển trai, Hưng Nguyễn còn ghi điểm nhờ thái độ gần gũi, thoải mái chụp ảnh cùng nhiều người dân theo dõi buổi tập luyện.

Nam vương Hưng Nguyễn được nhiều người dân săn đón

Hưng Nguyễn nổi bần bật với chiều cao gần 1m9

Visual qua camera thường của mỹ nam sinh năm 1998

Nam vương Du lịch Thế giới thân thiện chụp ảnh với mọi người

Vinh dự góp mặt trong Khối văn hóa - thể thao diễu hành Đại lễ 2/9, Hưng Nguyễn tự hào chia sẻ: "Tinh thần của tôi và những đồng nghiệp trong khối văn hóa thể thao hiện tại đang rất là đoàn kết và hồ hởi. Đây là ngày Đại lễ lớn của nhân dân, thành ra khi đoàn đi đến đâu thì người dân đứng 2 bên vẫy chào cả đoàn, mọi người còn mang cả loa ra để bật nhạc về Bác Hồ, về Đảng. Đó là không khí quân và dân ta hòa làm một".

Hưng Nguyễn chia sẻ thời gian tham gia chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm đã tôi luyện cho anh nhiều điều, và càng vinh dự hơn khi mang tinh thần quả cảm, tự hào để có mặt trong khối văn hoá - thể thao tham gia diễu hành.

"Khi đã trải qua thời gian trong Chiến Sĩ Quả Cảm, tôi hiểu được các chiến sĩ đã phải trải qua những gian khó như thế nào để có thể bảo vệ bình an cho nhân dân. Nên khi được đứng hòa cùng dòng người để đi trong tình yêu của nhân dân thì cảm xúc tôi càng càng sâu sắc hơn, hiểu là tại sao người dân ta lại yêu mến các lực lượng chiến sĩ công an như vậy. Qua đó tôi có một cái nhìn sâu sắc hơn về tinh thần yêu nước và chính bản thân mình cũng đang rất tự hào khi được tham gia vào khối diễu hành A80.

Hưng cũng như nghệ sĩ trong Chiến Sĩ Quả Cảm và tất cả thế hệ trẻ Việt Nam đều muốn làm sao để tinh thần yêu nước, yêu dân tộc được lan tỏa mạnh mẽ và chúng ta sẽ thành một khối đại đoàn kết để nước ta vững mạnh. Tất cả những sự luyện tập này là chỉ mong chờ đến 2/9 để có thể diễu hành và đi trong vòng tay của nhân dân. Tôi cũng như tất cả các nghệ sĩ trong khối văn hóa - thể thao đều rất mong chờ đến 2/9 để có thể ờ hòa chung nhịp đập của đất nước".

Hưng Nguyễn chia sẻ cảm xúc khi góp mặt trong Khối văn hóa - thể thao tại diễu hành Đại lễ 2/9

Hưng Nguyễn vô cùng tự hào và cảm nhận sâu sắc về tình yêu nước sau những ngày tập luyện cho diễu hành Đại lễ 2/9

Nam vương Du lịch Thế giới 2025 mong tinh thần yêu nước được lan toả mạnh mẽ hơn nữa

Hưng Nguyễn, tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Hưng, sinh năm 1998, quê Hải Phòng. Anh sở hữu chiều cao 1m88 và thường được cộng đồng yêu nhan sắc ưu ái gọi với biệt danh "Thầy giáo Hưng Nguyễn".

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, Hưng Nguyễn còn là thầy dạy vũ đạo. Mỹ nam từng giành giải Nhì cuộc thi Piaggio Dance Contest 2020, đồng thời góp mặt trong nhiều sự kiện lớn như đại nhạc hội, concert hay countdown. Nam vương 9X còn là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh khi đảm nhận vai nam chính trong các MV của Juky San, Phạm Lịch và từng đứng chung sân khấu với loạt nghệ sĩ đình đám như Mỹ Linh, Hồng Nhung, Sơn Tùng M-TP, Noo Phước Thịnh, Double2T, BigDaddy...

Năm 2025, Hưng Nguyễn đăng quang Mister Tourism World 2025 (Nam vương Du lịch thế giới). Thời gian gần đây, Hưng Nguyễn gây chú ý khi tham gia nhiều chương trình giải trí như Đấu Trường Gia Tốc, Chiến Sĩ Quả Cảm.

Hưng Nguyễn gây sốt khi xuất hiện trong khối văn hoá - thể thao